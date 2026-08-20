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મહેસાણા: પાંચ વર્ષથી ધૂળ ખાતા પોલીસ સ્ટેશન અસામાજિક તત્ત્વોનો અડ્ડો બન્યા, 20થી વધુ ગામોની સુરક્ષા રામભરોસે

મહેસાણા જિલ્લામાં લાખો રૂપિયાના ખર્ચે તૈયાર કરાયેલા નવા પોલીસ આઉટપોસ્ટ પાંચ-પાંચ વર્ષથી તાળાબંધીનો ભોગ બનતા આજે ખંડેર અને ભૂતિયા બંગલામાં ફેરવાઈ ગયા છે.

પાંચ વર્ષથી ધૂળ ખાતા પોલીસ સ્ટેશન અસામાજિક તત્ત્વોનો અડ્ડો બન્યા
પાંચ વર્ષથી ધૂળ ખાતા પોલીસ સ્ટેશન અસામાજિક તત્ત્વોનો અડ્ડો બન્યા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 20, 2026 at 9:00 PM IST

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મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લામાં લાખો રૂપિયાના ખર્ચે તૈયાર કરાયેલા નવા પોલીસ આઉટપોસ્ટ પાંચ-પાંચ વર્ષથી તાળાબંધીનો ભોગ બનતા આજે ખંડેર અને ભૂતિયા બંગલામાં ફેરવાઈ ગયા છે. કાયદો-વ્યવસ્થાની જાળવણી અને ગ્રામીણ જનતાને ઘરઆંગણે સુરક્ષા આપવાના ઉદ્દેશથી નિર્માણ પામેલી આ ઇમારતોમાં પોલીસ સ્ટાફની ગેરહાજરીના કારણે હવે અસામાજિક તત્વો, દારૂડિયાઓ અને ઝેરી જીવજંતુઓનો અડ્ડો જામ્યો છે, જેનાથી આસપાસના 20થી વધુ ગામોની સુરક્ષા રામભરોસે મુકાઈ ગઈ છે.

મહેસાણામાં નવા પોલીસ સ્ટેશન બન્યા ખંડેર

મહેસાણા જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની ગુલબાંગો વચ્ચે એક અત્યંત ચોંકાવનારી વાસ્તવિકતા સામે આવી છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા ગામડાના લોકોને છેક તાલુકા મથક સુધી લાંબા ન થવું પડે તે માટે પાંચ વર્ષ પૂર્વે મહેસાણા તાલુકાની હદમાં સામેત્રા અને પીલુદરા તેમજ વિજાપુર તાલુકાના ખરોડ ગામે આઉટ પોસ્ટ પોલીસ મથકોના નવીન મકાન બનાવ્યા હતા. વર્ષ 2020ની આસપાસ આ મકાનોનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ શરૂઆતના દિવસોમાં ખુલ્યા બાદ છેલ્લા પાંચ વર્ષથી આ મકાનો ક્યારેય ખુલ્યા નથી અને તેને તાળાં વાગેલા છે. રક્ષણ આપવા માટે બનેલી આ ઇમારતો આજે જાણે ભ્રષ્ટાચાર અને બેદરકારીનું પ્રતીક બનીને ઊભી છે.

પાંચ વર્ષથી ધૂળ ખાતા પોલીસ સ્ટેશન અસામાજિક તત્ત્વોનો અડ્ડો બન્યા (ETV Bharat Gujarat)

એક તરફ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ગુનાખોરીનો ગ્રાફ ઊંચકાયો છે, ત્યારે બીજી તરફ લાખો રૂપિયાના ખર્ચે બનેલા આ પોલીસ મથકો ધૂળ ખાઈ રહ્યા છે. દરેક ઓપી પોલીસ મથકમાં એક PSI, 2 હેડ કોન્સ્ટેબલ કે ASI અને તેમના રાઈટર સહિત 6 જણનો સ્ટાફ ફાળવેલો હોય છે. આ સ્ટાફ ત્યાં જ રહીને કામગીરી કરી શકે તે માટે બાજુમાં જ ક્વાર્ટર પણ બનાવી આપ્યાં છે પરંતુ આશ્ચર્યજનક રીતે પોલીસ સ્ટાફ રાત્રે ત્યાં રહેતો જ નથી, જેના કારણે આ મકાનો દિવસેને દિવસે ખંડેર બની રહ્યા છે.

