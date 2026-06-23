instagram પર કેશોદની કિશોરી સાથે મિત્રતા બાંધીને પોરબંદરના GRD જવાને આચર્યું દુષ્કર્મ, પોલીસે કરી અટકાયત
અંગત ફોટો-વીડિયો વાયરલ કરી દેવાની ધમકી આપી યુવતીનું વારંવાર શોષણ કર્યું
Published : June 23, 2026 at 9:42 PM IST
જુનાગઢ: instagram માં થયેલી મિત્રતાનો કિસ્સો જાતીય દુષ્કર્મ સુધી આગળ વધ્યો અને ચોકાવનારી વિગતો કેશોદ પોલીસ મથકમાં નોંધવામાં આવી હતી. કેશોદની કિશોરી અને પોરબંદરનો એક યુવાન અરમાન મકવાણા instagram ના માધ્યમથી સંપર્કમાં આવ્યા હતા. બાદમાં યુવકે યુવતી સાથે મિત્રતા બાંધી હતી અને નિકટતા વધી હતી. ત્યારબાદ યુવકે અનેક વખત ધાક ધમકી આપી અને આપત્તિજનક ફોટો અને વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કરીને બદનામ કરવાની ધમકી આપીને અવારનવાર કિશોરી સાથે દુષ્કર્મ આચર્યુ હતું. સમગ્ર મામલો પ્રકાશમાં આવતા કેશોદ પોલીસે આરોપી અરમાન મકવાણાની અટકાયત કરી છે અને તેને GRD સેવામાંથી પણ મુક્ત કરવાનો નિર્ણય કરાયો છે.
કિશોરી પર દુષ્કર્મ આચારનાર GRD જવાન પકડાયો
કેશોદ પોલીસ સ્ટેશનમાં થોડા દિવસ પૂર્વે જ એક કિશોરી પર પોરબંદરના અરમાન મકવાણા દ્વારા અવારનવાર જાતીય દુષ્કર્મ માં આચરવામાં આવ્યું છે આ પ્રકારની પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી સમગ્ર મામલામાં કેશોદ પોલીસે ફરિયાદી કિશોરીની ફરિયાદને આધારે પોરબંદરના ઉટડા ગામના રહેવાસી અરમાન મકવાણાની દુષ્કર્મના આરોપમાં અટકાયત કરીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. અરમાન મકવાણા પોરબંદરમાં જી.આર.ડી જવાન તરીકે પણ કામ કરી રહ્યો છે દુષ્કર્મ જેવી ગંભીર ઘટના માં સામેલગિરી થતા પોલીસે તુરંત તેને જી.આર.ડી સેવા માંથી દૂર કરવાનો નિર્ણય પર કર્યો છે.
વિભાગીય પોલીસ અધિક્ષકે આપી વિગતો
જુનાગઢ વિભાગીય પોલીસ અધિક્ષક હિતેશ ધાંધલીયાએ માધ્યમોને વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, પોરબંદર જિલ્લાના ઉંટડા ગામનો અરમાન મકવાણા સોશિયલ મીડિયા instagram ના માધ્યમથી કેશોદની એક કિશોરી સાથે મિત્રતા કેળવીને તેની સાથે જાતીય દુષ્કર્મ આચરતો હતો. આરોપી દુષ્કર્મ આચરતી વખતે કેશોરીના કેટલાક ફોટા અને વિડિયો પણ તેના મોબાઇલમાં કેદ કરતો હતો. ત્યાર બાદ મોબાઇલમાં રહેલા ફોટો અને વીડિયોને આધાર બનાવીને યુવતીને તેને વાયરલ કરવાની ધમકી આપીને અવાર નવાર હવસનો શિકાર બનાવતો હતો. અંતે પોલીસ ફરિયાદ થતા પોલીસે અરમાન મકવાણાની અટકાયત કરી છે પોલીસને મળેલી વિગતો અનુસાર અરમાન મકવાણા પોરબંદરમાં જીઆરડી એટલે કે ગ્રામ રક્ષક દળમાં સેવા આપતો હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. આ કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યા બાદ તેને સેવામાંથી દૂર કરવાનો નિર્ણય પર પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે.
આ પણ વાંચો: