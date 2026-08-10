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અમદાવાદમાં દુષ્કર્મના આરોપીને પગમાં વાગી ગોળી, પંચનામા દરમિયાન પોલીસ પર હુમલો કરી ભાગવાનો કર્યો હતો પ્રયાસ

અમદાવાદમાં યુવતી સાથે દુષ્કર્મના આરોપમાં પકડાયેલા સિક્યુરિટી ગાર્ડને પોલીસ જ્યારે પંચનામા માટે લઈ જતી હતી, ત્યારે તેણે પોલીસ પર હુમલો કરીને ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

આરોપી ધર્મસિંહ રામશંકરસિંહ
આરોપી ધર્મસિંહ રામશંકરસિંહ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 10, 2026 at 7:07 AM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદમાં પીજીમાં રહેતી યુવતી પર દુષ્કર્મ આચરનાર આરોપીને પોલીસે ગણતરીની કલાકોમાં ઝડપી પાડ્યા હતો, ત્યારે પંચનામા દરમિયાન આરોપી ધર્મસિંહ રામશંકરસિંહે પોલીસ પર હુમલો કરીને ભાગવાનો પ્રયાસ કરતા પોલીસે સ્વ બચાવમાં ફાયરિંગ કર્યું. જેમાં આરોપીના પગમાં ગોળી વાગી હતી સાથે એક પોલીસ કર્મીને પણ ઇજા થઈ હતી. જોધપુર પોલીસની ટીમ દુષ્કર્મના આરોપી ધર્મસિંહ રામશંકરસિંહને જ્યારે પંચનામા માટે ઘટના સ્થળે લઈ જઈ રહી હતી, ત્યારે આ ઘટના ઘટી.

આરોપી ઉત્તરપ્રદેશના હરદોઈ જિલ્લાનો રહેવાશી છે અને 4 દિવસ પહેલાં જ તે સિક્યુરિટી ગાર્ડ તરીકે નોકરીએ લાગ્યો હતો, ત્યારે યુવતીની એકલતાનો લાભ લઈને તેણે પીજીમાં રહેતી એક યુવતી જ્યારે બિલ્ડિંગના ટેરેસ પર ગઈ ત્યારે અચાનક ધસી ગયો અને યુવતી સાથે બળજબરીથી દુષ્કર્મ આચરીને ફરાર થઈ ગયો હતો.

અમદાવાદમાં દુષ્કર્મના આરોપીએ પંચનામા દરમિયાન પોલીસ પર હુમલો કરી ભાગવાનો કર્યો પ્રયાસ (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસે ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે આરોપીને ઝડપી પાડ્યો હતો. કાયદેસરની કાર્યવાહીના ભાગરૂપે ગઈકાલ રવિવારની રાત્રે તેને ઘટના સ્થળે લઈ જવામાં આવ્યો હતો. પંચનામા દરમિયાન અચાનક આરોપીએ હાથ છોડાવીને હાજર પોલીસ કર્મીઓ પર હુમલો કર્યો અને ત્યાંથી ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો.

આરોપીના હુમલામાં એક પોલીસ કર્મીને હાથમાં ઈજા પહોંચી હતી. દરમિયાન પોતાનો અને સાથી કર્મીઓનો બચાવ કરવા માટે તેમજ આરોપીને ભાગતો અટકાવવા માટે ફરજ પરના પોલીસ કર્મીએ સ્વ બચાવમાં ફાયરિંગ કર્યું, જેમાં આરોપીના પગમાં ગોળી વાગી હતી. ગોળી વાગતા જ આરોપી નીચે પડી ગયો અને તેને તાત્કાલિક સારવાર માટે નજીકની સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો. હાલ આરોપીની હાલત સ્થિર હોવાનું ડોક્ટરોનું કહેવું છે. ઈજાગ્રસ્ત પોલીસ કર્મીને પણ પ્રાથમિક સારવાર આપવામાં આવી છે.

હોસ્પિટલમાં જ્યારે તેને લાવવામાં આવ્યો ત્યારે તે સતત મને 'માફ કરી દો', 'મને માફ કરી દો' બોલી રહ્યો હતો અને કહી રહ્યો હતો કે, ફરી જિંદગીમાં ક્યારેય આવું કામ નહીં કરે.

મહત્વપૂર્ણ છે કે, નીરજકુમાર બડગુજર (JCP, સેક્ટર-1, અમદાવાદ પોલીસ) દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી મુજબ, 8 ઓગસ્ટની રાત્રે આશરે 9થી 10:30 વાગ્યાના સમયગાળા દરમિયાન આરોપીએ PGમાં રહેતી યુવતી પર હુમલો કર્યો હતો. આરોપીએ વાયર વડે યુવતીનું ગળું દબાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, જેના કારણે યુવતી બેભાન થઈ ગઈ હતી. ત્યારબાદ આરોપીએ તેની સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું હતું અને ફરાર થઈ ગયો હતો.

ઘટના બાદ આરોપીએ યુવતીને ધાબામાં બહારથી લોક કરી દીધી હતી અને સ્થળ પરથી ફરાર થઈ ગયો હતો. ભાનમાં આવ્યા બાદ યુવતીએ મદદ માટે બૂમાબૂમ કરતાં આસપાસના લોકો એકઠા થઈ ગયા હતા અને પોલીસને જાણ કરી હતી. યુવતીને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી છે.

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TAGGED:

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યુવતી સાથે દુષ્કર્મ
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