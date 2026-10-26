વડોદરા ગ્રામ્ય LCBનો સપાટોઃ કોટંબીના ગોડાઉનમાંથી મળી 66 હજારથી વધુ વિદેશની દારૂની બોટલ
વડોદરા ગ્રામ્ય LCBએ અંદાજિત સવા કરોડ રૂપિયાના વિદેશી દારુ સાથે રાજસ્થાનના 4 શખ્સોની ધરપકડ કરી છે.
Published : October 26, 2026 at 9:02 PM IST
વડોદરાઃ વડોદરા ગ્રામ્ય લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ (LCB) દ્વારા વડોદરા-હાલોલ રોડ પર આવેલા કોટંબી ગામની સીમમાં શાહ ઈન્ડસ્ટ્રિયલ પાર્ક-03ના ગોડાઉન પર મોટો દરોડો પાડવામાં આવ્યો છે. પોલીસની કાર્યવાહીમાં ગેરકાયદેસર રીતે સંગ્રહ કરાયેલી વિદેશી દારૂની 1,490 પેટીઓ મળી આવી છે. પોલીસે ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરી કુલ ₹1.28 કરોડથી વધુનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે.
વિદેશી દારૂની 66432 બોટલ જપ્ત
વડોદરા ગ્રામ્ય LCBને મળેલી બાતમીના આધારે વડોદરા-હાલોલ રોડ પર આવેલા કોટંબી ગામની સીમમાં આવેલા શાહ ઈન્ડસ્ટ્રિયલ પાર્ક-03ના એક શેડવાળા ગોડાઉનમાં દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો. પોલીસની ટીમે ગોડાઉનમાં તપાસ હાથ ધરતાં ત્યાં ગેરકાયદેસર રીતે સંગ્રહ કરવામાં આવેલી ભારતીય બનાવટના વિદેશી દારૂનો મોટો જથ્થો મળી આવ્યો હતો. આ કાર્યવાહીમાં કુલ 1490 પેટીઓ, જેમાં 66,432 બોટલો દારૂનો સમાવેશ થાય છે, તે જપ્ત કરવામાં આવી હતી. જપ્ત કરાયેલા દારૂની કિંમત ₹1,24,29,552 હોવાનું સામે આવ્યું છે.
રાજસ્થાનના ચાર શખ્સોની ધરપકડ
દારૂના આ મોટા જથ્થા સાથે પોલીસે સ્થળ પરથી રાજસ્થાનના રહેવાસી ચાર આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા. ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓમાં મનોહરલાલ બિશ્નોઈ, પ્રકાશ ખીલેરી, પ્રવીણકુમાર ખીચડ અને દિનેશકુમાર ખીલેરીનો સમાવેશ થાય છે. ગોડાઉનમાં આટલા મોટા પ્રમાણમાં દારૂનો જથ્થો સંગ્રહિત કરવામાં આવ્યો હોવાની માહિતી મળતાં પોલીસે સ્થળ પર તપાસ કરી દારૂનો જથ્થો કબજે કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
પોલીસે દારૂના જથ્થા ઉપરાંત આશરે ₹4 લાખની કિંમતની ફોર્ડ ફિગો કાર અને સાત મોબાઈલ ફોન પણ કબજે કર્યા છે. આમ, દારૂ, કાર અને મોબાઈલ ફોન સહિત કુલ ₹1,28,85,552નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. આ કાર્યવાહીથી ગેરકાયદેસર દારૂના સંગ્રહ સામે વડોદરા ગ્રામ્ય LCBએ મોટી સફળતા મેળવી છે.
હરિયાણા અને મહારાષ્ટ્રથી મંગાવાયો હતો દારૂ
પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવેલી વિગતો અનુસાર, ગોડાઉનમાં સંગ્રહિત દારૂનો જથ્થો હરિયાણા અને મહારાષ્ટ્રના સપ્લાયરો પાસેથી મંગાવવામાં આવ્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આ જથ્થો વડોદરા શહેર તથા આસપાસના વિસ્તારોમાં સપ્લાય કરવાનો હોવાની માહિતી પણ તપાસ દરમિયાન સામે આવી છે. આથી પોલીસ હવે દારૂનો જથ્થો કોની પાસેથી લાવવામાં આવ્યો હતો, તેની સપ્લાય ચેઇન સાથે કોણ-કોણ સંકળાયેલું છે અને સ્થાનિક સ્તરે કોને દારૂ પહોંચાડવાનો હતો તે દિશામાં તપાસ આગળ વધારી રહી છે.
આ કેસમાં વોન્ટેડ આરોપીઓ સામે પ્રોહિબિશન એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. પોલીસ દ્વારા સમગ્ર નેટવર્કની વિગતો મેળવવા અને દારૂના સપ્લાયમાં સંડોવાયેલા અન્ય લોકો સુધી પહોંચવા સઘન તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. હાલ ધરપકડ કરાયેલા ચાર આરોપીઓ અને જપ્ત કરાયેલા મુદ્દામાલના આધારે તપાસ આગળ ધપાવવામાં આવી રહી છે.