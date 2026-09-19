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શું ખરેખર ગરબા રમવા માટે ભાડેથી પાર્ટનર મળશે ? સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ વાયરલ, યુવકે કરી સ્પષ્ટતા

'રેન્ટ અ ગરબા પાર્ટનર’ નામની પોસ્ટમાં ગરબા રમવા માટે પાર્ટનર ભાડે આપવાના અલગ-અલગ પેકેજ દર્શાવવામાં આવ્યા છે, જેના આ પોસ્ટની ભારે ચર્ચા થઈ રહી છે.

ગરબા રમવા માટે ભાડેથી પાર્ટનર મળશે ?
ગરબા રમવા માટે ભાડેથી પાર્ટનર મળશે ? (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 19, 2026 at 12:46 PM IST

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અમદાવાદ: નવરાત્રિ નજીક આવતાં જ ગરબાની તૈયારીઓ અને નવા ટ્રેન્ડને લઈને સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચા શરૂ થઈ જાય છે. ખાસ કરીને ગરબા નાઈટમાં મેચિંગ ડ્રેસ, કપલ ફોટો અને સોશિયલ મીડિયા રીલ્સનો ક્રેઝ જોવા મળે છે. ત્યારે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલી એક પોસ્ટે આ જ ટ્રેન્ડને લઈને નવો સવાલ ઊભો કર્યો છે.

‘રેન્ટ અ ગરબા પાર્ટનર’

‘રેન્ટ અ ગરબા પાર્ટનર’ નામની પોસ્ટમાં ગરબા રમવા માટે પાર્ટનર ભાડે આપવાના અલગ-અલગ પેકેજ દર્શાવવામાં આવ્યા છે, જેના કારણે સોશિયલ મીડિયા પર આ પોસ્ટની ભારે ચર્ચા થઈ રહી છે. વાયરલ પોસ્ટમાં સિલ્વર, ગોલ્ડ અને પ્લેટિનમ એમ ત્રણ પેકેજનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. સિલ્વર પેકેજની કિંમત રૂ. 1,000 દર્શાવવામાં આવી છે. જેમાં બે કલાક ગરબા રમવા ઉપરાંત એકસરખા કપડાં, ગરબાના બેઝિક સ્ટેપ્સની જાણકારી અને સેલ્ફી જેવી બાબતોનો સમાવેશ કરાયો છે.

પોસ્ટને રિપોસ્ટ કરનાર ક્રિશ મિસ્ત્રીની સ્પષ્ટતા (Etv Bharat Gujarat)

પોસ્ટમાં અલગ-અલગ પેકેજ પણ દર્શાવ્યા

આ પછી રૂ. 1,500ના ગોલ્ડ પેકેજમાં ચાર કલાક ગરબા રમવાની સાથે બંનેની મુલાકાતની એક ‘કહાની’ તૈયાર કરવાની અને સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરવા માટે વીડિયો આપવાની વાત કરવામાં આવી છે. જ્યારે રૂ. 2,000ના પ્લેટિનમ પેકેજમાં આખો દિવસ ગરબા રમવા ઉપરાંત કાર્યક્રમ બાદ દુપટ્ટો અને ઝુમકા ઠીક કરવામાં મદદ તથા ગ્રાહકને સુરક્ષિત રીતે ઘરે પહોંચાડવાની સુવિધા હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. પોસ્ટમાં માથા પર કિસ જેવી બાબતનો પણ ઉલ્લેખ જોવા મળે છે.

સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલી પોસ્ટ
સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલી પોસ્ટ (Etv Bharat Gujarat)

પોસ્ટ વાયરલ થતા જાગી ચર્ચા

આ પોસ્ટ સામે આવ્યા બાદ સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સમાં પણ ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ. કેટલાક યુઝર્સે આને નવી કમાણીનો આઈડિયા ગણાવ્યો, જ્યારે કેટલાકે પોતાના માટે અથવા મિત્રો માટે અરજી કરવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી. કેટલાક લોકોએ તો આ સર્વિસ ખરેખર શરૂ કરવામાં આવી છે કે નહીં તે અંગે પણ સવાલો કર્યા.
પોસ્ટને લઈને યુવકે કરી સ્પષ્ટતા

