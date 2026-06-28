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સુરેન્દ્રનગરમાં પોલિયો રસીકરણ અભિયાનનો પ્રારંભ, રણના અગરિયાઓ અને શ્રમિકોના બાળકો માટે ખાસ વ્યવસ્થા

સમગ્ર ગુજરાતની સાથે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પણ આજથી ત્રણ દિવસીય પોલિયો રસીકરણ અભિયાનનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે.

સુરેન્દ્રનગરમાં પોલિયો રસીકરણ અભિયાનનો પ્રારંભ
સુરેન્દ્રનગરમાં પોલિયો રસીકરણ અભિયાનનો પ્રારંભ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 28, 2026 at 12:07 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: સમગ્ર ગુજરાતની સાથે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પણ આજથી ત્રણ દિવસીય પોલિયો રસીકરણ અભિયાનનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. આ અભિયાન હેઠળ જિલ્લાના 2.16 લાખ બાળકોને પોલિયો સુરક્ષા કવચ પૂરું પાડવાનું લક્ષ્યાંક નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યું છે.

જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા 1,725 ટીમો અને 863 રસીકરણ બુથના માધ્યમથી ઘરે-ઘરે જઈને રસી આપવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને રણ વિસ્તારમાં વસવાટ કરતા અગરિયાઓ, શ્રમિકો અને મુસાફરોની અવરજવર વાળા વિસ્તારોમાં બાળકો રસીથી વંચિત ન રહી જાય તે માટે 44 મોબાઈલ વાહનો અને 48 વિશેષ ટીમો દ્વારા સઘન ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી છે.

સુરેન્દ્રનગરના રણમાં રસીકરણ

સુરેન્દ્રનગરના ખારાઘોડા સહિતના આજુબાજુના વિસ્તારોમાં રણ વિસ્તાર આવેલો છે. અગરિયાઓના બાળકો પણ પોલિયો મુક્ત બને તે માટેના પ્રયત્ન સુરેન્દ્રનગર વહીવટી તંત્ર અને આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવ્યા છે. સુરેન્દ્રનગરમાં શ્રમિકો અને મુસાફરોના બાળકો માટે 44 જેટલા મોબાઈલ વાહનો અને 48 જેટલી ટીમો તૈયાર કરવામાં આવી છે. આ ટીમો દ્વારા રણના અગરિયાઓના બાળકોને પણ રસી કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે.

સુરેન્દ્રનગરમાં પોલિયો રસીકરણ અભિયાનનો પ્રારંભ (ETV Bharat Gujarat)

આ કામગીરીમાં કુલ 178 જેટલા સુપરવાઇઝરો દ્વારા ફિલ્ડ વર્કનું સીધું સુપર વિઝન કરવામાં આવી રહ્યું છે. મોબાઇલ વાહનો રણમાં લઈ જઈ અને રણના બાળકોને પણ પોલિયોની રસી આપવામાં આવી છે. આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે કે એક થી પાંચ વર્ષના બાળકો હોય તેમના માતા-પિતા જાગૃતતા લાવી અને ફરજિયાત બાળકોને પોલિયોની રસી અપાવી દે જેને લઈને અગામી ભવિષ્યમાં પોલિયો થવાની સંભાવના નહિવત પ્રમાણમાં રહે.

સુરેન્દ્રનગર આરોગ્ય અધિકારી બી.જી. ગોહિલ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, સુરેન્દ્રનગરમાં શ્રમિકો મજૂર વર્ગ અને અગરિયાઓના બાળકો પણ પોલિયોની રસીથી વંચિત ન રહે તે માટે અલગ-અલગ 48 જેટલી ટીમો તૈનાત કરવામાં આવી છે. આ ટીમો ફરજિયાત વાહનો લઇ અને રણ વિસ્તાર તેમજ શ્રમિકો અને જ્યાં મુસાફરોની અવરજવર રહેતી હોય છે ત્યાં રાખવામાં આવી છે. શ્રમિક, મજૂરો, મુસાફરો અને અગરિયાઓના બાળકો છે તેમને રસી આપવાની પ્રક્રિયાનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે.

"મોબાઈલ વાહનનો ઉપયોગ કરી અને મુસાફરો શ્રમિકો અને રણના અગરિયાઓ ના બાળકો માટેની સ્પેશિયલ વ્યવસ્થા ઉભી કરાઇ છે." ડૉ.બી.જી. ગોહિલ, આરોગ્ય અધિકારી, સુરેન્દ્રનગર

ત્રણ દિવસ સુધી આ કામગીરી યથાવત રાખવાની છે . તંત્રની ટીમો દ્વારા બાળકોનું લિસ્ટ પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે અને બાળકોના ઘર સુધી પહોંચી રસી આપવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે.

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