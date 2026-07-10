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પોરબંદર મહાનગરપાલિકાના હાઉસ ટેક્સના બિલ હવે સીધા વોટ્સએપ પર મળશે: મેયરની ડિજિટલ પહેલ

30 હજારથી વધુ મિલકતધારકોને ઘરે બેઠાં બિલ મળશે, 'Pay Now' અને QR કોડથી ત્વરિત ઓનલાઈન ચુકવણીની સુવિધા

પોરબંદર મહાનગરપાલિકાના હાઉસ ટેક્સના બિલ હવે સીધા વોટ્સએપ પર મળશે: મેયરની ડિજિટલ પહેલ
પોરબંદર મહાનગરપાલિકાના હાઉસ ટેક્સના બિલ હવે સીધા વોટ્સએપ પર મળશે: મેયરની ડિજિટલ પહેલ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 10, 2026 at 11:14 AM IST

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પોરબંદર: પોરબંદર મહાનગરપાલિકાએ નાગરિકોને વધુ સરળ અને ડિજિટલ સેવા આપવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ પહેલ કરી છે. મેયર સાગરભાઈ મોદીની સૂચના અને મ્યુનિસિપલ કમિશનર એચ. જે. પ્રજાપતિના માર્ગદર્શન હેઠળ હવે શહેરના અંદાજે 30 હજારથી વધુ મિલકતધારકોને હાઉસ ટેક્સના ડિમાન્ડ બિલ સીધા તેમના નોંધાયેલા વોટ્સએપ નંબર પર મોકલવામાં આવશે.

નવી વ્યવસ્થાથી મિલકતધારકોને બિલ મેળવવા માટે મહાનગરપાલિકાની કચેરીમાં ધક્કા ખાવા કે લાંબી કતારોમાં ઊભા રહેવાની જરૂર રહેશે નહીં. બિલની PDF સીધી મોબાઈલમાં આવી જશે, જેને ગમે ત્યારે અને ગમે ત્યાંથી જોઈ શકાશે. બિલમાં આપેલા ‘Pay Now’ વિકલ્પ પર ક્લિક કરીને તુરંત ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરી શકાશે. તેમજ QR કોડ સ્કેન કરીને UPI, નેટ બેન્કિંગ, ડેબિટ કાર્ડ કે ક્રેડિટ કાર્ડથી સરળતાથી વેરો ભરી શકાશે.

આ ડિજિટલ પહેલથી મહાનગરપાલિકાની કચેરીમાં ભીડ ઘટશે, વહીવટી કામગીરી વધુ ઝડપી અને પારદર્શક બનશે તેમજ નાગરિકોનો સમય અને ખર્ચ બચશે. ખાસ કરીને વડીલો, દિવ્યાંગો, નોકરી-ધંધામાં વ્યસ્ત લોકો અને શહેરની બહાર રહેતા મિલકતધારકોને આ સુવિધા ખૂબ જ ઉપયોગી બનશે.

વેરા વસૂલાતમાં વધારો કરવાનો લક્ષ્ય

પોરબંદર મહાનગરપાલિકા પાસે હાલ અંદાજે રૂ. 67 કરોડ જેટલો હાઉસ ટેક્સ અને અન્ય મિલકત વેરો બાકી છે. વર્ષ 2025-26માં અંદાજે રૂ. 23 કરોડનો વેરો વસૂલવાનો હતો, જેમાંથી રૂ. 17 કરોડની વસૂલાત થઈ છે. આ ડિજિટલ પહેલથી બાકી વેરાની વસૂલાતમાં નોંધપાત્ર વધારો થાય તેવી અપેક્ષા છે.

મહાનગરપાલિકાએ તમામ મિલકતધારકોને અપીલ કરી છે કે તેમના નોંધાયેલા મોબાઈલ નંબર કાર્યરત રાખે અને નંબર બદલાયો હોય તો હાઉસ ટેક્સ વિભાગમાં તાત્કાલિક સુધારો કરાવે, જેથી બિલ સમયસર વોટ્સએપ પર મળી રહે.

જેમના વોટ્સએપ નંબર નોંધાયેલા નથી, તેમને અગાઉની જેમ હાર્ડ કોપી (કાગળનું બિલ) સરનામે મોકલવામાં આવશે.

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