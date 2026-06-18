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પોરબંદરમાં મેગા ડિમોલિશન: ફર્નિચર પાર્ક માટે 42 કરોડની જમીન દબાણમુક્ત, 129 દબાણકર્તાઓ સામે કાર્યવાહી

ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે બુલડોઝર દ્વારા મેગા ડિમોલિશન કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી.

પોરબંદરમાં મેગા ડિમોલિશન
પોરબંદરમાં મેગા ડિમોલિશન (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 18, 2026 at 7:59 AM IST

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પોરબંદર : પોરબંદરને વિશ્વસ્તરીય ફર્નિચર હબ બનાવવાના મહત્ત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટને સાકાર કરવા તંત્ર હવે એક્શન મોડમાં આવ્યું છે. ભારવાડા ગામ ખાતે ફર્નિચર પાર્ક (ઉદ્યોગ) માટે ફાળવાયેલી સરકારી જમીન પર વર્ષોથી થયેલા દબાણો સામે આજે મેગા ડિમોલિશન અભિયાન હાથ ધરાયું હતું. આશરે 42 કરોડ રૂપિયાની સરકારી જમીન દબાણમુક્ત કરવા માટે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે બુલડોઝર દ્વારા મેગા ડિમોલિશન કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી.

પોરબંદર જિલ્લાના ભારવાડા ગામ ખાતે ફર્નિચર પાર્કના વિકાસ માટે ફાળવાયેલી જમીન પર તંત્ર દ્વારા મેગા ડિમોલિશન કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. મામલતદાર કચેરી દ્વારા અગાઉ અનેક વખત નોટિસો આપવામાં આવી હોવા છતાં દબાણકર્તાઓએ ગેરકાયદે દબાણો દૂર ન કરતા આખરે તંત્રએ કડક કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી. ફર્નિચર પાર્ક (ઉદ્યોગ) માટે આશરે 600 હેક્ટર જમીન ફાળવવામાં આવી છે, જેમાંથી અંદાજે 164 હેક્ટર વિસ્તારમાં ગેરકાયદે દબાણો હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આ દબાણો દૂર કરવા માટે ભારે પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે જેસીબી અને અન્ય મશીનરી સાથે વિશાળ અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું.

ફર્નિચર પાર્ક માટે 42 કરોડની જમીન દબાણમુક્ત (ETV Bharat Gujarat)

તંત્રના જણાવ્યા મુજબ, કુલ 129 જેટલા દબાણકર્તાઓ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. જોકે જે જમીનો અંગે હાઈકોર્ટમાં કેસ ચાલી રહ્યો છે અને સ્ટે ઓર્ડર અમલમાં છે તે વિસ્તારોમાં હાલ કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી.

નોંધનીય છે કે તાજેતરમાં કેન્દ્રીય મંત્રી અને પોરબંદરના સાંસદ ડૉ. મનસુખ માંડવિયાની ઉપસ્થિતિમાં ફર્નિચર પાર્ક સમિટ યોજાઈ હતી, જેમાં દેશભરના ઉદ્યોગપતિઓએ ભાગ લીધો હતો. પોરબંદરને ફર્નિચર ઉત્પાદનના મોટા કેન્દ્ર તરીકે વિકસાવવા માટે આ પ્રોજેક્ટને અત્યંત મહત્ત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.

ફર્નિચર પાર્ક માટે 42 કરોડની જમીન દબાણમુક્ત
ફર્નિચર પાર્ક માટે 42 કરોડની જમીન દબાણમુક્ત (ETV Bharat Gujarat)

તંત્રના જણાવ્યા મુજબ, આશરે 42 કરોડ રૂપિયાથી વધુ મૂલ્યની સરકારી જમીનને દબાણમુક્ત બનાવવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. ફર્નિચર પાર્ક પ્રોજેક્ટ અમલમાં આવતાં પોરબંદરમાં મોટા પાયે રોકાણ અને રોજગારીની નવી તકો ઊભી થશે તેવી આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

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