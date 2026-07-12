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ખેરાલુમાં ખાડામાં ખાબકેલી કારમાંથી પોશડોડાનો જથ્થો ઝડપાયો, 52.35 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત

મહેસાણા LCB પોલીસે ખેરાલુ તાલુકાના રસુલપુર ગામની સીમમાં એક હાઈ-વોલ્ટેજ ઓપરેશન પાર પાડીને આંતરરાજ્ય ડ્રગ્સ તસ્કરીના મોટા નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે.

ખેરાલુમાં ખાડામાં ખાબકેલી કારમાંથી પોશડોડાનો જથ્થો ઝડપાયો
ખેરાલુમાં ખાડામાં ખાબકેલી કારમાંથી પોશડોડાનો જથ્થો ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 12, 2026 at 1:23 PM IST

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મહેસાણા: રથયાત્રાના ચુસ્ત બંદોબસ્ત વચ્ચે મહેસાણા LCB પોલીસે ખેરાલુ તાલુકાના રસુલપુર ગામની સીમમાં એક હાઈ-વોલ્ટેજ ઓપરેશન પાર પાડીને આંતરરાજ્ય ડ્રગ્સ તસ્કરીના મોટા નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે. વાહન ચેકિંગ દરમિયાન શંકાસ્પદ ટાટા સફારી ગાડીનો ફિલ્મી ઢબે પીછો કરતા, કાર ખાડામાં ખાબકી હતી. પોલીસે તેમાંથી રૂ. 42.25 લાખની કિંમતનો 281 કિલોથી વધુનો વનસ્પતિજન્ય માદક પદાર્થ (પોશડોડા) જપ્ત કર્યો છે.

પોલીસને ગુમરાહ કરવા ગાડીના ચેચીસ નંબર ઘસી નાખીને રાખેલી 3 રાજ્યોની 6 બોગસ નંબર પ્લેટો પણ મળી આવી છે. આ મામલે રાજસ્થાનના એક આરોપીની ધરપકડ કરાઈ છે, જ્યારે તેનો સાથીદાર ઝાડીઓમાં ફરાર થઈ ગયો છે.

ફિલ્મી ઢબે પોલીસે પીછો કરી પોશડોડાનો જથ્થો જપ્ત કર્યો

બનાવની વિગત જોઇએ તો, રથયાત્રાના બંદોબસ્ત અને મિલકત સંબંધી ગુનાઓ અટકાવવાના ભાગરૂપે મહેસાણા LCBના PSI એ.એમ. રાઠોડ અને તેમની ટીમ વડનગર વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગ પર હતી. આ દરમિયાન સવારના 9:10 વાગ્યાની આસપાસ વલાસણાથી વેવેઇટ હોટલ તરફ આવતા હાઇવે પર રેલ્વે ફાટક પાસે વાહન ચેકિંગ ચાલતું હતું. વાહન ચેકિંગ દરમિયાન GJ-27-DM-5469 નંબરની શંકાસ્પદ સફેદ ટાટા સફારી આવતા પોલીસે તેને રોકવાનો ઈશારો કર્યો હતો, પરંતુ ચાલકે ગાડી રોકવાને બદલે ભગાડી મુકી હતી. પોલીસે સતર્કતા દાખવી ગાડીનો પીછો કરતા રસુલપુર ગામની સીમમાં રેલ્વે ફાટકથી થોડે આગળ ગાડી રોડની સાઈડમાં આવેલા ખાડામાં ખાબકી હતી. ગાડી ફસાતા જ ચાલુ ગાડીએ ડ્રાઈવરની બાજુમાં બેઠેલો શખ્સ દરવાજો ખોલીને ઝાડીઓમાં ફરાર થઈ ગયો હતો, જ્યારે ડ્રાઈવર પોલીસના હાથે ઝડપાઈ ગયો હતો.

ગાડી ખાડામાં એવી રીતે ફસાઈ હતી કે તેનું પાછળનું વ્હીલ તૂટી ગયું હતું અને આગળનું વ્હીલ પંચર થઈ ગયું હતું. બપોરે 1:10 વાગ્યે ક્રેન સર્વિસ મારફતે ક્રેન બોલાવી ગાડીને બહાર કાઢવામાં આવી હતી. 1:35 વાગ્યે FSL અધિકારી એચ.આર.પટેલ સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા. ગાડીની પાછળની સીટ અને ડેકીમાંથી મળેલી 17 થેલીઓનું પૃથ્થકરણ કરતા તે આછા પીળા રંગનો વનસ્પતિજન્ય માદક પદાર્થ 'પોશડોડા' હોવાનું ખુલ્યું હતું.

જપ્ત કરાયેલ મુદ્દામાલની યાદી

પોલીસે ઘટનાસ્થળેથી નીચે મુજબનો લાખો રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે. પોશડોડા કુલ વજન 281 કિલો 670 ગ્રામ, જેની અંદાજિત કિંમત રૂ. 42,25,050 છે. જ્યારે સફેદ રંગની ટાટા સફારી ગાડી (કિંમત-10 લાખ) સહિત મહારાષ્ટ્ર, મધ્ય પ્રદેશ અને ગુજરાત પાર્સિંગની 6 બોગસ નંબર પ્લેટ મળી આવી હતી. પોલીસે કૂલ 52,35,050નો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.

ઝડપાયેલા ડ્રાઈવરની પૂછપરછ કરતા તેની ઓળખ જગદીશ બાબુલાલ મંડા (ઉ.વ. 27, રહે. ભુણીયા, તા. ચૌહટન, જી. બાડમેર, રાજસ્થાન) તરીકે થઈ છે. જ્યારે કૂદીને ફરાર થનાર આરોપીનું નામ અશોક આસુરામ ગોદારા (રહે. સેસાવા, જી. બાલોતરા, રાજસ્થાન) હોવાનું સામે આવ્યું છે.

આરોપી જગદીશે કબૂલાત કરી હતી કે ગત તા. 10/07/2026ના રોજ બંને આરોપીઓ મધ્યપ્રદેશના મંદસૌર ગયા હતા ત્યાંથી અશોક ગોદારા સફારી ગાડીમાં આ ડ્રગ્સનો જથ્થો ભરીને લાવ્યો હતો અને તેઓ રાત્રે રાજસ્થાનના સાંચોર જવા નીકળ્યા હતા. પોલીસને થાપ આપવા માટે ગાડીમાં અલગ અલગ રાજ્યોની ડુપ્લીકેટ નંબર પ્લેટો રાખવામાં આવી હતી અને ગાડીના એન્જિન તથા ચેચીસ નંબર પણ કોઈ તીક્ષ્ણ હથિયારથી ઘસી નાખવામાં આવ્યા હતા.

આ સમગ્ર મામલે ખેરાલુ પોલીસ મથકે બંને આરોપીઓ વિરુદ્ધ નારકોટિક્સ ડ્રગ્સ પદાર્થ અધિનિયમ (NDPS Act) ની કલમ 8(C), 15(c) અને 29 અંતર્ગત ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. આ કેસની વધુ તપાસ પોલીસ ઇન્સ્પેકટર મુકેશકુમાર નટવરલાલ દવેને સોંપવામાં આવી છે.

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