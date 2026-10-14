મેઘરાજા જતા જતા બગાડી શકે છે ખેલૈયાઓની નવરાત્રિ, જાણો ક્યારે પડી શકે છે વરસાદ?
હવામાન વિભાગે નવરાત્રિના અંત ભાગમાં રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે.
Published : October 14, 2026 at 7:18 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં ઓક્ટોબર મહિનામાં ગરમીનો પ્રકોપ યથાવત્ જોવા મળી રહ્યો છે. એક તરફ રાજ્યમાં સામાન્ય કરતાં 2થી 3 ડિગ્રી ઊંચું તાપમાન નોંધાઈ રહ્યું છે, તો બીજી તરફ નવરાત્રીના અંતિમ દિવસોમાં વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર આગામી સાત દિવસ દરમિયાન તાપમાનમાં ખાસ ફેરફાર થવાની શક્યતા નથી. જોકે, 19 ઓક્ટોબરના રોજ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે.
હવામાન વિભાગના વૈજ્ઞાનિક પ્રદીપ શર્માના જણાવ્યા અનુસાર, ટ્રફ સક્રિય થવાના કારણે રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ સર્જાઈ શકે છે. ખાસ કરીને 19 ઓક્ટોબરના રોજ અમરેલી, ભાવનગર, વલસાડ, નવસારી, દમણ અને દાદરા-નગર હવેલીમાં સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. નવરાત્રીના અંતિમ દિવસોમાં વરસાદની સંભાવનાને પગલે ગરબા આયોજકો અને ખેલૈયાઓએ હવામાન પર નજર રાખવી પડશે.
અમદાવાદમાં ગરમીનો પારો ઊંચકાયો
અમદાવાદમાં ઓક્ટોબર મહિનામાં ગરમીનો અનુભવ વધી રહ્યો છે. શહેરમાં મહત્તમ તાપમાન 38.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયું છે, જે છેલ્લા નવ વર્ષના ઓક્ટોબર મહિનાના તાપમાનના આંકડાઓની સરખામણીએ નોંધપાત્ર છે. અગાઉ વર્ષ 2017ના ઓક્ટોબરમાં અમદાવાદનું મહત્તમ તાપમાન 39.4 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચ્યું હતું, જ્યારે વર્ષ 2024ના ઓક્ટોબરમાં મહત્તમ તાપમાન 38.4 ડિગ્રી નોંધાયું હતું. વર્ષ 2026માં ઓક્ટોબર દરમિયાન મહત્તમ તાપમાન 38.5 ડિગ્રી સુધી પહોંચતાં શહેરમાં ગરમીનો પ્રકોપ જોવા મળી રહ્યો છે.
આજે તાપમાન 39 ડિગ્રીની આસપાસ રહેવાની શક્યતા
હવામાનના અનુમાન મુજબ અમદાવાદમાં આજે મહત્તમ તાપમાન 39 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ રહી શકે છે. સામાન્ય કરતાં 2થી 3 ડિગ્રી ઊંચું તાપમાન નોંધાતાં બપોરના સમયે ગરમીનો અનુભવ વધુ થઈ શકે છે. આગામી સાત દિવસ દરમિયાન તાપમાન યથાવત્ રહેવાની શક્યતા છે, જેના કારણે લોકોને ગરમીથી તાત્કાલિક રાહત મળવાની સંભાવના ઓછી છે.
એક તરફ ગરમીનો પારો ઊંચો જઈ રહ્યો છે, તો બીજી તરફ 19 ઓક્ટોબરે કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હવે નવરાત્રીના અંતિમ દિવસોમાં હવામાન કેવો રંગ બતાવે છે તેના પર ખેલૈયાઓ અને ગરબા આયોજકોની નજર રહેશે.
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