20થી વધુ ગામના લોકોની સુરક્ષા રામભરોસે

સ્થાનિક આગેવાનો અને ગ્રામજનોનો આક્રોશ સાતમાં આસમાને છે. ગણેશભાઈ ચૌધરી અને સંગ્રામભાઈ ચૌધરીના જણાવ્યા અનુસાર, પહેલા અહીં 100 વર્ષ જૂનું ગાયકવાડ સમયનું પોલીસ મથક હતું. નવું મકાન બન્યા પછી અહીં કોઈ જમાદાર કે પોલીસ ફરક્યા જ નથી. માત્ર કોરોના કાળ દરમિયાન એક પોલીસ કર્મી અહીં આઇસોલેશનના ભાગરૂપે રહ્યા હતા. આ ચોકીઓ પર આસપાસના 18 થી 22 ગામો નિર્ભર છે, પરંતુ ચોરી જેવો સામાન્ય બનાવ બને તો પણ લોકોને પોતાનો આખો દિવસ બગાડીને છેક મહેસાણા સુધી ધક્કા ખાવા પડે છે.

સ્થાનિક યુવાન શૈલેષભાઈએ એક ભયાનક ચિત્ર રજૂ કરતા જણાવ્યું કે પોલીસ સ્ટેશનની અંદર ગંદકી અને ઝેરી જીવજંતુઓનો રાફડો ફાટ્યો છે. પરિસરમાં છેલ્લા 15 વર્ષ જૂનો પોલીસનો ભંગાર પડેલો છે અને હવે તો આ ભંગારમાંથી પણ ચોરીઓ થવા લાગી છે. પોલીસની ગેરહાજરીનો ફાયદો ઉઠાવીને રાત્રે 2 થી 3 વાગ્યે અસામાજિક તત્વો ખુલ્લેઆમ રખડે છે. ગામમાં દેશી દારૂના અડ્ડાઓ ધમધમી રહ્યા છે અને તાજેતરમાં જ દુકાનોના તાળા તૂટ્યા હોવા છતાં કાયદાનો કોઈ ખૌફ રહ્યો નથી.

આ ખુલ્લી બેદરકારી અંગે મહેસાણા તાલુકા પોલીસ મથકના પીઆઈ જીગ્નેશ અમીને બચાવ કરતા જણાવ્યું છે કે, દિવસે ત્યાં સ્ટાફ હોય છે પરંતુ રાત્રે મહેસાણામાં મકાન હોવાથી તેઓ ત્યાં જતા રહે છે. તેમણે સ્વીકાર્યું કે પહેલા જતા ન હતા, પરંતુ હવે તમામને ત્યાં જવાની કડક સૂચના અપાઇ છે.

ETV ભારત દ્વારા જ્યારે ઘટનાસ્થળે જઇને સ્થિતિ તપાસવામાં આવી ત્યારે બિહામણી વાસ્તવિકતા સામે આવી હતી. ઉદ્દઘાટનની તકતી પર IPS મનીપ સિંહનું નામ ચમકતું જોવા મળ્યું હતું પણ દરવાજા પર કાટ ખાધેલા તાળા લટકતા હતા. અંદરનું ફર્નિચર પણ સડી ગયું હતું અને બહારનો કમ્પાઉન્ડ જંગલ સમાન બની ગયો હતો.

મહેસાણા જિલ્લાના પોલીસ વડાએ ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, આ મામલો તેમના ધ્યાનમાં છે અને ટૂંક સમયમાં જ આ તમામ બંધ પડેલા આઉટપોસ્ટ પોલીસ સ્ટેશનોને જરૂરી સ્ટાફ સાથે સત્વરે કાર્યરત કરવામાં આવશે જેથી લોકોને ફરીથી સુરક્ષાનો અહેસાસ થઇ શકે.

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