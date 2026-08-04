પોરબંદરની તાજાવાલા સ્કૂલમાં બબાલ, વાલી અને ટ્રસ્ટી વચ્ચે મારામારી, સામસામી નોંધાણી ફરિયાદ
વિદ્યાર્થિનીને સ્કૂલની લોખંડની જાળી વાગતા ઈજા થતા વાલી પિન્ટુ ભાદ્રેચા રજૂઆત કરવા ગયા હતા, ત્યાં ટ્રસ્ટી સાથે બોલાચાલી થઈ.
Published : August 4, 2026 at 9:40 PM IST
પોરબંદર: પોરબંદરની વિવાદોમાં રહેલી કે.બી.તાજાવાલા સ્કૂલ ફરી એકવાર ચર્ચામાં આવી છે. સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થિનીને ઈજા પહોંચવાના મુદ્દે વાલી અને સ્કૂલના ટ્રસ્ટી વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી. જે બાદ મામલો મારામારી સુધી પહોંચ્યો હતો. બંને પક્ષે એકબીજા સામે જાનથી મારી નાખવાની ધમકીની ફરિયાદ નોંધાવતા કમલાબાગ પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે.
ફરિયાદ મુજબ, પિન્ટુ રામજી ભાદ્રેચાની પુત્રીને સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ માટે લગાવેલી લોખંડની જાળી હાથમાં વાગી હતી. જેના કારણે તેને ઈજા પહોંચી હતી. આ મુદ્દે વાલી પિન્ટુ ભાદ્રેચા સ્કૂલ સ્ટાફ સમક્ષ રજૂઆત કરવા પહોંચ્યા હતા. પરંતુ રજૂઆત દરમિયાન સ્કૂલના ટ્રસ્ટી ઋષિભાઈ બુદ્ધદેવ સાથે તેમની ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી.
વાલી પિન્ટુ ભાદ્રેચાનો આક્ષેપ છે કે "અમે ફક્ત રજૂઆત કરવા ગયા હતા કે બાળકોની સલામતીનું ધ્યાન રાખો. પણ ટ્રસ્ટી ઋષિભાઈ બુદ્ધદેવે અમારી સાથે ગેરવર્તન કર્યું. અમને ગાળો બોલ્યા, માર માર્યો અને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી પણ આપી. અમે કમલાબાગ પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે."
બીજી તરફ સ્કૂલના ટ્રસ્ટી ઋષિભાઈ બુદ્ધદેવે પણ પિન્ટુ ભાદ્રેચા સામે સામસામી ફરિયાદ નોંધાવી છે. ટ્રસ્ટીનો આક્ષેપ છે કે વાલી સ્કૂલના કેમ્પસમાં આવીને ગાળો બોલી રહ્યા હતા. જ્યારે તેમને શાંતિથી વાત કરવાનું કહેવામાં આવ્યું ત્યારે વાલી ઉશ્કેરાઈ ગયા હતા અને મારામારી કરીને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી.
આ મામલે કમલાબાગ પોલીસે બંને પક્ષની ફરિયાદના આધારે ગુનો નોંધ્યો છે. કમલાબાગ પોલીસ સ્ટેશનના PI એસ. જી. સોલંકીએ જણાવ્યું કે "બંને પક્ષે સામસામી ફરિયાદ નોંધાવી છે. મારામારી અને ધમકીની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધીને તપાસ હાથ ધરી છે. CCTV અને સાક્ષીઓના નિવેદનના આધારે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે."
નોંધનીય છે કે કેબી તાજાવાલા સ્કૂલ અગાઉ પણ વિવિધ મુદ્દાઓને કારણે ચર્ચામાં રહી ચૂકી છે. આ ઘટના બાદ વાલીઓમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. વાલીઓની માંગ છે કે સ્કૂલમાં બાળકોની સલામતી માટે પૂરતા પગલા લેવામાં આવે અને લોખંડની જાળી જેવા ખતરનાક સાધનો દૂર કરવામાં આવે.
આ પણ વાંચો...