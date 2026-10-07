નારી નજીક હાઇવે પર તાડપત્રીની આડમાં આવતો દારૂ પકડાયો: એક ઝડપાયો, અન્ય એકની શોધ ચાલુ
પોલીસે કુલ 504 બોટલો સાથે ડ્રાઈવરને ઝડપીને બે સામે ગુનો દાખલ કર્યો છે
Published : October 7, 2026 at 10:00 PM IST
ભાવનગર: શહેરમાં લઠ્ઠાકાંડ બાદ પોલીસે દારૂના સપ્લાય અને બુટલેગરો ઉપર કડક કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ભાવનગરની પોલીસે નારી ગામ પાસે બાતમીને આધારે દારૂ ભરેલા આઇસર ટ્રકને ઝડપી લીધો છે. પોલીસે દારૂની સાથે એક શખ્સને પણ ઝડપી લીધો છે. જ્યારે કુલ બે સામે ગુનો દાખલ કર્યો છે.
ભાવનગરની એલસીબી પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે મળેલી બાતમીના પગલે નારી ગામ પાસે સતનામ ધાબાની સામે હાઇવે ઉપર વોચમાં હતી. આ દરમિયાન બાતમી મળી હતી કે અમદાવાદ તરફથી આવતા એક આઇસર ટ્રકમાં દારૂ ભરેલો છે. જેથી વોચમાં રહેતા બાતમી વાળો આઇસર ટ્રક આવતા તપાસતા દારૂનો જથ્થો ઝડપાઈ ગયો હતો.
તાડપત્રીની આડમાં દારૂ ઘુસાડવાની કોશિશ
એલસીબી પોલીસે નારી ગામ સતનામ ધાબા સામે હાઇવે રોડ ઉપર આઇસર ટ્રક GJ 14 AT 8950 ને ઉભો રાખીને તપાસ કરતા તેમાંથી દારૂની બોટલો 504 નંગ જેની કિંમત 1,25,000 ની મળી આવી હતી. તાડપત્રીની આડમાં એલસીબી પોલીસે આઇસર ટ્રક, દારૂ સહિત અન્ય મુદ્દામાલ 6,35,050 નો કબ્જે લીધો હતો. એલસીબી પોલીસે મુદ્દામાલ સાથે વરતેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ધોરણસર ગુનો દાખલ કર્યો હતો.
ભાવનગર એલસીબી પોલીસે આઇસર ટ્રકમાંથી દારૂ ઝડપવાની સાથે અરવિંદ છગનભાઈ ડોડીયા તળાજા તાલુકાના ગોરખી ગામના રહેવાસી તેમજ ડ્રાઇવરને ઝડપી લીધો હતો. ત્યારે પૂછતાછમાં વધુ એક નામ રાજુભાઈ ખેતાભાઇ સોલંકી ભાવનગરવાળો સામેલ હોય જેથી બંને વિરુદ્ધ વરતેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ધોરણસર ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી સોંપી હતી.
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