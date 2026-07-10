રાજપીપળા એપીએમસીની ચૂંટણી છેલ્લી ઘડીએ અચાનક મુલતવી રહેતા રાજકીય અટકળો
આ અંગે ડિરેક્ટરોએ આશ્ચર્ય વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે, સમગ્ર ગુજરાતમાં આજે APMC (ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ, રાજપીપલા )ની જ ચૂંટણી કેમ મુલતવી રાખવામાં આવી?
Published : July 10, 2026 at 10:11 PM IST
નર્મદા: આજરોજ નર્મદા જિલ્લાના વડા મથક રાજપીપળા એપીએમસી (ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ, રાજપીપલા ) ખાતે એપીએમસીના પ્રમુખની ચૂંટણી જાહેર થઈ હતી. એમાં 12:00 કલાકે ચૂંટણી થવાની હતી. પરંતુ ચૂંટણી સમયના ચાર કલાક પહેલા મંત્રી ઉપર એવો મેસેજ આવ્યો કે જિલ્લા રજીસ્ટ્રાર બીમાર હોવાથી હાજર રહી શકે તેમ ન હોવાથી આજની ચૂંટણી મુલતવી રાખવામાં આવી છે. જોકે આજે 12 સભ્યો હાજર હતાં. પરંતુ જિલ્લા રજીસ્ટ્રાર હાજર ન રહેતા ડિરેક્ટરોમાં વિવિધ અટકળો વહેતી થઈ હતી.
આ અંગે ડિરેક્ટરોએ આશ્ચર્ય વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે, સમગ્ર ગુજરાતમાં આજે APMC (ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ, રાજપીપલા )ની જ ચૂંટણી કેમ મુલતવી રાખવામાં આવી? શું એની પાછળ કોઇ મોટું રાજકારણ રમાઈ રહ્યું છે? જોકે 16 પૈકી 12 સભ્યો હાજર રહ્યાં હતા. જયારે 4 સભ્યો ગેરહાજર રહ્યાં હતા.
જોકે આજે નવા પ્રમુખ માટે મેન્ડેટ આવવાનો હતો તે પણ આવ્યો નહોતો. જેને કારણે હાજર સભ્યોમાં નારાજગી જોવા મળી હતી. અને આ અંગે ચૂંટણી કેમ યોજાઈ નથી અને હવે ક્યારે ફરી ચૂંટણી યોજાશે. તે અંગે ઉપસ્થિત હાજર ડિરેક્ટરોએ મંત્રીને લેખિત રજૂઆત પણ કરી હતી. જોકે છેલ્લી ઘડીએ ચૂંટણી મોફૂક રહેતા નર્મદાના રાજકારણમાં રાજકીય અટકળો વહેતી થઈ હતી.
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