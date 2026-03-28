માધવપુરના ભાતીગળ મેળામાં નોર્થ ઈસ્ટની સંસ્કૃતિની ઝલક, પાંચ દિવસ સુધી સાંસ્કૃતિક ધરોહરના થશે દર્શન
કૃષ્ણ રૂક્ષ્મણી વિવાહનો ધર્મની સાથે પરંપરા અને સાંસ્કૃતિક દ્રષ્ટિએ મહત્વના લોકમેળાનું આયોજન આદી અનાદિ કાળથી થતું આવે છે.
Published : March 28, 2026 at 4:03 PM IST
જુનાગઢ : દર વર્ષે ચૈત્ર સુદ નોમથી ચૈત્ર સુદ તેરસ સુધી પાંચ દિવસ માધવપુરને આંગણે કૃષ્ણ રૂક્ષ્મણી વિવાહના ધર્મ પરંપરા અને લોક ઉત્સવ સમાન મેળાની શરૂઆત થતી હોય છે. વર્ષોથી માધવપુરના મેળામાં પૂર્વ અને નોર્થ ઈસ્ટના કલા વારસાનો જાણે કે સંગમ થતો હોય તે પ્રકારે રંગારંગ સંસ્કૃતિ કાર્યક્રમ નોર્થ ઈસ્ટના કલાકારો દ્વારા રજુ કરવામાં આવે છે, જે માધવપુરના મેળાને ખૂબ જ મનોહર પણ બનાવે છે.
માધવપુર મેળામાં ભારતીય કલા વારસાની ઝલક
માધવપુરના આંગણે ચૈત્ર સુદ નોમથી લઈને ચૈત્ર સુદ તેરસ એટલે કે પાંચ દિવસ સુધી કૃષ્ણ રૂક્ષ્મણી વિવાહનો ધર્મની સાથે પરંપરા અને સાંસ્કૃતિક દ્રષ્ટિએ મહત્વના લોકમેળાનું આયોજન આદી અનાદિ કાળથી થતું આવે છે. આજથી એક દશકા પૂર્વે આ મેળો એકદમ સામાન્ય અને ભાતીગળ મેળા તરીકે પણ પ્રખ્યાત હતો. સામાન્ય રીતે સૌરાષ્ટ્રમાં આયોજિત થતા મોટાભાગના મેળાઓ અને ઉત્સવો ધાર્મિક રીતે પણ એકબીજા સાથે જોડાયેલા જોવા મળે છે, પરંતુ પાછલા કેટલાક વર્ષોથી આ મેળાને રાષ્ટ્રીય સ્વરૂપ ભારત અને ગુજરાત સરકારે આપવાનું શરૂ કર્યું.
જેને લઈને માધવપુરનો મેળો આજે ભારતની સાથે વિશ્વના ફલક પર જોવા મળતો લોક સંસ્કૃતિ પરંપરા અને ધર્મની ઘટનાઓને ઉજાગર કરતા એક ભાતીગળ મેળા તરીકે પોતાની છાપ વધુ આગળ વધારવામાં સફળ રહ્યો છે, તેની પાછળ આયોજન અને ખાસ કરીને ભારતના કલા વારસાને માધવપુરના મેળામાં જોડીને તેને સૌથી વિશેષ બનાવવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે.
The evening came alive with vibrant cultural performances by North Eastern and Gujarat troupes. A vibrant celebration of Ek Bharat Shreshtha Bharat, bringing cultures together.— Gujarat Tourism (@GujaratTourism) March 27, 2026
Madhavpur Fair 2026
27th to 31st March
📍 Madhavpur Ghed, Porbandar
ભાતીગળ મેળામાં નોર્થ ઈસ્ટની સંસ્કૃતિ
માધવપુરનો મેળો આમ તો ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ અને રૂક્ષ્મણીના વિવાહ પ્રસંગ સાથે જોડાયેલો ધાર્મિક ઉત્સવ છે, પરંતુ અહીં પાછલા વર્ષો દરમિયાન ઉત્તર પૂર્વના રાજ્યોના કલાકારો દ્વારા જે તે રાજ્યની સાંસ્કૃતિક ધરોહરને પણ લોકો સમક્ષ રાખવામાં આવી રહી છે, તેની પાછળનું સૌથી મોટું કારણ એ છે કે ભાતીગળ મેળા તરીકે પોતાની એક અલગ ઓળખ ઊભી કરનાર માધવપુરનો મેળો સંસ્કૃતિની દ્રષ્ટિએ ભારતના તમામ રાજ્યો અને ખાસ કરીને ઉત્તર પૂર્વના રાજ્યો કે જેની સંસ્કૃતિ સંગીત નાટ્ય અને દરેક રાજ્યની એક અનોખી પરંપરા છે.
આ પરંપરા એક સ્થળ પર ભેગી થાય અને આખા ઉત્તર પૂર્વ ભારતની સંસ્કૃતિને લોકો એક સાથે જોઈ શકે અને ત્યાંથી આવેલા કલાકારો સૌરાષ્ટ્રની ભાતીગળ સંસ્કૃતિને માણી શકે તે માટે પણ આવું વિશેષ આયોજન ખાસ કરીને કલા વારસાને લઈને થઈ રહ્યું છે. જેને જોવા માટે પણ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો સાંજના પાંચ વાગ્યાથી લઈને વહેલી સવાર સુધી મેળાને માણતા જોવા મળતા હોય છે.
