માધવપુર મેળો: ચોરી માહ્યરામાં માધવરાય અને રૂક્ષ્મણીજીનો વિવાહ પ્રસંગ થશે શરૂ, ભક્તોમાં અનેરો ઉત્સાહ

મંદિરેથી ભગવાન માધવરાય મંદિરને વિધિવત લગ્નનો પ્રસ્તાવ મંદિરના પૂજારીઓ અને રૂક્ષ્મણીજીના પિયર પક્ષ દ્વારા માધવરાયજી મંદિરે મૂકવામાં આવશે

ચોરી માહ્યરામાં માધવરાય અને રૂક્ષ્મણીજીના વિવાહ પ્રસંગ
ચોરી માહ્યરામાં માધવરાય અને રૂક્ષ્મણીજીના વિવાહ પ્રસંગ (ETV Bharat Gujarat)
Published : March 30, 2026 at 1:30 PM IST

જુનાગઢ : આજે માધવપુરમાં માધવરાય અને રુક્ષ્મણી જના વિવાહનો પ્રસંગ સંપન્ન થશે. સનાતન પરંપરા અનુસાર દાયકાઓથી ચાલતી આવતી ધાર્મિક વિધિ આજે લોક ઉત્સવમાં પરિવર્તિત થઈ ગઈ છે. મંદિરેથી ભગવાન માધવરાય મંદિરને વિધિવત લગ્નનો પ્રસ્તાવ મંદિરના પૂજારીઓ અને રૂક્ષ્મણીજીના પિયર પક્ષ દ્વારા માધવરાયજી મંદિરે મૂકવામાં આવશે, ત્યારબાદ પરિવાર દ્વારા માધવરાય મંદિરે મામેરુ ભરીને માધવરાયની જાનના શ્રી ગણેશ થશે.

ચાર વાગ્યે મંદિરેથી માધવરાયનો રથ પરણવા માટે રૂક્ષ્મણી મંદિર તરફ પ્રયાણ કરશે. સનાતન ધર્મની પરંપરાને લઈને માધવપુરમાં આજે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના લગ્નનો એક અનોખો માહોલ પર ઉભો થયો છે. જેને માણવા માટે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો વહેલી સવારથી જ હાજર થયા છે.

ચોરી માહ્યરામાં માધવરાય અને રૂક્ષ્મણીજીના વિવાહ પ્રસંગ (ETV Bharat Gujarat)

જૂની સનાતન ધર્મની પરંપરા ફરી એક વખત થશે જીવંત

માધવપુરની ભુમિ પર આજથી દાયકાઓ પૂર્વે શરૂ થયેલી રુક્ષ્મણી અને માધવરાયના લગ્નની પરંપરા ફરી એક વખત લોકો નજર સમક્ષ નિહાળશે. માધવપુરમાં રૂક્ષ્મણી અને માધવરાયના લગ્નનો પ્રસંગ આજે સવારથી જ શરૂ થયો છે. જેને માણવા માટે સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાંથી ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો માધવપુર આવી રહ્યા છે. માધવપુરની આ એ ભૂમિ છે કે જ્યાં માધવરાયજીએ રુક્ષ્મણીજીનું હરણ કરીને અહીં તેમની સાથે લગ્ન વિધિના ફેરા લીધા હતા.

ચોરી માહ્યરામાં માધવરાય અને રૂક્ષ્મણીજીના વિવાહ પ્રસંગ
ચોરી માહ્યરામાં માધવરાય અને રૂક્ષ્મણીજીના વિવાહ પ્રસંગ (ETV Bharat Gujarat)

સનાતન ધર્મની આ પરંપરા આજે સદીઓથી સતત જળવાતી અને આગળ વધતી જોવા મળી રહી છે. જેમાં આજે સાંજના ગૌધુલિક સમયે માધવરાયજી અને રૂક્ષ્મણીજીના લગ્નનો પ્રસંગ લોકોની હાજરીની વચ્ચે પૂર્ણ થશે સનાતન ધર્મના સૌથી વિશેષ અને શ્રેષ્ઠ કહી શકાય તેવા વિવાહ પ્રસંગને નજર સમક્ષ નિહાળવા માટે વહેલી સવારથી જ મોટી સંખ્યામાં સૌરાષ્ટ્રવાસીઓ માધવપુર તરફ આવી રહ્યા છે.

