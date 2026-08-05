50ની ઉંમર બાદ IVFથી બાળક? ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં દંપતીની અરજી, જાણો શું કહે છે IVFના કાયદા અને ઉંમરના નિયમો
દંપતીના 20 વર્ષીય સંતાનનું નિધન થયું હતું અને ત્યારબાદ દંપતી ફરી એક વખત સંતાન મેળવવાની ઇચ્છા ધરાવે છે.
Published : August 5, 2026 at 8:01 AM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઇકોર્ટ સમક્ષ 50 વર્ષથી વધુ ઉંમરના એક પતિ-પત્નીએ IVF એટલે કે પ્રયોગશાળામાં અંડાણુ અને શુક્રાણુના ફલનથી ભ્રૂણ તૈયાર કરીને બાળક મેળવવાની સારવાર માટે મંજૂરી માગતી અરજી કરી છે. અરજદારની રજૂઆત સાંભળ્યા બાદ ગુજરાત હાઇકોર્ટે કેન્દ્ર સરકારને નોટિસ ઇશ્યૂ કરી છે અને સમગ્ર મામલે જવાબ રજૂ કરવા નિર્દેશ આપ્યો છે. હવે આ કેસમાં આગામી સપ્તાહે વધુ સુનાવણી હાથ ધરાશે.
પ્રસ્તુત કેસમાં અરજદાર પતિ-પત્નીએ IVF મારફતે બાળક મેળવવા માટે ગુજરાત હાઇકોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો છે. આ અરજી પાછળનું કારણ પણ અત્યંત ભાવનાત્મક છે. દંપતીના 20 વર્ષીય સંતાનનું નિધન થયું હતું અને ત્યારબાદ દંપતી ફરી એક વખત સંતાન મેળવવાની ઇચ્છા ધરાવે છે. જોકે, બંનેની ઉંમર 50 વર્ષથી વધુ હોવાથી IVF માટેની કાયદાકીય પાત્રતાનો પ્રશ્ન ઉભો થયો છે અને ત્યારબાદ અરજદારે ગુજરાત હાઇકોર્ટનું શરણ લીધું છે.
ભારતમાં IVF સહિતની સહાયિત પ્રજનન તકનીકોને નિયંત્રિત કરવા માટે સહાયિત પ્રજનન તકનીક એટલે કે ART (Assisted Reproductive Technology Regulation) અધિનિયમ, 2021 અમલમાં છે. આ કાયદો 25 જાન્યુઆરી 2022થી અમલમાં આવ્યો છે અને IVF કેન્દ્રો તથા સહાયિત પ્રજનન તકનીકની બેન્ક માટે નોંધણી, કામગીરી, તબીબી પ્રક્રિયા, સંમતિ, દાતા જનન કોષો અને દર્દીઓની પાત્રતા સહિતની જોગવાઈઓ નક્કી કરે છે.
ART અધિનિયમની કલમ 21 મુજબ IVF સહિતની સહાયિત પ્રજનન તકનીકની સેવાઓ 21 વર્ષથી વધુ અને 50 વર્ષથી ઓછી ઉંમરની મહિલાને, જ્યારે 21 વર્ષથી વધુ અને 55 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના પુરુષને આપી શકાય છે. એટલે કે કાયદાની ભાષા પ્રમાણે મહિલાની ઉંમર 50 વર્ષ પૂર્ણ થઈ ગઈ હોય તો ઉંમરની પાત્રતાનો પ્રશ્ન ઊભો થાય છે, જ્યારે પુરુષ માટે મર્યાદા 55 વર્ષથી ઓછી છે.
આથી હાલના કેસમાં જો પત્નીની ઉંમર 50 વર્ષ કે તેથી વધુ હોય તો ART અધિનિયમની ઉંમરની જોગવાઈ સીધો મહત્વનો કાનૂની મુદ્દો બની શકે છે. બીજી તરફ, પતિની ઉંમર 50 વર્ષથી વધુ હોવી માત્ર આ કારણસર IVF માટે અયોગ્ય બનાવતી નથી, જ્યાં સુધી તેની ઉંમર 55 વર્ષથી ઓછી હોય.
