ETV Bharat / state

ખેડામાં ડીજે સંચાલકોનું પોલીસે સરઘસ કાઢી કાયદાનું ભાન કરાવ્યું, જાહેરમાં માફી મંગાવી

ખેડાના મહુધાના મીનાવાડા ગામમાં લગ્ન પ્રસંગમાં ડીજે સંચાલકોને હરિફાઇ કરવી ભારે પડી હતી.

ખેડામાં ડીજે સંચાલકોનું પોલીસે સરઘસ કાઢી કાયદાનું ભાન કરાવ્યું
ખેડામાં ડીજે સંચાલકોનું પોલીસે સરઘસ કાઢી કાયદાનું ભાન કરાવ્યું (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 28, 2026 at 1:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ખેડા: ખેડાના મહુધાના મીનાવાડા ગામમાં લગ્ન પ્રસંગમાં ડીજે સંચાલકોને હરિફાઇ કરવી ભારે પડી હતી. મહુધા પોલીસે આરોપીઓનું જાહેરમાં સરઘસ કાઢી માફી મંગાવી હતી.

મીનાવાડામાં બે અલગ અલગ લગ્ન્ પ્રસંગમાં પહોંચેલા ડીજે સંચાલકોએ બેફામ બની ડીજે હરિફાઇ કરી હતી જેમાં માઇક ઉપર સામસામે ઉશ્કેરણી કરતા મામલો ઉગ્ર બન્યો હતો. સામસામે પથ્થરમારો થતા ભારે તંગદિલી સર્જાવા પામીમ હતી. આ મામલે મહુધા પોલીસે બન્ને ડીજે સિસ્ટમ જપ્ત કરી 19 આરોપીઓ વિરૂદ્ધ નામજોગ તેમજ બન્ને ગ્રુપના 50-50 સમર્થકો સામે ગુનો નોંધી 4 આરોપીને ઝડપી પાડ્યા હતા. ઝડપાયેલા ચારેય આરોપીઓનું મહુધા પોલીસે ગામમાં સરઘસ કાઢી કાયદાનું ભાન કરાવ્યું હતું.

ખેડામાં ડીજે સંચાલકોનું પોલીસે સરઘસ કાઢી કાયદાનું ભાન કરાવ્યું (ETV Bharat Gujarat)

ડીજે સંચાલકોએ કોની સિસ્ટમ ચઢીયાતી તે સાબિત કરવા હરિફાઇ કરી હતી

ખેડા જીલ્લાના મહુધા તાલુકાના મીનાવાડા ગામમાં બે અલગ અલગ લગ્નમાં પહોંચેલા ડીજે સંચાલકો આમને સામને આવી ગયા હતા. કોની ડીજે સિસ્ટમ ચઢીયાતી છે તે સાબિત કરવા બંને ડીજે વચ્ચે હરીફાઈ થઈ હતી. જ્યાં લોકોનું મોટુ ટોળું પણ ભેગુ થયું હતું. હરિફાઈ જામતા બંને ડીજેએ ધ્રુજાવી દેતા ત્રાસદાયક ઉંચા અવાજે સ્પીકર વગાડતાં ધ્વનિ પ્રદૂષણ ફેલાવ્યુ હતુ. મામલો બિચકતા સામસામે ગાળાગાળી અને પથ્થરમારો થતાં ભારે તંગદીલી સર્જાઇ હતી. બનાવની જાણ થતા જ મહુધા પોલીસની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને પરિસ્થિતિને કાબુમાં લેવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ દરમિયાન એક પોલીસ કર્મચારીને પથ્થર લાગ્યો હતો જેથી મહુધા પોલીસે ફરજ પર રૂકાવટ, પોલીસ ઉપર હુમલો અને જાહેરમાં સુલેહ શાંતિ ભંગની કલમ હેઠળ 19 જણા વિરૂદ્ધ નામજોગ ફરિયાદ દાખલ કરી હતી અને બન્ને પક્ષના 50-50 સમર્થકો સામે ફરિયાદ નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.

લગ્ન પ્રસંગમાં ડીજે સંચાલકોને હરિફાઇ કરવી ભારે પડી
લગ્ન પ્રસંગમાં ડીજે સંચાલકોને હરિફાઇ કરવી ભારે પડી (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસે આ ઘટનામાં ચાર આરોપીને ઝડપીને બે ડીજે સિસ્ટમ, બે આઇસર, એક લેપટોપ સહિત કુલ 80,25000નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

ETVBHARAT GUJARAT KHEDA MAHUDHA
DJ ORGANIZERS
KHEDA POLICE
DJ ORGANIZERS APOLOGIZED
DJ ORGANIZERS POLICE APOLOGIZED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.