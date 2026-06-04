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રાજભા ગઢવીને ગીરમાં માલધારી તરીકે રહેવાની મંજૂરી મામલે રાજકારણ ગરમાયું, ગોપાલ ઇટાલિયાએ ઉઠાવ્યા સવાલો

અમરેલી જિલ્લો અને ગીર અભયારણ્ય વિસ્તારમાં લોકસાહિત્યકાર રાજભા ગઢવીને ગીરના નેસ વિસ્તારમાં માલધારી તરીકે કાયમી વસવાટ કરવાની મંજૂરી મળવાના મુદ્દે ચર્ચાના કેન્દ્રમાં છે.

રાજભા ગઢવીને ગીરમાં માલધારી તરીકે રહેવાની મંજૂરી મામલે રાજકારણ ગરમાયું
રાજભા ગઢવીને ગીરમાં માલધારી તરીકે રહેવાની મંજૂરી મામલે રાજકારણ ગરમાયું (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 4, 2026 at 7:15 PM IST

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અમરેલી: અમરેલી જિલ્લો અને ગીર અભયારણ્ય વિસ્તાર છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી લોકસાહિત્યકાર રાજભા ગઢવીને ગીરના નેસ વિસ્તારમાં માલધારી તરીકે કાયમી વસવાટ કરવાની મંજૂરી મળવાના મુદ્દે ચર્ચાના કેન્દ્રમાં છે. આ મુદ્દે માલધારી સમાજ, વન વિભાગ અને રાજકીય વર્તુળોમાં સતત ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે ત્યારે હવે વિસાવદરના આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયાએ પણ આ સમગ્ર મામલે મેદાનમાં આવી તંત્ર અને વન વિભાગ સામે અનેક સવાલો ઉઠાવ્યા છે.

મળતી માહિતી મુજબ, અમરેલી જિલ્લામાં આગામી સમયમાં યોજાનારી ફરિયાદ અને સંકલન સમિતિની બેઠકમાં ગીરના માલધારીઓના હક, કાયમી વસવાટ અને નેસડાના પ્રશ્નો મુખ્ય મુદ્દા તરીકે ચર્ચામાં આવવાની શક્યતા છે. ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયાએ જિલ્લા વહીવટીતંત્ર મારફતે ગીર પૂર્વના નાયબ વન સંરક્ષક (DCF) પાસે સત્તાવાર માહિતી અને જવાબ માંગતા સમગ્ર મામલો વધુ ચર્ચાસ્પદ બન્યો છે.

રાજભા ગઢવીને ગીરમાં માલધારી તરીકે રહેવાની મંજૂરી મામલે રાજકારણ ગરમાયું (ETV Bharat Gujarat)

ધારાસભ્ય દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા પ્રશ્નોને ગંભીરતાથી લઈ જિલ્લા કલેક્ટરે નાયબ વન સંરક્ષકને તાત્કાલિક અને વિગતવાર જવાબ રજૂ કરવા સૂચના આપી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. સાથે જ વન વિભાગના જવાબદાર અધિકારીને સમિતિની બેઠકમાં રૂબરૂ હાજર રહી સ્પષ્ટતા કરવા પણ કહેવામાં આવ્યું છે.

રાજભા ગઢવીને નેસમાં મંજૂરી મામલે વિવાદ વકર્યો

ગોપાલ ઇટાલિયાએ ચાર મહત્ત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર માહિતી માંગી છે. જેમાં છેલ્લા ત્રણ વર્ષ દરમિયાન ગીરના નેસ વિસ્તારમાં કાયમી વસવાટ માટે કુલ કેટલી અરજીઓ મળી, તેમાંથી કેટલી મંજૂર કરવામાં આવી, કેટલી નામંજૂર કરવામાં આવી અને કેટલી અરજીઓ હજુ પેન્ડિંગ છે તેની વિગતો માંગવામાં આવી છે. ઉપરાંત ગીરના જંગલ વિસ્તારમાં આવેલા નેસમાં વસવાટ કરવાની મંજૂરી આપવા માટે સરકાર અને વન વિભાગ દ્વારા કયા નિયમો તથા માપદંડો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે તેની સ્પષ્ટ માહિતી પણ માંગવામાં આવી છે.

આ ઉપરાંત રાજભા ગઢવીના પરિવાર સાથે સંકળાયેલા હરસુરભાઈ કરશનભાઈ ઢાન્ટા અને રાજભાઈ ગોવિંદભાઈ ઢાન્ટાને ગીરના લીલાપાણી નેસ વિસ્તારમાં કેટલા પશુઓ અને કેટલા પરિવારજનો સાથે વસવાટ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે તેની પણ સત્તાવાર વિગતો રજૂ કરવા માંગ કરવામાં આવી છે.

આ સમગ્ર મુદ્દો હવે માત્ર એક વ્યક્તિને મંજૂરી આપવાનો પ્રશ્ન ન રહી માલધારીઓના પરંપરાગત અધિકારો, ગીર અભયારણ્યના સંરક્ષણ નિયમો અને વન વિભાગની નીતિઓ વચ્ચેના સંતુલનનો વિષય બની રહ્યો છે. માલધારી સમાજના કેટલાક વર્ગો આ મુદ્દે પારદર્શિતા અને સમાન નીતિની માંગ કરી રહ્યા છે, જ્યારે બીજી તરફ વન વિભાગ માટે જંગલ સંરક્ષણ અને કાયદાકીય જોગવાઈઓનું પાલન કરવું પણ જરૂરી બન્યું છે.

આગામી દિવસોમાં ફરિયાદ અને સંકલન સમિતિની બેઠક દરમિયાન આ મુદ્દે ગરમાગરમ ચર્ચા થવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. વન વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવતા જવાબો અને તંત્રના વલણ પર સૌની નજર મંડાઈ છે. ગીરના માલધારીઓના હક અને જંગલના નિયમો વચ્ચે ચાલી રહેલો આ વિવાદ આગામી સમયમાં વધુ મોટું રાજકીય અને સામાજિક સ્વરૂપ ધારણ કરે તેવી શક્યતા પણ નકારી શકાય તેમ નથી.

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