ગુજરાતમાં ઓછા વરસાદ અને જળસંકટ મુદ્દે રાજકારણ ગરમાયું, ઊર્જા મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે કોંગ્રેસને લીધી આડેહાથ
ગુજરાત સરકારના ઊર્જા મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહારો કરતા સ્પષ્ટ કર્યું છે કે કોંગ્રેસે ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી.
Published : October 22, 2026 at 9:11 PM IST
મહેસાણા: રાજ્યમાં આ વર્ષે અલ-નિનો (El Nino)ની અસરોના કારણે વરસાદનું પ્રમાણ ઓછું નોંધાયું છે, જેના કારણે સમગ્ર રાજ્યમાં પાણી અને વીજળીની ખપત તેમજ તેની મુશ્કેલીઓને લઈને રાજકીય ગરમાવો આવ્યો છે. કોંગ્રેસ દ્વારા સૌરાષ્ટ્રમાં દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવા અને ખેડૂતોને સહાય આપવાની માંગ સાથે સતત સવાલો ઉઠાવવામાં આવી રહ્યા છે. આ તમામ બાબતો વચ્ચે ગુજરાત સરકારના ઊર્જા મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહારો કરતા સ્પષ્ટ કર્યું છે કે કોંગ્રેસે ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી, કારણ કે ભાજપ હંમેશા પ્રજાના હિતમાં કાર્યરત છે.
પ્રજાની મુશ્કેલીઓમાં રાજકારણ રમી રહી છે કોંગ્રેસ
પત્રકારો સાથેની વાતચીતમાં ઊર્જા મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, જ્યારે ગુજરાત અને દેશભરમાં અલ-નિનોના કારણે વરસાદ ઓછો થયો છે ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે જ પાણીની અને ખેતી માટે વીજળીની મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ શકે છે. આવી કપરી પરિસ્થિતિમાં પ્રજાની પડખે ઊભા રહીને તેમને મદદ કરવાના બદલે કોંગ્રેસ માત્ર રાજકીય નિવેદનો આપીને પોતાના રાજકીય રોટલા શેકવાનું કામ કરી રહી છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે કોંગ્રેસ પક્ષ હવે માત્ર વિપક્ષમાં બેસીને વિરોધ કરવા પૂરતો જ સીમિત રહ્યો છે અને વર્તમાન સમયમાં કોંગ્રેસ સંપૂર્ણપણે વામપંથીઓની વિચારધારા હેઠળ કામ કરતી પાર્ટી બની ગઈ હોય તેવું સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે.
મંત્રીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ હંમેશાં એ વાત પર ભાર મૂકે છે કે ગુજરાતના વિકાસ માટે કે પ્રજાને મદદરૂપ થવા માટે જો કોઈ રચનાત્મક સૂચનો આપવામાં આવે, તો સરકાર તેને ચોક્કસ સ્વીકારે છે. પરંતુ વિપક્ષ રચનાત્મક અભિગમ અપનાવવાને બદલે માત્ર રાજકીય નિવેદનો અને સરકાર બદલવાની (Regime Change) વાતો કરી રહ્યો છે.
ભાજપ સરકાર સંગઠન અને શાસનમાં પ્રજાની સાથે
મંત્રીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર માત્ર સત્તા ઉપર આવવા માટે નથી બની, પરંતુ સંગઠનનું કાર્ય કરતા કરતા પણ મુશ્કેલ સમયની અંદર પ્રજાની સાથે ખભે ખભો મિલાવીને કામ કરી રહી છે. જ્યારે પણ અને જ્યાં પણ જરૂર પડશે, ત્યારે ખેડૂતોની વ્હારે, પ્રજાની વ્હારે અને પ્રજાભિમુખ વહીવટ માટે ભાજપ સરકાર હંમેશાં તત્પર રહી છે. કેન્દ્ર સરકાર હોય કે રાજ્ય સરકાર, ભાજપ શાસિત દરેક જગ્યાએ જનકલ્યાણના કાર્યોને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવે છે.
કોંગ્રેસના નેતાઓ દ્વારા દિલ્હી કે અન્ય વિષયોને લઈને જે રીતે સરકાર સામે નિવેદનો આપવામાં આવે છે તેની આલોચના કરતા મંત્રીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે આપણા દેશમાં મજબૂત લોકશાહી વ્યવસ્થા છે અને શાસન બદલવાની વાત માત્ર જનતાના જનાદેશ દ્વારા જ થઈ શકે છે, અન્યથા વિપક્ષના આ પ્રકારના પ્રયાસો માત્ર રાજકીય સ્ટેન્ડબાજી સમાન છે.
"જ્યારે ગુજરાતની પ્રજાને મદદની અથવા પાણીના જળસંકટ અને વીજળીની મુશ્કેલી હોય, ત્યારે કેવળ રાજકીય નિવેદનો આપવાને બદલે કોંગ્રેસે રચનાત્મક અભિગમ અપનાવવો જોઇએ. ભાજપ સરકાર હંમેશા પ્રજાની સાથે છે અને જરૂર પડ્યે યોગ્ય પગલાં લેવામાં આવશે." ઋષિકેશ પટેલ, ઊર્જા મંત્રી
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