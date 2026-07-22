પોરબંદરમાં ગેરકાયદે ખડકી દેવાયેલા દબાણ ક્યારે દૂર થશે ? મનપાની કામગીરી સામે ઉઠ્યા સવાલો
પોરબંદર મહાનગરપાલિકા બન્યા બાદ શહેરને દબાણમુક્ત બનાવવાના દાવા કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ અનેક વિસ્તારોમાં સ્થિતિ આજે પણ યથાવત જોવા મળી રહી છે.
Published : July 22, 2026 at 1:58 PM IST
પોરબંદર: પોરબંદર મહાનગરપાલિકા બન્યાને દોઢ વર્ષથી વધુ સમય વીતી ગયો હોવા છતાં શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં રસ્તા અને શેરીઓમાં ગેરકાયદે વંડા અને ઓટલાના દબાણો યથાવત જોવા મળી રહ્યા છે. તાજેતરમાં મેમણવાડા વિસ્તારમાં દબાણ હટાવવાની કાર્યવાહી બાદ હવે ફરી કામગીરી ધીમી પડતાં અનેક સવાલો ઊભા થયા છે.
પોરબંદર શહેરની મુખ્ય સોસાયટીઓ તેમજ મુખ્ય માર્ગો પર અનેક રહેણાંક મકાનધારકો દ્વારા રસ્તાની જમીન પર ગેરકાયદેસર વંડા અને ઓટલાના દબાણો કરવામાં આવ્યા છે. આ દબાણોના કારણે રસ્તાઓ સાંકડા બનતા વાહનવ્યવહાર અને સ્થાનિક લોકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. મહાનગરપાલિકા બન્યા બાદ શહેરને દબાણમુક્ત બનાવવાના દાવા કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ અનેક વિસ્તારોમાં સ્થિતિ આજે પણ યથાવત જોવા મળી રહી છે.
વર્ષ 2025માં પોરબંદર-છાયા સંયુક્ત નગરપાલિકાનું મહાનગરપાલિકામાં રૂપાંતર થયા બાદ શરૂઆતમાં કેટલીક જગ્યાએ દબાણ હટાવવાની કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ હતી. ભાજપ કાર્યાલય સામેના વિસ્તાર સહિત અન્ય સ્થળોએ વંડા અને ઓટલાઓ દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. તાજેતરમાં મેમણવાડા વિસ્તારમાં પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી, પરંતુ ત્યારબાદ ફરી કામગીરી સુસ્ત બની જતાં શહેરમાં દબાણો યથાવત રહેતા લોકોમાં અસંતોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
શહેરના મુખ્ય રસ્તાઓ અને રહેણાંક વિસ્તારોમાં હજુ પણ મોટા પ્રમાણમાં ગેરકાયદેસર દબાણો જોવા મળી રહ્યા છે. નાગરિકોની માંગ છે કે મહાનગરપાલિકા માત્ર છૂટક કાર્યવાહી નહીં, પરંતુ સમગ્ર શહેરમાં એકસરખી અને સતત ઝુંબેશ ચલાવી દબાણો દૂર કરે. હવે મનપા તંત્ર આગામી દિવસોમાં શહેરવ્યાપી અભિયાન ચલાવી ગેરકાયદેસર વંડા અને ઓટલાના દબાણો દૂર કરે છે કે નહીં, તેના પર સૌની નજર રહેશે.