અરજદાર તરફથી એડવોકેટ મોહિત બેંકરે ETV ભારત સાથે વાતચીત કરતાં જણાવ્યું હતું કે દંપતીની પરિસ્થિતિ અને સંતાન મેળવવાની તેમની ઇચ્છાને કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરી છે. 20 વર્ષીય સંતાનના નિધન બાદ દંપતી ફરી સંતાન મેળવવા ઇચ્છે છે અને આ માટે IVF સારવારની મંજૂરી માગી છે. આ કેસમાં મુખ્ય પ્રશ્ન એ છે કે ART અધિનિયમમાં નક્કી કરાયેલી ઉંમરની મર્યાદા હોવા છતાં દંપતીના વિશિષ્ટ સંજોગોને ધ્યાનમાં રાખીને તેમને કોઈ કાયદાકીય રાહત આપી શકાય કે નહીં. આ જ કારણોસર કોર્ટ દ્વારા કેન્દ્ર સરકાર પાસેથી સમગ્ર કાયદાકીય સ્થિતિ અંગે જવાબ માંગવામાં આવ્યો છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ભારતમાં IVF માટે માત્ર બાળક મેળવવાની ઇચ્છા પૂરતી નથી. ART અધિનિયમ હેઠળ નોંધાયેલ અને અધિકૃત સહાયિત પ્રજનન તકનીક કેન્દ્ર મારફતે જ આવી સારવાર થવી જોઈએ. ક્લિનિકે દર્દીની પાત્રતા, તબીબી સ્થિતિ અને જરૂરી કાયદાકીય પ્રક્રિયાનું પાલન કરવું પડે છે. કાયદા મુજબ ક્લિનિકે દંપતીને સારવારની સફળતાની શક્યતા, તેના ફાયદા-નુકસાન, ખર્ચ, તબીબી આડઅસર અને એકથી વધુ ગર્ભ રહેવાના જોખમ સહિતની બાબતો અંગે જરૂરી સલાહ આપવી પડે છે.
IVFમાં થાય છે શું?
IVF એટલે ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન. સામાન્ય રીતે મહિલાના અંડાણુ અને પુરુષના શુક્રાણુને શરીરની બહાર પ્રયોગશાળામાં ફલિત કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તૈયાર થયેલા ભ્રૂણમાંથી યોગ્ય ભ્રૂણને મહિલાના ગર્ભાશયમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવે છે. જોકે, દરેક કિસ્સામાં દંપતીના પોતાના અંડાણુ અને શુક્રાણુનો જ ઉપયોગ થાય તે જરૂરી નથી. તબીબી જરૂરિયાત મુજબ દાતા પાસેથી મળેલા જનન કોષોનો ઉપયોગ પણ કાયદાકીય જોગવાઈઓ હેઠળ થઈ શકે છે. દાતા જનનકોષો (Donor Gametes) અંગે તપાસ, સંગ્રહ અને પુરવઠા માટે પણ ART અધિનિયમમાં નિયમો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે.
50 વર્ષની ઉંમર બાદ IVFનો પ્રશ્ન માત્ર કાયદાની ઉંમર મર્યાદા સુધી સીમિત નથી. મહિલાની ઉંમર વધવાની સાથે ગર્ભધારણની શક્યતા ઘટી શકે છે અને ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન કેટલીક તબીબી જટિલતાઓનું જોખમ વધી શકે છે. તેથી આવા કિસ્સામાં કાયદાકીય પાત્રતા સાથે તબીબી સલામતી પણ મહત્વની બને છે.
હાલના કેસમાં સૌથી મહત્વનો કાનૂની સવાલ એ છે કે 50 વર્ષથી વધુ ઉંમરના દંપતીની વિશિષ્ટ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને IVF માટે કોઈ રાહત આપી શકાય કે નહીં અને ART અધિનિયમની ઉંમરની જોગવાઈને આવી પરિસ્થિતિમાં કેવી રીતે લાગુ કરવી.
ગુજરાત હાઇકોર્ટે અરજદારની રજૂઆત બાદ કેન્દ્ર સરકારને નોટિસ પાઠવીને આ સમગ્ર મુદ્દે જવાબ માંગ્યો છે. હવે કેન્દ્ર સરકાર કાયદાની જોગવાઈઓ અંગે શું વલણ રજૂ કરે છે અને હાઇકોર્ટ આ દંપતીની અરજી પર કયો અભિગમ અપનાવે છે તેના પર સૌની નજર રહેશે.