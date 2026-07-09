પોરબંદર: દરિયામાંથી 12.270 કિલો ચરસ જપ્ત, આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ્સ તસ્કરોને ઝટકો
ગોસાબારા ગામ નજીકનો દરિયાકિનારો ડ્રગ્સના લેન્ડિંગ પોઈન્ટ તરીકે પહેલેથી જ પોલીસના રડાર પર છે.
Published : July 9, 2026 at 1:28 PM IST
પોરબંદર: પોરબંદરનો દરિયો ફરી ચર્ચામાં આવ્યો છે. આ વખતે માછીમારી માટે નહીં, પણ ડ્રગ્સની હેરાફેરી માટે. પોરબંદરના નવી બંદર પોલીસે ફૂટ પેટ્રોલિંગ દરમિયાન મોટી કાર્યવાહી કરીને આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ માફિયાના સપનાને પાણીમાં વહાવી દીધા છે.
ગોસાબારા ગામ નજીકનો દરિયાકિનારો ડ્રગ્સના લેન્ડિંગ પોઈન્ટ તરીકે પહેલેથી જ પોલીસના રડાર પર છે. આજે સવારે રૂટિન પેટ્રોલિંગ દરમિયાન પોલીસની નજર એક શંકાસ્પદ બિનવારસી બાયલા પર પડી. બાયલું દરિયાકિનારે એકલું પડ્યું હતું અને મોજાં સાથે અંદર આવ્યું હોય તેવું લાગતું હતું. આસપાસ કોઈ વ્યક્તિ દેખાતી ન હતી.
શંકાના આધારે બાયલાની તપાસ કરવામાં આવી. અંદર પ્લાસ્ટિકના કવરમાં વ્યવસ્થિત રીતે ૧૦ પેકેટ બાંધેલા હતા. દરેક પેકેટ પર અરબી લખાણ હતું. પ્રાથમિક તપાસમાં તે ચરસ હોવાની શંકા ઊભી થઈ.
તાત્કાલિક FSL ટીમ અને ડોગ સ્ક્વોડને બોલાવવામાં આવ્યા. વિગતવાર તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ૧૦ પેકેટમાં કુલ ૧૨.૨૭૦ કિલો ચરસ છુપાવેલું હતું. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં આ ચરસની અંદાજિત કિંમત ૩૦,૬૭,000 હજાર રૂપિયા છે.
પોરબંદર પોલીસ માટે આ મોટી સફળતા છે. ગોસાબારા, મિયાણી, ચાંચ જેવા વિસ્તારો છેલ્લા કેટલાક સમયથી ડ્રગ્સની હેરાફેરી માટે વપરાઈ રહ્યા છે. પાકિસ્તાન અને ઈરાનથી બોટ દ્વારા દરિયામાં બાયલા તરતા મૂકી દેવામાં આવે છે અને સ્થાનિક એજન્ટ્સ તેને ઉપાડી લે છે. પરંતુ આ વખતે પોલીસની સતર્કતાને કારણે તસ્કરોની યોજના નિષ્ફળ બની.
નવી બંદર પોલીસે ઉત્તમ કામગીરી કરી છે. NDPS એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. હાલમાં મુદ્દામાલ બિનવારસી છે, પરંતુ કોણે આ બાયલું મૂક્યું અને કોને ડિલિવરી આપવાની હતી તેની તપાસ ચાલુ છે. સાયબર સેલ અને ATS પણ તપાસમાં મદદ કરી રહ્યા છે.
પોલીસ સૂત્રો અનુસાર, દરિયાઈ માર્ગે ડ્રગ્સ લાવવાનો આ નવો મોડસ ઓપરેન્ડી છે. બોટ સીધી કિનારે નથી આવતી, પરંતુ દરિયામાં ૫-૬ કિમી દૂર બાયલા તરતા મૂકી દેવાય છે. GPS લોકેશન વોટ્સએપ દ્વારા શેર કરવામાં આવે છે અને રાત્રે સ્થાનિક બોટવાળા તેને ઉપાડી જાય છે.
ગામલોકોને પોલીસે સતર્ક કર્યા છે અને અપીલ કરવામાં આવી છે કે આવું કંઈ દેખાય તો તરત ૧૦૦ નંબર પર ફોન કરો. પૈસાના લોભમાં કોઈનું જીવન બરબાદ ન કરો, કારણ કે આ ચરસ યુવાનોને ખાઈ જાય છે.
પોલીસે આસપાસના ૧૦ ગામોમાં સર્ચ ઓપરેશન તેજ કર્યું છે. દરિયામાં પેટ્રોલિંગ માટે કોસ્ટ ગાર્ડની મદદ લેવામાં આવી છે. CCTV ફૂટેજ, મોબાઈલ ટાવર લોકેશન અને પૂર્વ ગુનેગારોની હિસ્ટ્રીની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
જપ્ત કરાયેલો ૧૨ કિલો ૨૭૦ ગ્રામનો મુદ્દામાલ કોર્ટના આદેશથી નાશ કરવામાં આવશે. પરંતુ મુખ્ય સવાલ એ જ છે કે આ ખેપ કોના માટે હતી? પોરબંદર, જૂનાગઢ કે અમદાવાદ?
પોરબંદર પોલીસની આ કાર્યવાહીથી એક વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે દરિયાઈ સુરક્ષામાં હવે કોઈ છાંછળાપણું નથી. ૩૦.૬૭ લાખનું ચરસ પકડાયું, પરંતુ હજારો યુવાનોનું ભવિષ્ય બચી ગયું.