રુક્ષ્મણી મંદિરના વિવાહ પ્રસ્તાવથી લગ્ન વિધિ થશે શરૂ

આજે બપોરના એક કલાક બાદ રૂક્ષ્મણી મંદિરેથી પિયર પક્ષ દ્વારા માધવરાયજીને જાન લઈને પરણવા આવવાના પ્રસ્તાવ સાથે લગ્ન વિધિની શરૂઆત થશે. રૂક્ષ્મણી મંદિરેથી પિયર પક્ષ દ્વારા લગ્નના પ્રસ્તાવનો સ્વીકાર થયા બાદ માધવરાય મંદિરે મામેરુ ભરવામાં આવશે. જેમાં કડછા પરિવાર દ્વારા મામેરા વિધિ પૂર્ણ થયા બાદ માધવરાયજી લગ્ન માટે રથમાં બિરાજમાન થશે. રથમાં બિરાજેલા માધવરાયજીને પોલીસ દ્વારા ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપીને લગ્નના આ રથને રુક્ષ્મણી મંદિર તરફ પ્રયાણ કરાવવામાં આવશે. જેમાં પણ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો હાજર જોવા મળશે.

ચોરી માહ્યરામાં માધવરાય અને રૂક્ષ્મણીજીના વિવાહ પ્રસંગ
ચોરી માહ્યરામાં માધવરાય અને રૂક્ષ્મણીજીના વિવાહ પ્રસંગ (ETV Bharat Gujarat)

એક પરંપરા અનુસાર આજથી દાયકાઓ પૂર્વે જ્યારે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ રુક્ષ્મણીજીનું હરણ કરીને પુરપાટ ઝડપે રથ હંકારીને માધવપુર પહોંચ્યા હતા. બિલકુલ તેવા જ પ્રકારનું દ્રશ્ય આજે સાંજના માધવપુરમાં જોવા મળશે. આ પ્રકારનું દ્રશ્ય જોવા માટે પણ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો માધવપુરમાં હાજર જોવા મળતા હોય છે.

ભક્તોમાં અનેરો ઉત્સાહ
ભક્તોમાં અનેરો ઉત્સાહ (ETV Bharat Gujarat)

રુક્ષ્મણીના પરિવાર દ્વારા અપાશે ગુપ્ત નિશાનીઓ

લગ્નના પ્રસ્તાવ વખતે રૂક્ષ્મણી માતાના પરિવાર દ્વારા માધવરાય મંદિરે પાંચ જેટલી ગુપ્ત નિશાનીઓ પણ આપવામાં આવશે. આ ગુપ્ત નિશાનીઓ જ્યારે માધવરાયનો રથ પરણવા માટે ચોરી માહ્યરામાં રુક્ષ્મણી મંદિર પહોંચશે, ત્યારે તેના પરિવારજનો દ્વારા આપેલી ગુપ્ત નિશાનીની ઓળખ કર્યા બાદ માધવરાયજી સાથે રૂક્ષ્મણીના લગ્નના વિવાહની વિધિ શરૂ કરાશે, તેની પાછળનું પણ એક મોટું સત્ય જોવા મળે છે.

ચોરી માહ્યરામાં માધવરાય અને રૂક્ષ્મણીજીના વિવાહ પ્રસંગ
ચોરી માહ્યરામાં માધવરાય અને રૂક્ષ્મણીજીના વિવાહ પ્રસંગ (ETV Bharat Gujarat)

કૃષ્ણના સમયમાં મધુ નામના દૈત્યનો ખૂબ જ ઉત્પાદ હતો, જે ભગવાન કૃષ્ણનું રૂપ પણ ધારણ કરી શકતો હતો, આટલો શક્તિશાળી હતો. જેથી આજથી સૌકાઓ પૂર્વે રૂક્ષ્મણીજીના પરિવાર દ્વારા મધુ નામનો દૈત્ય કૃષ્ણનું રૂપ ધારણ કરીને રુક્ષ્મણી સાથે વિવાહ ન કરી જાય તે માટે પાંચ ગુપ્ત નિશાનીઓ પણ આપવામાં આવતી હતી. જે પરંપરા આજે સદીઓથી સચવાતી જોવા મળી રહી છે.

