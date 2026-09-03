સાબરકાંઠામાં સ્વાઈન ફ્લૂનો પગપેસારો, હિંમતનગરમાં 65 વર્ષીય દર્દી પોઝિટિવ; 15 ICU બેડની વ્યવસ્થા
સાબરકાંઠાના હિંમતનગરમાં સ્વાઇન ફ્લૂનો પોઝિટિવ કેસ સામે આવ્યો છે. હિંમતનગરમાં 65 વર્ષીય વ્યક્તિનો સ્વાઇન ફ્લૂ રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે.
Published : September 3, 2026 at 3:56 PM IST
હિંમતનગર: સાબરકાંઠાના હિંમતનગરમાં સ્વાઇન ફ્લૂનો પોઝિટિવ કેસ સામે આવ્યો છે. હિંમતનગરમાં 65 વર્ષીય વ્યક્તિનો સ્વાઇન ફ્લૂ રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે. ગત રાત્રિએ દર્દીને હિંમતનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડાયા છે. હાલ દર્દીને વેન્ટિલેટર પર રાખી સઘન સારવાર આપવામાં આવી રહી છે.
હિંમતનગરમાં સ્વાઇન ફ્લૂનો પોઝિટિવ કેસ
સાબરકાંઠા સહિત સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી સ્વાઈન ફ્લૂના કેસનો વધારો થઈ રહ્યો છે ત્યારે હિંમતનગર ખાતે ગતરાત્રિએ હિંમતનગર ખાનગી હોસ્પિટલમાં 65 વર્ષીય વ્યક્તિને સ્વાઈન ફ્લૂનો પોઝિટિવ રિપોર્ટ આપતા તેને હિંમતનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયો છે જ્યાં વેન્ટિલેટર ઉપર તેની સઘન સારવાર ચાલી રહી છે તેમજ જિલ્લા સિવિલ વિભાગ દ્વારા 15 જેટલા ICU બેડ પણ તૈયાર કરાયા છે.
ગુજરાત ભરમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી સ્વાઈન ફ્લૂનો કહેર વધી રહ્યો છે. હિંમતનગર ખાતે હિંમતનગર તાલુકાના 65 વર્ષીય વ્યક્તિને ખાનગી હોસ્પિટલમાં એડમિટ કરાયા હતા જ્યાં સ્વાઈન ફ્લૂનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવતા તેમને હિંમતનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં એડમિટ કરવામાં આવ્યા છે. હાલમાં હિંમતનગર સિવિલ હોસ્પિટલ વિભાગ દ્વારા સ્વાઈન ફ્લૂ માટે અલગ વોર્ડ બનાવવામાં આવ્યો છે જેમાં 15 જેટલા આઈસીયુ બેડ તૈયાર કરાયા છે.
સ્વાઇન ફ્લૂના લક્ષણો જણાતા સારવારની સલાહ
સામાન્ય રીતે સ્વાઇન ફ્લૂ તેમજ શરદી તાવના લક્ષણોમાં વિશેષ તફાવત ના હોવાના પગલે સ્વાઈન ફ્લૂનો કહેર દિન પ્રતિદિન વધી રહ્યો છે. મોટાભાગે સ્વાઇન ફ્લુના દર્દીને સતત તાવ રહેતો હોય તેમ જ શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડતી હોય તો તાત્કાલિક ધોરણે નજીકની સિવિલ હોસ્પિટલમાં એડમિટ થવાની ભલામણ કરવામાં આવી છે. સાથોસાથ ભીડભાડવાળી જગ્યાએ ન જવા સહિત માસ્ક અને સદંતર આરામ કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. જોકે સ્વાઇન ફ્લુના દર્દીઓને જાહેર જગ્યા પર ન જવા રજૂઆત કરાઈ છે.
સાબરકાંઠામાં સ્વાઇન ફ્લૂનો પોઝિટિવ કેસ આવ્યા બાદ સમગ્ર સિવિલ હોસ્પિટલમાં માસ્ક સહિત અલાયદા વોર્ડ તેમજ વેન્ટીલેટર બેડ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે
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