કડીમાં કરોડોનું કરી નાખનાર ઠગ શિક્ષક દંપતીની ધરપકડ, રિમાન્ડ પર સોંપાયા
મહેસાણાના કડી પંથકમાં આ દંપતીએ ઊંચા વળતરની લાલચ આપીને અનેક પરિવારોના કરોડો રૂપિયા ખંખેરી લીધા હતા, જેનો આંકડો હવે ૯૭ કરોડ સુધી પહોંચવાની આશંકા છે.
Published : October 15, 2025 at 1:49 PM IST
કડી, મહેસાણા: એક સમયે 'શિક્ષક દંપતી' તરીકે ઓળખાતા કનૈયાલાલ પટેલ અને સુધાબેન પટેલ આજે કરોડો રૂપિયાની મોટી ઠગાઈના આરોપ હેઠળ કાયદાના સકંજામાં બરાબરના ફસાયા છે. મહેસાણા જિલ્લાના કડી પંથકમાં આ દંપતીએ ઊંચા વળતરની લાલચ આપીને અનેક પરિવારોના કરોડો રૂપિયા ખંખેરી લીધા હતા, જેનો આંકડો હવે ૯૭ કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચવાની આશંકા છે.
સાર્વજનિક જીવનમાં શિક્ષકનું માનભર્યું સ્થાન ધરાવતા આ દંપતીએ પોતાની પ્રતિષ્ઠાનો દુરુપયોગ કરીને એક સુવ્યવસ્થિત ઠગાઈનું નેટવર્ક ઊભું કર્યું હતું. તેમની મોડસ ઓપરેન્ડી સાવ સીધી પણ અત્યંત આકર્ષક હતી.
રોકાણકારોને આપી મોટા વ્યાજની લાલચ
રોકાણકારોને માસિક ૭ ટકા વ્યાજ આપવાની લાલચ આ દંપતીએ આપી હતી. આ ઊંચા વળતરની સ્કીમથી લલચાઈને કડી અને આસપાસના અનેક નાગરિકોએ પોતાની જીવનભરની કમાણી, નિવૃત્તિના નાણાં અને ખેતીની આવક પણ આ દંપતીને સોંપી દીધી હતી. શરૂઆતમાં થોડા રોકાણકારોને વળતર મળ્યું, પણ જ્યારે સ્કીમો અચાનક બંધ થઈ અને મૂળ રકમ પરત મળતી અટકી ગઈ, ત્યારે આ વિશ્વાસઘાતની કહાની સામે આવી.
ક્યારે મામલો પ્રકાશમાં આવ્યો ?
આ સમગ્ર મામલો ત્યારે પ્રકાશમાં આવ્યો, જ્યારે 15 નવેમ્બર, 2024ના રોજ કડી પોલીસ સ્ટેશનમાં હાર્દિક વીરુભાઈ લાજીભાઈ પટેલ નામના ફરિયાદી અને અન્ય 11 સાહેદોએ સત્તાવાર ફરિયાદ નોંધાવી. આ ફરિયાદમાં મુખ્ય આરોપીઓ કનૈયાલાલ મણીલાલ પટેલ, તેમની પત્ની સુધાબેન મણીલાલ પટેલ, અને સાથીદાર કનૈયાભાઈ શાકાભાઈ પટેલ વિરુદ્ધ છેતરપિંડી, વિશ્વાસઘાત અને ગુનાહિત કાવતરાનો ગુનો નોંધાયો.
કુલ 97 કરોડ રૂપિયા ખંખેરી લીધાનો અંદાજ
પ્રાથમિક ફરિયાદમાં રૂપિયા 31.50 કરોડની ઠગાઈનો આંકડો દર્શાવવામાં આવ્યો હતો. જોકે, કેસની ગંભીરતા જોતા જિલ્લા લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ (LCB) દ્વારા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. LCBની વિગતવાર તપાસમાં એવો ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે કે, આ દંપતીએ વિવિધ સ્કીમોમાં રોકાણ કરાવવાના બહાને લોકો પાસેથી કુલ 97 કરોડ રૂપિયા જેટલી માતબર રકમ ખંખેરી લીધી હોવાનું પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ જણાય છે.
આ ગુના માટે ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC)ની કલમ 406 (વિશ્વાસઘાત), 420 (છેતરપિંડી), 120બી (ગુનાહિત કાવતરું), 34 તેમજ ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડિપોઝિટર્સ (GPID) એક્ટની કલમ ૩ હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.
5 દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ પર ઠગ શિક્ષક દંપતી
પોલીસે આ ઠગ શિક્ષક દંપતીને ઝડપી પાડીને તેમને કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કર્યા હતા અને પૂછપરછ માટે 5 દિવસના રિમાન્ડ મેળવ્યા છે. પોલીસની તપાસ હવે એ દિશામાં કેન્દ્રિત છે કે આ વિશાળ રકમ ક્યાં અને કેવી રીતે ડાયવર્ટ કરવામાં આવી? બેનામી મિલકતો ક્યાં છુપાવવામાં આવી છે? અને આ ઠગાઈના નેટવર્કમાં અન્ય કેટલા લોકો સંડોવાયેલા છે. રોકાણકારોના નાણાં પરત મેળવવા અને ન્યાય અપાવવા માટે કાયદાકીય પ્રક્રિયા પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. કડી અને મહેસાણા જિલ્લામાં આ ઘટનાથી ભારે ખળભળાટ મચી ગયો છે.