પોરબંદર: આંતરધર્મ લગ્ન નોંધણી દરમિયાન હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા, 112ની ગાડી રોકી યુવતીને લઈ ગયા, પોલીસે 8ની કરી ધરપકડ
પોલીસની પૂછપરછમાં ફાતિમાએ જણાવ્યું કે તે પોતાની મરજીથી ધીરજ સાથે લગ્ન કરવા માંગે છે, હાલ તેને સખી વન સ્ટોપમાં રાખવામાં આવી છે.
Published : August 15, 2026 at 1:20 PM IST
પોરબંદર: આંતરધર્મ લગ્ન નોંધણીને લઈને મોટો વિવાદ સર્જાયો છે. કલેક્ટર કચેરીના સેવા સદન-1 ખાતે હિન્દુ યુવક અને મુસ્લિમ યુવતી લગ્ન નોંધણી કરાવવા પહોંચ્યા હતા ત્યારે બંને પરિવારો સામસામે આવી ગયા. મામલો વકરતા પોલીસને 112ની ટીમ બોલાવવી પડી. પોલીસ યુવક-યુવતીને પોલીસ સ્ટેશન લઈ જઈ રહી હતી ત્યારે રસ્તામાં ગાડી રોકી યુવતીને બળજબરીથી ઉતારી લઈ જવાનો આરોપ લાગ્યો છે. આ મામલે પોલીસે 8 લોકોની ધરપકડ કરી છે.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર હિન્દુ યુવક ધીરજ પરમાર અને મુસ્લિમ યુવતી ફાતિમા સ્પેશિયલ મેરેજ એક્ટ હેઠળ લગ્ન નોંધણી કરાવવા માટે પોરબંદર કલેક્ટર કચેરીના સેવા સદન-1 ખાતે પહોંચ્યા હતા.ધીરજ પરમારનો આરોપ છે કે લગ્ન નોંધણી રદ કરાવવા માટે ફાતિમાના પરિવારજનો તેના પર સતત દબાણ કરી રહ્યા હતા. સેવા સદનમાં પણ આ મુદ્દે બંને પક્ષો વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી અને તકરાર થઈ હતી. માહોલ ગરમાતા જોઈને ધીરજે તાત્કાલિક 112 નંબર પર કોલ કર્યો હતો.
"પોરબંદર સેવા સદન-1 ખાતે લગ્ન નોંધણી દરમિયાન વિવાદ થયો હતો. 112ની ટીમ યુવક-યુવતીને પોલીસ સ્ટેશન લઈ જઈ રહી હતી ત્યારે રસ્તામાં ગાડી રોકી યુવતીને લઈ જવામાં આવી હતી. આ મામલે અમે 8 લોકોની અટકાયત કરી છે. યુવતીએ નિવેદનમાં જણાવ્યું છે કે તે પોતાની મરજીથી લગ્ન કરવા માંગે છે. હાલ યુવતીને સખી વન સ્ટોપ સેન્ટરમાં રાખવામાં આવી છે અને કાયદેસરની કાર્યવાહી ચાલુ છે." - ઋતુ રાબા, DYSP, પોરબંદર
112ની ગાડી રોકી યુવતીને લઈ ગયા હોવાનો આરોપ
112ની પોલીસ ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. પોલીસે બંને યુવક-યુવતીને સુરક્ષિત રીતે વધુ કાર્યવાહી માટે કમલાબાગ પોલીસ સ્ટેશન લઈ જવાનું નક્કી કર્યું હતું.જોકે પોલીસની ગાડી રસ્તામાં હતી ત્યારે આરોપ છે કે વકીલ અકબર સેલોત સહિત યુવતીના પરિવારજનોએ પોલીસની ગાડીને રસ્તામાં અટકાવી હતી. ત્યારબાદ બળજબરીથી ગાડીમાંથી યુવતી ફાતિમાને નીચે ઉતારીને અન્ય સ્થળે લઈ ગયા હતા. આ ઘટનાનો વીડિયો પણ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો હતો.
8 લોકોની ધરપકડ, યુવતીને સખી વન સ્ટોપમાં રાખી
આ સમગ્ર ઘટના બાદ પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. પોલીસની ફરજમાં અડચણ અને અન્ય કલમો હેઠળ કુલ 8 લોકો સામે ફરિયાદ નોંધવામાં આવી હતી.પોલીસે આરોપી તરીકે અકબરભાઈ સેલોત - વકીલ, હવાબેન રાવડા, રજાકભાઈ રાવડા, આદમભાઈ રાવડા, હારૂનભાઈ રાવડા, અબ્દુલભાઈ રાવડા, સબાનાબેન કાબાવલીયા અને ડાડાભાઈ જીંદાની_ની ધરપકડ કરી છે.પોલીસની પૂછપરછ દરમિયાન યુવતી ફાતિમાએ નિવેદન આપતા જણાવ્યું હતું કે તે પોતાની મરજીથી ધીરજ પરમાર સાથે લગ્ન કરવા માંગે છે. હાલમાં યુવતીને સુરક્ષાના કારણોસર સખી વન સ્ટોપ સેન્ટરમાં આશ્રય આપવામાં આવ્યો છે.
કાયદો શું કહે છે?
સ્પેશિયલ મેરેજ એક્ટ હેઠળ 18 વર્ષથી વધુ ઉંમરની કોઈપણ વયસ્ક વ્યક્તિ પોતાની મરજીથી કોઈપણ ધર્મ, જાતિના વ્યક્તિ સાથે લગ્ન કરી શકે છે. આ માટે નોટરી અને બે સાક્ષીઓની જરૂર પડે છે.પોલીસનું કહેવું છે કે જો કોઈ પુખ્ત વ્યક્તિ પોતાની મરજીથી લગ્ન કરે છે તો તેને અટકાવવી કે દબાણ કરવું કાયદેસર ગુનો છે. આ કેસમાં પણ પોલીસની ફરજમાં અડચણ અને અપહરણની કલમો લગાવવામાં આવી છે.
હાલ પોલીસે આગળની તપાસ હાથ ધરી છે. સમગ્ર મામલે કોર્ટમાં પણ અરજી થવાની શક્યતા છે. પોરબંદર પોલીસે લોકોને અપીલ કરી છે કે કાયદાને હાથમાં ન લેવો અને કોઈપણ વિવાદમાં પોલીસનો સંપર્ક કરવો.
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