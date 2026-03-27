આજથી 'માધવપુર ઘેડ'ના મેળાનો પ્રારંભ, જાણો ધર્મની સાથે ઐતિહાસિક મહત્વ

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 27, 2026 at 7:29 PM IST

જુનાગઢ : આજે પરંપરાગત અને ગુજરાતના ઇતિહાસમાં જેનો ઉલ્લેખ થાય છે, તેવા માધવપુરના મેળાનો પ્રારંભ થવા જઈ રહ્યો છે. ભગવાન કૃષ્ણના સમયથી આયોજિત થતો આવતો આ મેળો હવે લોકમેળા તરીકે ઉજવાઈ રહ્યો છે. પાંચ દિવસમાં લાખોની સંખ્યામાં લોકો મેળામાં મહાલવા માટે આવતા હોય છે. પ્રાચીન પરંપરા અનુસાર અહીં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ અને રૂક્ષ્મણીના વિવાહનો પ્રસંગ પણ આયોજિત થયો હતો. જેને પણ માણવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો આવતા હોય છે.

આજથી માધવપુરનો મેળો શરૂ થઈ રહ્યો છે. ભગવાન કૃષ્ણના સમયથી નાનકડું એવું 'માધવપુર ગામ'. આ લોકમેળાને લઈને સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રસિદ્ધ છે. સૌરાષ્ટ્રના અતિ મહત્વના અને ખૂબ જ પ્રાચીન ગણાતા મેળામાં માધવપુરના મેળાનો પણ સમાવેશ થાય છે. જે ભગવાન કૃષ્ણ અને રુક્ષ્મણીના વિવાહ પ્રસંગ સાથે પણ જોડાયો છે. પાંચ દિવસના આ લોક ઉત્સવમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ જે તે સમયે રૂક્ષ્મણી સાથે વિવાહ કર્યા હતા, તે પ્રસંગ બિલકુલ આબેહૂબ મનાવવામાં આવે છે. જેને જોવા માટે લાખોની સંખ્યામાં લોકો આવતા હોય છે. મેરામણ કાઠે આયોજિત થતો આ લોકમેળો આજે ધર્મની સાથે મનોરંજન અને રમતગમતનું પણ એક નવું આયોજન અને ઉત્તર પૂર્વના કલાકારો અને ત્યાની લોક સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરવા માટેનું પણ એક માધ્યમ હવે આધુનિક યુગમાં બની ગયો છે.

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના વિવાહના પ્રસંગોની ઝાંખી

શ્રીકૃષ્ણના સમયથી ઉજવાતો આવતો આ મેળો આજે પણ હજારો વર્ષ પૂર્વેની પરંપરાને દર વર્ષે ચૈત્ર મહિનામાં ફરી એક વખત આબેહૂબ ઊભી કરે છે. માધવરાય મંદિરથી નીકળીને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ રક્ષ્મણી દેવીના મંદિરે લગ્ન કરવા માટે પહોંચે છે. આ સ્થળ પણ આજે એટલા જ મહત્વના માનવામાં આવે છે, જે સમયે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ અને રૂક્ષ્મણીના વિવાહની ઘટના ઘટી હતી, તે તમામ સ્થળે આજે પણ પ્રતિકાત્મક રૂપે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ અને રૂક્ષ્મણીના પરિવારજનો દ્વારા તેમના વિવાહનો પ્રસંગ પૂર્ણ કરવામાં આવે છે.

ધર્મની સાથે લોક સંસ્કૃતિનો સમન્વય

માધવપુરનો મેળો ધર્મની સાથે લોક પરંપરા અને મનોરંજનના એક માધ્યમ તરીકે પણ ઉજવવામાં આવે છે. મેળાના દિવસો દરમિયાન ખાણીપીણી અનેક ચીજ વસ્તુઓનું વેચાણ ચકડોળ લોક મનોરંજનના સાધનો અને સીધી ભાષામાં કહીએ તો દેશી ઢબ ની તમામ પરંપરા અને સંસ્કૃતિ માધવપુરમાં પાંચ દિવસ સુધી એક છત નીચે જોવા મળે છે. જેમાં દેશી વિદેશી અને આધુનિકની સાથે પ્રાચીન પરંપરા અને સંસ્કૃતિનો સમન્વય પણ આ મેળામાં થતો હોય છે. જે માધવપુરના મેળાને સૌથી વિશેષ અને ખાસ બનાવે છે.

