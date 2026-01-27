પોલીસને પડકાર ફેંકનાર અહંકારી તસ્કર જેલ ભેગો, ગણતરીના કલાકમાં પોલીસે ઝડપ્યો
ભગવાનના ફોટા ફાડી પોલીસને પડકાર ફેંકનાર તસ્કરને પોલીસે આણંદ-તારાપુર પાસેથી દબોચી લીધો છે.
Published : January 27, 2026 at 5:32 PM IST
સુરત: સુરતના વરાછા રોડ સ્થિત સાધના સોસાયટીમાં એક ઉદ્યોગપતિના ઘરે થયેલી ₹16.40 લાખની મતાની ચોરીનો ભેદ પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં ઉકેલી નાખ્યો છે. આ કેસમાં સૌથી ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે, જે ફોને વર્ષ 2024માં ઉદ્યોગપતિનો જીવ બચાવ્યો હતો, એ જ ફોને હવે ચોરને પકડાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. ભગવાનના ફોટા ફાડી પોલીસને પડકાર ફેંકનાર તસ્કરને પોલીસે આણંદ-તારાપુર પાસેથી દબોચી લીધો છે.
દ્વારકાના પૂરની યાદગીરી રૂપે સાચવેલો ફોન 'ગેમ ચેન્જર' બન્યો
હિન્દવા ગ્રુપના ઉદ્યોગપતિ કેયૂરભાઈ ખેની જુલાઈ 2024માં દ્વારકામાં પૂરના પાણીમાં તણાયા હતા. તે સમયે એક જૂના મોબાઈલ ફોન દ્વારા તેમણે NDRFનો સંપર્ક કર્યો હતો અને તેમનો જીવ બચ્યો હતો. આ ફોનને તેમણે 'જીવનદાન'ની યાદગીરી રૂપે સાચવી રાખ્યો હતો. ચોરીના દિવસે આ ફોન ચાર્જિંગમાં હતો અને તસ્કર અન્ય કિંમતી સામાન સાથે આ ફોન પણ ચોરી ગયો હતો. પોલીસે આ જ ફોનનું લોકેશન ટ્રેસ કરીને ચોરનું લાઈવ લોકેશન મેળવ્યું હતું.
ભગવાનના ફોટા ફાડી પોલીસને ફેંક્યો હતો પડકાર
તસ્કર સોહિલ પરમારે ચોરી કરતા પહેલા મંદિરમાં તોડફોડ કરી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનો ફોટો ફાડી નાખ્યો હતો. એટલું જ નહીં, તેણે મનોમન પોલીસને પડકાર ફેંક્યો હતો કે 'દમ હોય તો મને પકડી બતાવો'. ચોરી કર્યા બાદ તે એસટી બસમાં બેસી સૌરાષ્ટ્ર તરફ ભાગી રહ્યો હતો. જોકે, પોલીસે ટેકનોલોજીની મદદથી તેનું લોકેશન ચેકપોસ્ટ પર શેર કર્યું હતું અને આણંદ-તારાપુર પાસેથી તેને મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી પાડ્યો હતો.
કેવી રીતે થઈ ચોરી?
શુક્રવારે રાત્રે તસ્કરે કમ્પાઉન્ડમાં સૂતેલા નોકરના તકિયા નીચેથી ઘરની ચાવી ચોરી હતી. મુખ્ય દરવાજો ખોલી અંદર પ્રવેશેલા સોહિલે બેડરૂમ અને ગેસ્ટ રૂમના કબાટમાંથી સોનાના બિસ્કિટ, ચેન, કડુ, ₹4.50 લાખ રોકડા, બ્રાન્ડેડ ઘડિયાળો અને બે આઈફોન સહિત કુલ ₹16.40 લાખની મતાની ચોરી કરી હતી.
પોલીસની સતર્કતા
વરાછા પીઆઈ આર.બી. ગોજિયા અને તેમની ટીમે સીસીટીવી ફૂટેજ અને મોબાઈલ ટ્રેકિંગના આધારે ઓપરેશન પાર પાડ્યું હતું. કેયૂરભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "ભગવાન દ્વારકાધીશે જેમ પહેલા મારો જીવ બચાવ્યો હતો, તેમ આજે આ ચોરને પકડાવવામાં પણ એ જ ફોન નિમિત્ત બન્યો છે."
