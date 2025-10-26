પંચમહાલ: યુવકોને બાઈક સ્ટંટની રિલ્સ બનાવવી ભારે પડી, ચડ્યા પોલીસની નજરમાં
હાલોલ ટાઉન પોલીસે બાઇક સ્ટંટ કરીને રિલ્સ બનાવનારા યુવકો સામે કડક કાર્યવાહી કરી છે.
Published : October 26, 2025 at 1:31 PM IST|
Updated : October 26, 2025 at 1:39 PM IST
પંચમહાલ: હાલોલમાં બાઈક પર સ્ટંટ કરીને રિલ્સ બનાવનાર યુવકોની શાન પોલીસે ઠેકાણે લાવી છે. ટાઉન પોલીસે બાઇક સ્ટંટ કરનારાઓ તત્વો સામે કડક કાર્યવાહી કરીને બાઈક સ્ટંટ કરીને અન્ય લોકોના જીવ જોખમમાં મુકનારા તત્વોને કડક સંદેશ આપ્યો છે.
પોલીસે બે યુવકોની ધરપકડ કરવાની સાથે સાથે રુપિયા 2.40 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે. હાલોલના પોલીસ ઇન્સપેક્ટર આર.એ. જાડેજાએ હાલોલ ટાઉન વિસ્તારમાં વાહન ચેકિંગ, ફૂટ પેટ્રોલિંગ અને રોડ બંદોબસ્ત ગોઠવ્યો હતો. આ દરમિયાન, રોડ પર લોકોના જીવ જોખમમાં મૂકી સ્પોર્ટ્સ બાઇક, બુલેટ અને મોટરસાઇકલ વડે સ્ટંટ કરતા તત્વો નજરે પડ્યાં હતાં. તેમની સામે પોલીસે ભારતીય ન્યાય સંહિતા 2023 અને મોટર વ્હીકલ એક્ટની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો દાખલ કર્યો છે.
પોલીસે મોટર વ્હિકલ એક્ટ 185 મુજબ 3 કેસ નોંધાયા હતા. 207 મુજબ 9 વાહનો ડિટેઈન કરાયા અને રૂપિયા 15,200નો સ્થળ દંડ વસૂલવામાં આવ્યો હતો. દિવાળી તહેવારો દરમિયાન કંજરી રોડ પર બાઇક સ્ટંટ કરીને રીલ બનાવી ઇન્સ્ટાગ્રામ પર અપલોડ કરનાર બે યુવકોની ઓળખ કરવામાં આવી હતી.
ઈન્સ્ટાગ્રામ આઈડીના આધારે તેમની ઓળખ યુવરાજસિંહ કિરીટસિંહ ચૌહાણ (ઉં.વ.23) અને દેવેન્દ્રસિંહ ધીરજકુમાર ચૌહાણ (ઉં.વ. 20) તરીકે થઈ, જે બંને સુલતાનપુરા, પાવાગઢ રોડ, હાલોલના રહેવાસી છે. આરોપીઓ સામે હાલોલ ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં અલગ-અલગ ફરિયાદો દાખલ કરાઈ હતી. પોલીસે તેમને અટકાયત કરીને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી છે.
આ કાર્યવાહીમાં કુલ રુપિયા 2,40,000નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરાયો છે, જેમાં બજાજ આર.વી. 200 મોટરસાઇકલ, બુલેટ મોટરસાઇકલ, અન્ય મોટરસાઇકલ અને બે સ્માર્ટ મોબાઇલ ફોનનો સમાવેશ થાય છે.