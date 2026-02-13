ETV Bharat / state

શૈલેષ ખાંભલા કેસમાં પોલીસની 1500 પાનાની ચાર્જશીટ : DSPએ પણ કરી ખાસ માંગ

પત્ની, પુત્ર અને પુત્રીના હત્યાના કેસમાં શૈલેષ ખાંભલા વિરુદ્ધ પોલીસની સજ્જડ કાર્યવાહી

પત્ની, પુત્ર અને પુત્રીના હત્યાના કેસમાં શૈલેષ ખાંભલા વિરુદ્ધ પોલીસની સજ્જડ કાર્યવાહી
પત્ની, પુત્ર અને પુત્રીના હત્યાના કેસમાં શૈલેષ ખાંભલા વિરુદ્ધ પોલીસની સજ્જડ કાર્યવાહી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 13, 2026 at 9:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર: એસીએફ શૈલેષ ખાંભલા મામલે પોલીસ દ્વારા ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી છે. 7 નવેમ્બર 2025 ના રોજ પોતાની પત્ની અને બાળકો મિસિંગ થયા હોવાનું ખુદ શૈલેષ ખાંભલાએ જાહેર કર્યું હતું. ત્યારબાદ પોલીસ તપાસમાં ત્રણેયના મૃતદેહ મળ્યા પછી શૈલેષ ખાંભલા સામે ફરિયાદ નોધીને પોલીસે વિવિધ નિવેદનો લીધા હતા હવે કોર્ટમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરાઈ છે.

ભાવનગર શહેરના વન વિભાગના એસીએફ તરીકે ફરજ બજાવનાર શૈલેષ ખાંભલાના પત્ની અને પુત્ર, પુત્રીની હત્યાના મામલામાં પોલીસે ફરિયાદ નોંધ્યા બાદ સમગ્ર મામલો હવે કોર્ટ સુધી પહોંચ્યો છે. ભાવનગર પોલીસ દ્વારા કોર્ટ સમક્ષ ચાર્જશીટ રજૂ કરવામાં આવી છે. આ સાથે ભાવનગરના ડીએસપીએ ખાસ પબ્લિક પ્રોસિક્યૂટરની પણ માંગણી કરી છે. જો કે આશરે 80 દિવસ કરતાં વધુ સમય પછી કોર્ટમાં અનેક નિવેદનો લીધા બાદ ચાર્જશીટ દાખલ કરાઈ છે.

ક્યારે બન્યો હતો બનાવ શહેરમાં

ભાવનગર શહેરના કાચના મંદિર સામે આવેલા વન વિભાગના ક્વાર્ટરમાં રહેતા એસીએફ શૈલેષ ખાંભલાએ પોતાના પત્ની નયનાબેન પુત્રી પૃથા અને પુત્ર ભવ્ય મિસિંગ હોવાનું ભરતનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં સાત નવેમ્બરના રોજ અરજી આપીને નોંધાવ્યું હતું.જો કે ત્યારબાદ ભાવનગર એલસીબી પોલીસને તપાસ આપવામાં આવતા સમગ્ર ઘટના ઉપરથી પડદો ઉચકાયો હતો. ડીએસપીએ જાતે તપાસમાં જોડાયને ઘટનાને ઉજાગર કરી સત્ય બહાર લાવ્યા હતા. પોલીસે શૈલેષ ખાંભલાની અટકાયત કરીને તપાસ હાથ ધરતા તેના પત્ની અને બાળકો મિસિંગ નહીં પરંતુ હત્યા કરીને દફનાવ્યા હોવાનું સામે આવ્યું હતું.

પોલીસે 80 દિવસથી વધુ સમય બાદ ચાર્જશીટ દાખલ કરી (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસે 80 દિવસથી વધુ સમય બાદ ચાર્જશીટ દાખલ કરી

ભાવનગરના ડીવાયએસપી આર.આર સીંઘાલે જણાવ્યું હતું કે શૈલેષ ખાંભલા કેસની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં લઈને ડીએસપી નિતેશ પાંડે સાહેબ દ્વારા એસઆઇટીની રચના કરવામાં આવી હતી. જેમાં ડીવાયએસપી, પીઆઇ, એલસીબીપીઆઈ, રાઇટર, ડી સ્ટાફને સાથે રાખીને પુરાવા મેળવવા માટે 1500 જેટલા પુરાવા સાથેનું ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવ્યું છે.આરોપી શૈલેષ ખાંભલાને સજ્જડ સજા થાય તે માટે ભાવનગરના ડીએસપી નિતેશ પાંડે દ્વારા પીપીની પણ માંગણી કરવામાં આવેલી છે.

અનેકના નિવેદનો લેવાયા હતા ઘટનામાં

સાત તારીખે શૈલેષ ખાંભલા જ પોતાની પત્ની અને બાળકોની મિસિંગ ફરિયાદ બાદ પોલીસની તપાસના અંતે શંકા જતા તેના જ રહેણાકના વન વિભાગના ક્વાર્ટરના પાછળના ભાગેથી એક ખાડામાંથી ત્રણેયના મૃતદેહ મળી આવતા તેની અટકાયત કરીને ધોરણસર ગુનો નોંધીને તપાસ હાથ ધરી હતી. સમગ્ર ઘટનામાં પોલીસે અનેક લોકોના નિવેદનો નોંધ્યા છે. જો કે હવે પોલીસ 1500 જેટલા પાનાની ચાર્જશીટ સાથે કોર્ટમાં સજ્જડ પુરાવા લઈને શૈલેષ ખાંભલાને વધુ સજા થાય તે માટે એક ડગલું આગળ ચાલી હોવાનું જણાવી રહી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

ACF SHAILESH KHAMBHALA CASE
SHAILESH KHAMBHALA
CHARGESHIT
BHAVNAGAR CRIME
ACF SHAILESH KHAMBHALA CASE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.