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સાબરકાંઠા-અરવલ્લીના બટાકા ખેડૂતોનો ઉગ્ર વિરોધ ખાનગી કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ કંપનીઓ સામે મોરચો

ખેડૂતોનો આરોપ છે કે મોંઘા બિયારણ, ખાતર, દવા અને મજૂરીનો ખર્ચ વધી ગયો છે. સામે કંપનીઓ પાકના યોગ્ય ભાવ આપતી નથી.

બટાકા ખેડૂતો
બટાકા ખેડૂતો (etv bharat gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 7, 2026 at 6:03 PM IST

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સાબરકાંઠાઃ સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લાના ખેડૂતો વધુ એકવાર આરપારના મૂડમાં આવી ગયા છે. જિલ્લામાં કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ કરતી ખાનગી કંપનીઓની મનમાની સામે બટાકાનું ઉત્પાદન કરતા તમામ ખેડૂતોએ ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવ્યો છે. ખેડૂતોનો આરોપ છે કે મોંઘા બિયારણ, ખાતર, દવા અને મજૂરીનો ખર્ચ વધી ગયો છે. સામે કંપનીઓ પાકના યોગ્ય ભાવ આપતી નથી અને વજનમાં પણ કાપ મૂકીને નુકસાન પહોંચાડી રહી છે. પોતાની વિવિધ માંગણીઓને લઈને ખેડૂતોએ હવે ગામેગામ બેઠકોનો દોર શરૂ કરી, ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારી છે.

સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લામાં બટાકાનું ઉત્પાદન કરતા ખેડૂતોમાં ખાનગી કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ કંપનીઓ સામે ભારે અસંતોષ ફેલાયો છે. મોંઘી દવાઓ, ખાતર, બિયારણ તેમજ સતત વધતા મજૂરી ખર્ચ વચ્ચે હવે ખેડૂતો માટે બટાકાની ખેતી કરવી મુશ્કેલ બની ગઈ છે. એક તરફ બટાકા વાવવાનો ખર્ચ વધીને પ્રતિ વીઘે 93 હજારથી પણ વધુ પહોંચી ગયો છે, તો બીજી તરફ કંપનીઓ પાક તૈયાર થાય ત્યારે પૂરો ભાવ આપવાને બદલે સતત ભાવ ઘટાડી રહી છે. એટલું જ નહીં, માલ જમા કરતી વખતે વજનમાં કાપ મૂકીને ખેડૂતોને આર્થિક ફટકો મારવામાં આવી રહ્યો છે.

આ સાથે જ સાબરકાંઠા જિલ્લાના ખેડૂતોએ હિંમતનગરના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાંથી રાત્રિ સભા થકી એક નવા આંદોલનની શરૂઆત કરી છે. ખેડૂતોનું માનવું છે કે ખાનગી કંપનીઓ દ્વારા જ્યાં સુધી ખેડૂતોની વિવિધ માંગણીઓ સંતોષવામાં નહીં આવે, ત્યાં સુધી સાબરકાંઠા - અરવલ્લી સહિતના જિલ્લાઓના ખેડૂતો આવનાર સિઝનમાં બટાકાની ખેતી નહીં કરે. એટલું જ નહીં સાથોસાથ કંપનીઓ દ્વારા કરવામાં આવતો એગ્રીમેન્ટ અંગ્રેજીમાં નહીં પણ ગુજરાતીમાં હોવો જોઈએની પણ માંગ છે.

ખેડૂતો દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા હિસાબ મુજબ, બટાકાના વાવેતરમાં બિયારણ, ડીએપી, પોટાશ, ખાતર, પંપ સેટ, ટ્રેક્ટર હળ, વાવણી અને મજૂરી સહિત 20થી વધુ ખેત-ખર્ચ મળીને પ્રતિ વીઘા 84 હજાર 100 રૂપિયાનો ખર્ચ થાય છે. જો તેમાં ઉછેરનો ખર્ચ ઉમેરવામાં આવે તો આ આંકડો 94 હજારને વટાવી જાય છે. આવી સ્થિતિમાં કંપનીઓ તરફથી મળતા નીચા ભાવથી ખેડૂતોને મોટું નુકસાન સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે.

સાબરકાંઠા અને અરવલ્લીના 54 ગામોમાં બેઠકો પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે અને બાકીના 130થી વધુ ગામોમાં પણ ખેડૂતોની એકતા મજબૂત કરવામાં આવી રહી છે. આગામી સમયમાં જો કંપનીઓ ખેડૂતોને યોગ્ય ભાવ અને વજનમાં કાપ બંધ કરવાની ખાતરી નહીં આપે, તો બટાકાની આવનારી સિઝનમાં ખેડૂતો કંપનીઓને માલ આપવાનું સંપૂર્ણ બંધ કરી ઉગ્ર આંદોલન કરે તેવા એંધાણ છે.

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