પોલો ફોરેસ્ટ: ચોમાસામાં જાણે ધરતી ઉપર સ્વર્ગ ઉતરી આવ્યું હોય તેવી અનુભૂતિ કરાવતું અદભૂત સ્થળ
પોલો ફોરેસ્ટમાં ચોમાસાની સુંદરતા, ઐતિહાસિક પ્રાચીન ધરોહરો, અને સ્થાનિક સમુદાય આધારિત પ્રવાસનનો અનોખો સંગમ જોવા મળે છે.
By ANI
Published : August 16, 2026 at 12:29 PM IST
સાબરકાંઠા: સાબરકાંઠા જિલ્લાના વિજયનગર તાલુકામાં આવેલું પોલો (પોળો) ફોરેસ્ટ આજે અસંખ્ય સહેલાણીઓના ફરવા માટેનું માનીતું સ્થળ બની ગયું છે. દર વર્ષે અહીં મોટી સંખ્યામાં સહેલાણીઓ આવે છે. પરંતુ ચોમાસામાં પોલો ફોરેસ્ટ બિલ્કુલ અલગ અને ધરતી ઉપર ઉતરી આવેલા સ્વર્ગ જેવું સુંદર અને આહલાદક લાગે છે.
ચોમાસાએ સાબરકાંઠા જિલ્લાના પોલો ફોરેસ્ટને લીલાછમ કુદરતી સૌંદર્યથી ભરપૂર સ્થળમાં મઢી દીધું છે. લીલીછમ ગાઢ વનરાજીની અને હરિયાળીથી ઢંકાયેલી પર્વતશ્રૃંખલા, ખળખળ વહેતા ઝરણા, નદીઓ અમદાવાદ, વડોદરા સહિત આસપાસના શહેરોમાંથી આવતા પ્રવાસીઓને આકર્ષી રહ્યા છે. પોલો ફોરેસ્ટમાં ચોમાસાની સુંદરતા, ઐતિહાસિક પ્રાચીન ધરોહરો, અને સ્થાનિક સમુદાય આધારિત પ્રવાસનનો અનોખો સંગમ જોવા મળે છે.
હરણાવ અને વણજ નદીઓ, ટ્રેકિંગ ટ્રેલ્સ તથા જળાશયો જંગલની કુદરતી સુંદરતામાં વધારો કરે છે. ચોમાસા દરમિયાન પર્વતો ઉપરથી વહેતાં ઝરણાં અહીંના દૃશ્યને વધુ મનમોહક બનાવી દે છે, જેના કારણે પ્રવાસીઓને પ્રકૃતિ માણવાનો અદભૂત લ્હાવો મળે છે.
સ્થાનિક પ્રવાસી નિરાલ મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, ‘સતી થાપા’ પોલો ફોરેસ્ટના મુખ્ય આકર્ષણોમાંનું એક છે. તેમણે ટ્રેકિંગ ટ્રેલ્સ, નદીકાંઠા અને જળાશયોનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, ચોમાસા દરમિયાન ઝરણાં આસપાસના કુદરતી નજારાને અત્યંત સુંદર બનાવી દે છે.
પોલો ફોરેસ્ટ માત્ર તેની કુદરતી સુંદરતા માટે જ નહીં, પરંતુ સમૃદ્ધ ઐતિહાસિક અને સાંસ્કૃતિક વારસા માટે પણ જાણીતું છે. આ વિસ્તારમાં 15મી સદીના સંરક્ષિત જૈન અને હિન્દુ મંદિરો આવેલા છે.
પ્રવાસનના કારણે આદિવાસી સમુદાયના લોકો માટે સ્થાનિક ખાણી-પીણીના સ્ટોલ, ગાઈડ સેવા અને હોમસ્ટે જેવી પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા રોજગારીની નવી તકો પણ ઊભી થઈ રહી છે. સ્થાનિક ફૂડ સ્ટોલ ચલાવતાં જીવીબેન કાંતિલાલ બારંડાએ જણાવ્યું હતું કે, ગાઈડ પ્રવાસીઓને પહાડીઓ અને જંગલના રસ્તાઓ પર ટ્રેકિંગ માટે લઈ જાય છે, જેના કારણે સ્થાનિક લોકો માટે રોજગારીની તકો ઊભી થઈ છે.
જંગલની મુલાકાતે આવેલા પ્રવાસીઓએ પણ ચોમાસાના આ અનુભવને આવકાર્યો છે. પ્રવાસી રુદ્રએ જણાવ્યું હતું કે, તેમને ઠંડુ અને ખુશનુમા વાતાવરણ ખૂબ ગમ્યું. પ્રવાસ દરમિયાન તેમણે જંગલી પ્રાણીઓ પણ જોયા હતા. નજીક આવેલા ડેમની મુલાકાત પણ તેમના માટે યાદગાર અનુભવ રહી હતી.
અન્ય પ્રવાસી રેયાંશે જણાવ્યું હતું કે, જંગલમાં આવેલા એક મંદિરમાં ફરવાની તેમને ખૂબ મજા આવી અને આ અનુભવ તેમના માટે યાદગાર રહ્યો.
પ્રવાસનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન પ્લાસ્ટિકના ઉપયોગ પર નજર રાખવા, કચરા વ્યવસ્થાપન અને પ્રવાસીઓની સુરક્ષા માટે વધુ સારી વ્યવસ્થા જેવા પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે.
કુદરતી સૌંદર્ય, ઐતિહાસિક વારસો અને સ્થાનિક સમુદાયની ભાગીદારીના અનોખા સંયોજનને કારણે પોલો ફોરેસ્ટ એક એવા પ્રવાસન સ્થળ તરીકે ઉભરી રહ્યું છે, જે પ્રવાસનને પ્રોત્સાહન આપવા સાથે કુદરતી સંરક્ષણ અને સ્થાનિક લોકોની આજીવિકામાં પણ મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપી રહ્યું છે.
આ પણ વાંચો