ખાડી યુદ્ધની અસરને કારણે બનાસકાંઠામાં બટાટાની નિકાસ અટકી, ભાવ તળિયે પહોંચતા ખેડૂતોને નુકસાન વેઠવાનો વારો

બનાસકાંઠામાં મોટા પ્રમાણમાં થતો બટાટાનો પાક સામાન્ય રીતે ખાડી દેશોમાં નિકાસ થતો હોય છે પરંતુ હાલ યુદ્ધના કારણે નિકાસ અટકી ગઈ છે.

ખાડી યુદ્ધની અસરને કારણે બનાસકાંઠામાં બટાટાની નિકાસ અટકી
ખાડી યુદ્ધની અસરને કારણે બનાસકાંઠામાં બટાટાની નિકાસ અટકી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 11, 2026 at 8:59 AM IST

3 Min Read
પાલનપુર: ઈરાન ઈઝરાયેલ ખાડી દેશોમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધની સીધી અસર હવે બનાસકાંઠાના ખેડૂતો પર પણ જોવા મળી રહી છે. બનાસકાંઠામાં મોટા પ્રમાણમાં થતો બટાટાનો પાક સામાન્ય રીતે ખાડી દેશોમાં નિકાસ થતો હોય છે પરંતુ હાલ યુદ્ધના કારણે નિકાસ અટકી ગઈ છે. જો યુદ્ધની પરિસ્થિતિ યથાવત રહેશે તો ખેડૂતોને જ નહીં આ વખતે વેપારીઓને પણ ભારે નુકસાન સહન કરવુ પડશે.

બનાસકાંઠામાં બટાટાની નિકાસ અટકી

બનાસકાંઠા જિલ્લાના ખેડૂતોને આ વખતે પણ મોટું નુકસાન થાય તેવી સ્થિતિ ઊભી થઈ છે. કુદરતની કમોસમી વરસાદની માર બાદ હવે ઈરાન ઈઝરાયેલના યુદ્ધે ખેડૂતોની ચિંતા વધારે દીધી છે. યુદ્ધના કારણે બટાટાની નિકાસ ખાડી દેશોમાં અટકી ગઈ છે જેના કારણે બજારમાં બટાટાના ભાવ તળિયે બેસી ગયા છે. હાલ સ્થિતિ એવી છે કે બટાટાના ભાવ 100 રૂપિયાની અંદર પહોંચી ગયા છે પરિણામે ખેડૂતોને પોતાની મજૂરી પણ ન મળતી હોવાની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે. એટલું જ નહી ખેડૂતો સાથે સાથે બટાટા ખરીદીને બેઠેલા વેપારીઓ પણ મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે.

ખાડી યુદ્ધની અસરને કારણે બનાસકાંઠામાં બટાટાની નિકાસ અટકી (ETV Bharat Gujarat)

બનાસકાંઠા બટાટાના ઉત્પાદનમાં મોખરે

બનાસકાંઠા જિલ્લો બટાટાના ઉત્પાદનમાં રાજ્યમાં મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે. આ વર્ષે પણ બનાસકાંઠા જિલ્લામાં મોટા પ્રમાણમાં બટાટાનું ઉત્પાદન થયું છે. ખેડૂતોને આશા હતી કે ઉત્પાદન સારું હોવાથી નિકાસ પણ સારી થશે જેથી સારા ભાવ મળશે પરંતુ ખેડૂતોની આશા પર હાલ તો પાણી ફરી વળ્યું છે. ખાસ કરીને બનાસકાંઠાના બટાટા ખાડી દેશોમાં મોટી માત્રામાં નિકાસ થતા હોય છે. પરંતુ હાલ ખાડી દેશોમાં સર્જાયેલી યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિના કારણે નિકાસ પર તેની મોટી અસર પડી છે. નિકાસ અટકતા સ્થાનિક બજારમાં બટાટાની આવક વધી ગઈ છે અને માંગ ઓછી હોવાથી ભાવ તળિયે પહોંચી ગયા છે. હાલ બટાટાના ભાવ 100 રૂપિયાની અંદર આવી ગયા છે. જેના કારણે ખેડૂતોને પોતાની મજૂરી અને ઉત્પાદન ખર્ચ પણ મળતો નથી. મહેનતથી વાવેલો બટાટાનો પાક સસ્તા ભાવે વેચવાનો વારો આવતા ખેડૂતોમાં ચિંતા વધી છે.

