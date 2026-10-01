ગુજરાતમાં એક...બે છોડ નહીં ગાંજાનું આખુ ખેતર, જુઓ ડ્રોન નજારો
પોશીના તાલુકાના કોટડા ગઢી ગામમાં કપાસની આડમાં કરવામાં આવતા ગાંજાના વાવેતરનું આખેઆખુ ખેતર ઝડપાયું છે.
Published : October 1, 2026 at 8:08 PM IST
સાબરકાંઠા: સાબરકાંઠામાં નશાના કારોબાર સામે લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પોશીના તાલુકાના કોટડા ગઢી ગામમાં કપાસની આડમાં કરવામાં આવતા ગાંજાના એક બે નહીં પણ આખેઆખુ ખેતર ઝડપાયું છે. બાતમીના આધારે LCBની ટીમે ખેતરમાં દરોડા પાડી 967 ગાંજાના છોડ ઝડપી પાડ્યા છે. પોલીસે 1.72 કરોડનો મુદ્દામાલ કબ્જે કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
સાબરકાંઠામાં ગાંજાનું આખુ ખેતર ઝડપાયું
પોશીના તાલુકાના કોટડા ગઢી ગામના મગરા ફળામાં કપાસની આડમાં ગાંજાનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું. બાતમીના આધારે LCBની ટીમે ખેતરમાં દરોડા પાડતાં ગાંજાના એક-બે નહીં પરંતુ 967 છોડ મળી આવ્યા હતા. આ ગાંજાના છોડનું કૂલ વજન 346.600 કિલોગ્રામ જેટલું હોવાનું સામે આવ્યું છે, જ્યારે પોલીસે કૂલ રૂપિયા 1 કરોડ 72 લાખ 80 હજારની કિંમતનો મુદ્દામાલ કબ્જે કર્યો છે.
કાર્યવાહી દરમિયાન રાયચંદભાઇ રામાભાઇ ગમાર નામના 25 વર્ષીય આરોપીને સ્થળ પરથી ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે જ્યારે જગા રામ ગમાર અને રવાભાઇ પુનાભાઇ ગમાર નામના અન્ય બે આરોપીઓ હાલ પોલીસ પકડથી બહાર છે અને તેમની શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી છે.
LCBની ટીમે માનવ બાતમી, ટેકનિકલ માહિતી અને સતત ફિલ્ડ વેરિફિકેશનના આધારે આ કાર્યવાહી પાર પાડવામાં આવી હતી. ખાસ કરીને રાજસ્થાન સરહદી અને અંતરિયાળ પહાડી વિસ્તારોમાં પડકારજનક પરિસ્થિતિ વચ્ચે પોલીસે ગેરકાયદેસર ગાંજાની ખેતી ઝડપી પાડતા આ કામગીરીને મહત્ત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે.
સાબરકાંઠા પોલીસની નશીલા પદાર્થોના વેચાણ સામે કાર્યવાહી
સાબરકાંઠા જિલ્લામાં નશીલા પદાર્થોના ઉત્પાદન, ગેરકાયદેસર હેરફેર અને વેચાણ સામે “SAY NO TO DRUGS” તથા “ડ્રગ્સ મુક્ત સાબરકાંઠા” મિશન હેઠળ કાર્યવાહી વધુ તેજ બનાવવામાં આવી છે. આ સમગ્ર મામલે ખેરોજ પોલીસ સ્ટેશનમાં NDPS એક્ટ, 1985ની કલમ 8(C), 20(A)(1), 20(B)(2-C) તથા 29 મુજબ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે અને વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
LCBની આ કામગીરીમાં પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ડી.સી. સાકરીયાના માર્ગદર્શન હેઠળ PSI એસ.જે. ચાવડા, PSI આર.કે. જોષી સહિત LCB સ્ટાફની ટીમ જોડાઈ હતી. LCB વિભાગના અધિકારી ધવલ સાકરીયાએ જણાવ્યું હતું કે, એક આરોપીને આ ઘટનામાં પકડવામાં આવ્યો છે અને તમામ મુદ્દામાલ કબજે કરી પોશીના તાલુકાના પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ ગુનામાં સંડોવાયેલા અન્ય આરોપીઓની પણ શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી છે.
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