માંગરોળમાં રાજકીય ગરમાવો: ફોર્મ પરત ખેંચવાની ઘટનાના વિરોધમાં જિલ્લા કોંગ્રેસના મૌન ધરણા
Published : April 18, 2026 at 8:24 PM IST
સુરત: સુરત જિલ્લામાં આગામી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને લઈ રાજકીય માહોલ ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. ખાસ કરીને માંગરોળ ખાતે ફોર્મ પરત ખેંચવાની અંતિમ તારીખે જે પ્રકારની રાજકીય ખેંચતાણ જોવા મળી, તેના વિરોધમાં આજે સુરત જિલ્લા કોંગ્રેસ દ્વારા આક્રમક તેવર બતાવવામાં આવ્યા હતા. કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ માંગરોળ મામલતદાર કચેરી ખાતે એકત્ર થઈ મૌન ધારણ કરી ધરણા પ્રદર્શન યોજ્યું હતું.
આ વિરોધ પ્રદર્શનમાં સુરત જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ આનંદ ચૌધરી વિશેષ રૂપે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કાર્યકરોને સંબોધતા તેમણે સત્તાધારી ભાજપ સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો કે, "સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં તંત્રના જોરે વિરોધ પક્ષના ઉમેદવારોના ફોર્મ પરત ખેંચાવી લેવામાં આવ્યા છે. આ લોકશાહીની સીધી હત્યા છે અને જનતાના મતાધિકાર પર તરાપ મારવાનો હીન પ્રયાસ છે."
કોંગ્રેસના કાર્યકરો અને હોદ્દેદારોએ મામલતદાર કચેરીની બહાર શિસ્તબદ્ધ રીતે બેસીને પોતાનો વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. કોંગ્રેસનું કહેવું છે કે, છેલ્લી ઘડીએ જે રીતે ફોર્મ પરત ખેંચવાના ખેલ ખેલાયા છે, તેમાં વહીવટી તંત્ર પણ શાસક પક્ષના ઈશારે કામ કરી રહ્યું હોય તેવું જણાય છે.
આનંદ ચૌધરીએ શું કહ્યું?
કોંગ્રેસ જિલ્લા પ્રમુખે કહ્યું, "આજે સમગ્ર દેશ જોઈ રહ્યો છે કે કઈ રીતે લોકશાહીની હત્યા કરવામાં આવી રહી છે. સુરત જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં અલગ-અલગ બેઠકો પર જે રીતે ફોર્મ પરત ખેંચવાની છેલ્લી ઘડીએ ખેલ ખેલાયો છે, તે લોકશાહી માટે કલંક સમાન છે. જનતાના મતાધિકારને છીનવવાનો આ પ્રયાસ અમે સાંખી નહીં લઈએ. અમે આ અન્યાય સામે લડતા રહીશું અને જનતા વચ્ચે જઈને આ સરમુખત્યારશાહીનો પર્દાફાશ કરીશું."
માંગરોળ ખાતેના આ ધરણા પ્રદર્શનથી જિલ્લામાં રાજકીય ગરમાવો વધી ગયો છે. કોંગ્રેસે ચીમકી ઉચ્ચારી છે કે જો લોકશાહી ઢબે ચૂંટણી પ્રક્રિયા નહીં થાય તો તેઓ આ આંદોલનને ગ્રામ્ય સ્તર સુધી લઈ જશે. આ ઘટનાને પગલે વહીવટી તંત્ર દ્વારા મામલતદાર કચેરી ખાતે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત પણ ગોઠવી દેવામાં આવ્યો હતો.