બટાટાના ભાવ તળિયે પહોંચતા ખેડૂતોને નુકસાન વેઠવાનો વારો
બટાટાના ભાવ તળિયે પહોંચતા ખેડૂતોને નુકસાન વેઠવાનો વારો (ETV Bharat Gujarat)

કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં બટાટાનો સંગ્રહ કરનાર વેપારી ચિંતામાં મુકાયા

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આ પરિસ્થિતિ માત્ર ખેડૂતો પૂરતી મર્યાદિત નથી રહી. કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં બટાટાનો સંગ્રહ કરનાર વેપારીઓ પણ ચિંતામાં મુકાયા છે. આમ તો વેપારીઓ નફો કમાવવા માટે ખેડૂતો પાસેથી બટાટા ખરીદી કરી કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં સંગ્રહ કરી બહારના દેશોમાં નિકાસ કરતા હોય છે પરંતુ આ વખતે વેપારીઓ પણ યુદ્ધની સ્થિતિમા નુકસાન કરે તેવી પરિસ્થિતિમાં છે. કારણ કે વેપારીઓએ મોટા પ્રમાણમાં બટાટાની ખરીદી કરી સંગ્રહ તો કર્યો છે, પરંતુ બજારમાં ભાવ ઘટતા તેમને પણ નુકસાન થવાની ભીતિ છે. વેપારીઓનું કહેવું છે કે જો યુદ્ધ લાંબું ચાલશે અને નિકાસ શરૂ નહીં થાય તો આ વખતે વેપારીઓને પણ ભારે નુકસાન વેઠવું પડશે.

કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં બટાટાનો સંગ્રહ કરનાર વેપારી ચિંતામાં મુકાયા
કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં બટાટાનો સંગ્રહ કરનાર વેપારી ચિંતામાં મુકાયા (ETV Bharat Gujarat)

ડીસાના વેપારીએ કહ્યું કે, ઈરાન ઈઝરાયેલ યુદ્ધની પરિસ્થિતિ વચ્ચે ભારતમાંથી બહાર એકપોર્ટ થતા બટાટા પર માઠી અસર પડી છે. આ યુદ્ધના કારણે જે કન્ટેનરો મળવા જોઈએ એ સમયસર મળતા નથી. કન્ટેનરોના ભાડા પણ બહુ વધી ગયા છે. વાર્ષિક 8 હજાર જેટલા કન્ટેનરો માં 25 લાખ જેટલા પ્રોસેસ બટાટાની નિકાસ થાય છે તેના ઉપર પણ માઠી અસર પડી છે. દર વર્ષે સામાન્ય પરિસ્થિતિમાં 35થી 40 લાખ કટ્ટાનુ એક્સપોર્ટ થતુ હોય છે. જે અત્યારે 50 ટકા જેવુ છે.

એટલે કે હાલ તો ખેડૂતો અને વેપારીઓ બંનેની નજર હવે એક જ બાબત પર છે કે ખાડી દેશોમાંની પરિસ્થિતિ ક્યારે સામાન્ય બને અને બટાટાની નિકાસ ફરી શરૂ થાય. કારણ કે નિકાસ શરૂ થશે તો જ બજારમાં માંગ વધશે અને બટાટાના ભાવ સુધરવાની આશા જીવંત રહેશે. ત્યાં સુધી બનાસકાંઠાના ખેડૂતો અને વેપારીઓ માટે આ સ્થિતિ ચિંતાજનક બની રહી છે.

