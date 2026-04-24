સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા બોડેલીમાં મતદારોને રીઝવવાનો અંતિમ પ્રયાસ, રાજકીય નેતાઓ રસ્તા પર ઉતર્યા

રાજકીય પક્ષો મતદારોને રીઝવવાના અંતિમ પ્રયાસના ભાગરૂપે રસ્તા પર ઉતર્યા છે અને લોકોને મત આપવાની અપીલ કરી રહ્યા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 24, 2026 at 11:12 AM IST

Updated : April 24, 2026 at 11:19 AM IST

બોડેલી: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને હવે ગણતરીના કલાકો બાકી છે ત્યારે છોટા ઉદેપુર જિલ્લાની નવ રચિત બોડેલી નગર પાલિકાની ચૂંટણી માટે પ્રચાર પ્રસાર જોરશોરથી ચાલી રહ્યો છે. રાજકીય પક્ષો મતદારોને રીઝવવાના અંતિમ પ્રયાસના ભાગરૂપે રસ્તા પર ઉતર્યા છે અને લોકોને મત આપવાની અપીલ કરી રહ્યા છે.

બોડેલીમાં મતદારોને મનાવવા નેતાઓ રસ્તા પર ઉતર્યા

સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે 26 એપ્રિલે મતદાન થવાનું છે. આજે સાંજે 5 વાગ્યે ચૂંટણી માટે પ્રચાર પડઘમ શાંત થઇ જશે. આ પહેલા બોડેલી નગરપાલિકામાં મતદારોને રીઝવવાના પ્રયાસ ચાલી રહ્યા છે. ભાજપ-કોંગ્રેસના નેતાઓ રસ્તા પર ઉતર્યા છે અને ઘરે ઘરે જઇને મતદારોને મનાવવાના પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.

નવી નગરપાલિકા બન્યા બાદ પ્રથમ વખત ચૂંટણી

બોડેલી નગર પાલિકા બનાવવા વર્ષ 2007માં દરખાસ્ત રજૂ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ અનેક રજૂઆતો બાદ હવે બોડેલી ગ્રામ પંચાયત, ચાચક ગ્રામ પંચાયત, અલિખેરવા ગ્રામ પંચાયત, ઢોકલીયા ગ્રામ પંચાયત અને ઝાખરપુરા ગ્રામ પંચાયત આમ પાંચ ગ્રામ પંચાયતનું વિલનીકરણ કરી નવી નગર પાલિકા બનાવવામાં આવી છે. નગરપાલિકાના સાત વોર્ડ માં કૂલ 18;953 મતદારો છે જ્યારે 28 બેઠકોની ચૂંટણીમાં વોર્ડના પાંચમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની પેનલ બિન હરીફ થતાં વોર્ડ નંબર પાંચમાં ચૂંટણી યોજાવાની નથી, જ્યારે વોર્ડ નંબર સાત અને વોર્ડ નંબર 2માં 1-1 ઉમેદવાર બિન હરીફ થતાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના કુલ છ ઉમેદવારો બિન હરીફ થયાં છે.

નવ રચિત બોડેલી નગર પાલિકાની પહેલી વાર ચૂંટણી યોજાઈ રહી છે ત્યારે, બોડેલી નગરમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી, કોંગ્રેસ, આમ આદમી પાર્ટી સહિત અન્ય પક્ષો અને અપક્ષ ઉમેદવારો એડી ચોટી નું જોર લગાવી મતદારો ને રીઝવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં છે, નગર પાલિકા ની પહેલી વાર ચૂંટણી યોજાઈ રહી છે ત્યારે મતદારો માં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.

