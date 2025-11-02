ETV Bharat / state

'ફેક્ટરી ચલાઓગે તો હમ જલાયેંગે', સુરતમાં ઉદ્યોગોને ટાર્ગેટ કરતી ખુલ્લી ધમકી

સુરતમાં ઉદ્યોગોને ટાર્ગેટ કરતી ખુલ્લી ધમકીઓને લઈને આઈબીના અધિકારીઓએ સ્થાનિક ઉદ્યોગકારોનો સંપર્ક કરી તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 2, 2025 at 2:26 PM IST

સુરત: નવા વર્ષના આરંભ સાથે આ વર્ષે પણ ભાવવધારાની માંગણી કરી સાયણ અને પીપોદરા સહિતના વીવિંગ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ વિસ્તારમાં ઉડિયા ભાષામાં ધમકીભર્યા પોસ્ટર લાગવાની સાથે સોશિયલ મીડિયામાં મેસેજ વાયરલ થતાં ગભરાટ ફેલાયો છે. આ દરમિયાન સાયણ સ્થિત સનરાઈઝ અને શિવશક્તિ ઇન્ડસ્ટ્રિયલમાં અસામાજિક તત્ત્વો દ્વારા લૂમ્સ કારખાના બંધ કરાવાતા માહોલ વધુ ગરમાયો છે.

અસામાજિક તત્ત્વો દ્વારા ‘ફેક્ટરી ચલાયોગે તો હમ જલાયેગે' એવી ધમકી આપવામાં આવી રહી છે. દિવાળી વેકેશન બાદ સુરતની વીવિંગ ઈન્ડસ્ટ્રીને બાનમાં લઈ પ્રશાસનને પડકાર આપતા અસામાજિક તત્ત્વો સામે કડક કાર્યવાહી કરવા સુરત વીવર્સ એસોસિયેશને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીને લેખિત ફરિયાદ કરી છે.

સુરતમાં ઉદ્યોગોને ટાર્ગેટ કરતી ખુલ્લી ધમકી (Etv Bharat Gujarat)

કારીગરોને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપતા પોસ્ટર

દિવાળી બાદ પીપોદરા ખાતેની બંસરી એસ્ટેટમાં ઉડિયા ભાષામાં ધમકીભર્યા પોસ્ટર લાગવા સાથે સાયણની રાધે, ભૂમિ અને એસ.એન. ઈન્ડસ્ટ્રીમાં રાત્રી દરમિયાન અસામાજિક તત્ત્વોએ કારીગરોને ધમકાવ્યા હોવાની ફરિયાદ ઉઠી છે.

મોઢે રૂમાલ બાંધી બંસરી એસ્ટેટમાં પોસ્ટર ચોંટાડવા આવેલા પાંચેક ઈસમો સીસીટીવી ફૂટેજમાં દેખાતા તેની વિગતો પોલીસને આપવામાં આવી હતી. 20 પૈસા જેટલો ભાવવધારાની માંગ કરી કારીગરોને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપતા પોસ્ટર ઇન્ડસ્ટ્રિયલ વિસ્તારમાં લાગવા સાથે સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યાં છે.

આઈબીએ પણ ઇન્ક્વાયરી શરૂ કરી

આ મામલે સ્થાનિક પોલીસ હરકતમાં આવી છે. બીજી બાજુ આઈબીએ પણ ઇન્ક્વાયરી શરૂ કરી છે. આઈબીના અધિકારીઓએ સ્થાનિક ઉદ્યોગકારોનો સંપર્ક કરી વિગતો મેળવવાની શરૂ કરી છે. ઉદ્યોગકારોએ અધિકારીઓ સમક્ષ દર વખતે ફક્ત રિપોટિંગ કરવામાં આવે છે. પરંતુ કોઈ નક્કર પગલાં લેવાતા નથી કે કોઈ પરિણામ આવતું નહીં હોવાનો રોષ ઠાલવ્યો હતો.

સુરત વીવર્સ એસોસિયેશનના પ્રમુખ વિજય માંગુકિયાએ જણાવ્યું હતું કે, કરોડો લોકોને રોજગારી પૂરી પાડતા કાપડ ઉદ્યોગને છેલ્લા સાતેક વર્ષથી અસામાજિક તત્ત્વો બાનમાં લઈ રહ્યા છે. જેને લીધે ઇન્ડસ્ટ્રીને દર વર્ષે કરોડોનું નુકસાન વેઠવાનો વારો આવે છે.