જોકે, વાયરલ પોસ્ટની પાછળની હકીકત કંઈક અલગ હોવાનું હવે સામે આવ્યું છે. ક્રિશ મિસ્ત્રીએ ETV ભારત સાથે વાત કરતાં આ અંગે સ્પષ્ટતા કરી છે. ક્રિશ મિસ્ત્રીએ જણાવ્યું હતું કે,"તાજેતરમાં સોશિયલ મીડિયા પર મારી 'રેન્ટ અ ગરબા પાર્ટનર' વાળી પોસ્ટ ખૂબ વાયરલ થઈ રહી છે. આ ટ્રેન્ડ ક્યાંથી શરૂ થયો તે મને પણ ખબર નથી, મે માત્ર મારો ફોટો ઉમેરીને મનોરંજનના હેતુથી તે પોસ્ટ રીપોસ્ટ કરી હતી. મેં કેપ્શનમાં પણ સ્પષ્ટતા કરી હતી, છતાં ઘણા લોકો તેને સાચું માનીને ગંભીરતાથી લઈ રહ્યા છે. આ માત્ર એક મિમ કે મનોરંજન પૂરતું હતું. જોકે આવા કન્સેપ્ટ ઇન્ડિયા બહાર તો ચાલે જ છે, અને આ પોસ્ટ પછી મને ખૂબ જ રમુજી કમેન્ટ્સ મળી રહી છે. લોકોનો ઉત્સાહ જોતાં લાગે છે કે તેમને આ વિચાર ગમી રહ્યો છે, તેથી જો લોકોને ખરેખર આમાં રસ હોય તો ભવિષ્યમાં આવું પણ કરી શકાય."

મનોરંજનના હેતુથી પોસ્ટને રિપોસ્ટ કરી

ક્રિશ મિસ્ત્રીના જણાવ્યા મુજબ, તેણે આ પોસ્ટ કોઈ વ્યવસાયિક સેવા તરીકે શરૂ કરી નહોતી. સોશિયલ મીડિયા પર ચાલી રહેલા કન્સેપ્ટને તેણે પોતાના ફોટા સાથે મનોરંજનના હેતુથી રીપોસ્ટ કર્યો હતો. કેપ્શનમાં પણ આ બાબત સ્પષ્ટ કરવામાં આવી હોવા છતાં અનેક લોકો તેને સાચી સર્વિસ માનીને પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે.ક્રિશના જણાવ્યા પ્રમાણે, આવા કન્સેપ્ટ વિદેશોમાં જોવા મળે છે, પરંતુ આ પોસ્ટ ભારત અને ખાસ કરીને ગરબા સાથે જોડાઈને વાયરલ થતાં લોકોને તેમાં ખાસ રસ પડ્યો છે. પોસ્ટ બાદ મળેલી રમુજી કમેન્ટ્સે પણ આ ચર્ચાને વધુ વેગ આપ્યો છે.

‘રેન્ટ અ ગરબા પાર્ટનર’ નામની પોસ્ટે લોકોને વિચારતા કર્યા

નવરાત્રિ દરમિયાન ગરબા નાઈટમાં પાર્ટનર સાથે મેચિંગ ડ્રેસ, કપલ ફોટો અને રીલ બનાવવાનો ટ્રેન્ડ સોશિયલ મીડિયા પર જોવા મળે છે. આવા સમયે ‘રેન્ટ અ ગરબા પાર્ટનર’ નામની પોસ્ટે લોકોને મનોરંજનની સાથે વિચારવા પણ મજબૂર કર્યા છે. જોકે, હાલ ક્રિશ મિસ્ત્રી તરફથી સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે, આ કોઈ શરૂ થયેલી કોમર્શિયલ સર્વિસ નથી, પરંતુ મનોરંજન માટે શેર કરવામાં આવેલી પોસ્ટ છે. ભવિષ્યમાં ખરેખર આવી કોઈ સેવા શરૂ થશે કે નહીં તે અંગે હાલ કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.

ફની કોમેન્ટ્સ

આ પોસ્ટ પર લોકો જબરદસ્ત કોમેન્ટ પણ કરી રહ્યાં છે. ફેબ રીમા નામની એક યુઝરે લખ્યું છે, 'હવે શું શું જોવું પડી રહ્યું છે' ? જ્યારે દિવીસા નામની એક યુઝરે લખ્યું કે, 'આ 2 હજાર રૂપિયાવાળું પેકેજ શું 100 રૂપિયામાં મળે શકે' ?
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