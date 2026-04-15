મામલતદારની આત્મહત્યા મુદ્દે રાજકીય તણાવ, વાસંદાના ધારાસભ્યે ન્યાયિક તપાસની માંગણી કરી

આદિવાસી સમાજ દ્વારા આત્મહત્યા માટે દુષ્પ્રેરણા આપનાર જવાબદારો વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહીની માંગણી, ન્યાય ન મળે તો ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી

Published : April 15, 2026 at 4:25 PM IST

વલસાડ: ઉમરગામના મામલતદાર દલપતભાઈની આત્મહત્યા મામલે રાજકીય અને સામાજિક સ્તરે ભારે પ્રતિક્રિયાઓ સામે આવી રહી છે. આ સમગ્ર ઘટનાને લઈને ધારાસભ્ય અનંત પટેલે તીવ્ર રોષ વ્યક્ત કર્યો છે, જેના વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યા છે.

આદિવાસી સમાજના આક્ષેપ

આ મામલે આદિવાસી સમાજે ગંભીર આક્ષેપો કરતાં જણાવ્યું છે કે, આત્મહત્યા પાછળ સત્તાધારી પક્ષના કેટલાક નેતાઓ દ્વારા કરવામાં આવેલ માનસિક દબાણ જવાબદાર હોઈ શકે છે. સમાજના આગેવાનોનું કહેવું છે કે મૃતક અધિકારી પર છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં સતત દબાણ બનાવવામાં આવતું હતું.

અનંત પટેલની ન્યાયિક તપાસની માંગ

નવસારી જિલ્લાની વાસંદા સીટ પરથી કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય અનંત પટેલે આ કેસમાં પારદર્શક તપાસની માંગ ઉઠાવી છે. તેમણે ખાસ કરીને મૃતકના કોલ ડીટેઈલ રેકોર્ડ (CDR)ની તપાસ કરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો છે. અનંત પટેલના જણાવ્યા મુજબ, છેલ્લા દિવસોમાં કયા નેતાઓએ 30 થી 40 જેટલા ફોન કોલ્સ કરીને દબાણ બનાવ્યું હતું તે બહાર આવવું અત્યંત જરૂરી છે. તેમણે જણાવ્યું સત્તાધારી પક્ષ પર આ આત્મહત્યા માટે આક્ષેપ લગાવ્યા છે.

આ સાથે જ આદિવાસી સમાજે આત્મહત્યાને દુષ્પ્રેરણા આપનાર જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગણી કરી છે. સમાજે ચેતવણી આપી છે કે જો આ મામલે ન્યાયિક તપાસ હાથ ધરવામાં નહીં આવે, તો આવનારા સમયમાં ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે. હાલ સમગ્ર મામલો રાજકીય રંગ પકડી રહ્યો છે અને તપાસના પરિણામો પર સૌની નજર ટકેલી છે.

શું હતો સમગ્ર મામલો

વલસાડ જિલ્લાના ઉમરગામના મામલતદાર દલપતભાઈ છોટુભાઈએ ગત રાત્રિના સુમારે ઉમરગામ કથિતપણે આત્મહત્યા કરી લીધી હોવાનું કહેવામાં આવી રહ્યું છે. આ હૃદયદ્રાવક ઘટના રાત્રે 23:40 કલાકની આસપાસ બની હતી. નોંધનીય છે કે, મૃતક અધિકારી આગામી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓની જટિલ કામગીરીમાં રાત-દિવસ વ્યસ્ત હતા.

અગમ્ય કારણોસર મોતને ભેટ્યા

રેલવે કિલોમીટર નંબર 144 ના પોલ નંબર 14 અને 16 ની મધ્યમાંથી દલપતભાઈનો ક્ષત-વિક્ષત મૃતદેહ GRP (સરકારી રેલવે પોલીસ) ની ટીમને મળી આવ્યો હતો.

આ પણ વાંચો:

