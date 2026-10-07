કોંગ્રેસના બેનર ફાડવાનો વિવાદ: ગેનીબેને કહ્યું- તાકાત હોય તો દિવસે બેનર ફાડજો; ભાજપના ઉમેદવારે કહ્યું- આ છોકરાઓનું કામ
ગાંધીનગરમાં કોંગ્રેસના પોસ્ટર ફાડવાનો વિવાદ બાદ રાજકારણ ગરમાયું છે.
Published : October 7, 2026 at 2:46 PM IST|
Updated : October 7, 2026 at 2:58 PM IST
ગાંધીનગર: ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીને લઇને રાજકીય ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે. કોલવડામાં કોંગ્રેસના બેનર ફાડવાનો વિવાદ વકર્યો છે. સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે એક સભાને સંબોધતા પડકાર ફેંક્યો હતો કે તાકાત હોય તો દિવસે બેનર ફાડજો, છઠ્ઠીનું ધાવણ યાદ કરાવી દઇશું. બીજી તરફ ભાજપના ઉમેદવારે પલટવાર કરતા જણાવ્યું કે, કોંગ્રેસના ઉમેદવારો મારા દીકરાની ઉંમરના છે, બેનરો ફાડવાનું કામ બાળકોનું હોઇ શકે છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે 11 ઓક્ટોબરે મતદાન યોજાશે.
ગેનીબેન ઠાકોરના આકરા પ્રહાર
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી જેમ જેમ નજીક આવી રહી છે તેમ તેમ રાજકીય માહોલ ગરમાઇ રહ્યો છે. બેનર ફાડવાના વિવાદ બાદ કોંગ્રેસના નેતાઓએ પણ આક્રમક વલણ અપનાવ્યું છે. સેક્ટર-15ના ફતેપુરા વિસ્તારમાં યોજાયેલી વોર્ડ નંબર 6ની જાહેર સભામાં બનાસકાંઠાના સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે બેનર ફાડવાના મુદ્દે આકરા પ્રહાર કર્યા હતા.
ગેનીબેન ઠાકોરે બેનર ફાડવાના મુદ્દે જણાવ્યું હતું કે, રાત્રિના સમયે કોઈને ખબર ન પડે તેવી રીતે બેનર ફાડવામાં આવી રહ્યા છે. જો તમારામાં તાકાત હોય અને 56 ઈંચની છાતી હોય તો દિવસે બેનર ફાડજો. તેમણે વધુમાં આક્રમક શબ્દોમાં કહ્યું હતું કે, “તમને છઠ્ઠીનું ધાવણ યાદ ન કરાવીએ તો કોંગ્રેસ પાર્ટીના આગેવાનો નહીં.”
ગાંધીનગરમાં અગાઉ અપક્ષ ઉમેદવારના બેનર ફાડવાના આક્ષેપો બાદ કોલવડા વિસ્તારમાં વોર્ડ નંબર 7ના કોંગ્રેસના ઉમેદવારોના બેનર પણ ફાડવામાં આવ્યા હોવાના આક્ષેપો સામે આવ્યા હતા. આ મામલે કોંગ્રેસના આગેવાનો દ્વારા ગાંધીનગર રેન્જ આઈજીને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ વચ્ચે ગેનીબેન ઠાકોરની જાહેર સભામાં બેનરનો મુદ્દો ફરી ચર્ચામાં આવ્યો હતો.
આ ઉપરાંત ગેનીબેન ઠાકોરે ફતેપુરા વિસ્તારમાં દારૂના વેચાણના મુદ્દે પણ પોલીસની કામગીરી સામે સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો કે ફતેપુરામાં દારૂનું વેચાણ થઈ રહ્યું છે અને પોલીસનું કામ કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવાનું છે, કોંગ્રેસના કાર્યકરોને ડરાવવા કે ધમકાવવાનું નહીં.
કોંગ્રેસના ઉમેદવારો મારા દીકરા સમાન- ભાજપના ઉમેદવાર
કોલવડા ગામના વતની અને વર્તમાન કોર્પોરેટર તથા ભાજપના ઉમેદવાર સોનલબા ઘનશ્યામસિંહ વાઘેલાએ કોંગ્રેસના આક્ષેપોને ફગાવતા જણાવ્યું હતું કે, કોંગ્રેસના ઉમેદવારો તેમના દીકરાની ઉંમરના છે અને તેઓ તેમને પોતાના દીકરા સમાન માને છે. તેમણે કહ્યું હતું કે, “હું એક રાજપૂતાણી છું. બેનરો ફાડવાનું કામ મારું નહીં, બાળકોનું હોય છે.” તેમણે કોંગ્રેસ દ્વારા ભાજપ ઉપર બેનરો ફાડવાના કરવામાં આવી રહેલા આક્ષેપોને યોગ્ય ગણાવ્યા ન હતા અને આક્ષેપોને સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢ્યા હતા.
સોનલબા વાઘેલાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ચૂંટણીમાં હાર-જીતનો નિર્ણય મતદારો કરતા હોય છે. તેઓ અગાઉ પણ આ જ વિસ્તારના મતદારોના મતથી વિજયી બન્યા છે અને હાલમાં કોર્પોરેટર તરીકે કામગીરી કરી રહ્યા છે. આગામી ચૂંટણીમાં પણ મતદારો તેમને અને ભાજપની સમગ્ર પેનલને વિજયી બનાવશે તેવો વિશ્વાસ તેમણે વ્યક્ત કર્યો હતો.
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે 11 ઓક્ટોબરે મતદાન યોજાવાનું છે અને હવે મતદાનને ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે. શુક્રવાર સાંજથી ચૂંટણી પ્રચારના પડઘમ શાંત થઈ જશે. ત્યારબાદ ઉમેદવારો દ્વારા રાત્રિ બેઠકો અને ખાટલા બેઠકોના માધ્યમથી મતદારો સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે. અંતિમ તબક્કામાં તમામ પક્ષોના ઉમેદવારો એડીચોટીનું જોર લગાવી રહ્યા છે.
આ પણ વાંચો: