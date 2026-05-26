ETV Bharat / state

બકરી ઈદના તહેવાર પહેલાં સચિન પોલીસનો મોટો સપાટો; બકરા મંડીમાં નકલી નોટો પધરાવતી ઝારખંડની ‘શાતિર ગેંગ’ ઝડપાઈ

પોલીસે રૂ. ૧,૬૧,૦૦૦ની ફેસ વેલ્યૂ ધરાવતી ૫૦૦ના દરની ૩૨૨ નકલી નોટો સાથે ૪ આરોપીઓને દબોચી લીધા છે.

બકરી ઈદના તહેવાર પહેલાં સચિન પોલીસનો મોટો સપાટો; બકરા મંડીમાં નકલી નોટો પધરાવતી ઝારખંડની ‘શાતિર ગેંગ’ ઝડપાઈ
બકરી ઈદના તહેવાર પહેલાં સચિન પોલીસનો મોટો સપાટો; બકરા મંડીમાં નકલી નોટો પધરાવતી ઝારખંડની ‘શાતિર ગેંગ’ ઝડપાઈ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 26, 2026 at 7:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: આગામી બકરી ઈદના તહેવારને લઈને સુરત શહેરના બકરા બજારોમાં ભારે ચહલપહલ જોવા મળી રહી છે. તહેવારની આ ભીડ અને માહોલનો ફાયદો ઉઠાવીને આર્થિક ગુનાખોરી આચરતી એક ભેજાબાજ ગેંગ સુરતમાં સક્રિય થઈ હતી. જોકે, રાજસ્થાનના એક ગરીબ પશુપાલકની સતર્કતા અને સુરત સચિન પોલીસની ત્વરિત કાર્યવાહીને પગલે કરોડોના અર્થતંત્રને નુકસાન પહોંચાડતા નકલી નોટોના મોટા રેકેટનો પર્દાફાશ થયો છે. પોલીસે રૂ. ૧,૬૧,૦૦૦ની ફેસ વેલ્યૂ ધરાવતી ૫૦૦ના દરની ૩૨૨ નકલી નોટો સાથે ૪ આરોપીઓને દબોચી લીધા છે.

મળતી માહિતી મુજબ, ગત તારીખ ૧૭ મે, ૨૦૨૬ના રોજ સચીન પલસાણા ટી-પોઇન્ટ બ્રીજ નીચે ભરાયેલી હંગામી બકરા મંડીમાં રાજસ્થાનના ભીલવાડા જિલ્લાના પશુપાલક ભવારલાલ જયચંદ ભાગરીયા (ઉ.વ. ૩૫) પોતાના બકરા વેચવા આવ્યા હતા. તેમની પાસે આવેલા ત્રણ શખસોએ બે બકરાનો સોદો ₹૫૦,૦૦૦માં નક્કી કર્યો હતો.

બકરી ઈદના તહેવાર પહેલાં સચિન પોલીસનો મોટો સપાટો; બકરા મંડીમાં નકલી નોટો પધરાવતી ઝારખંડની ‘શાતિર ગેંગ’ ઝડપાઈ (ETV Bharat Gujarat)

ભેજાબાજોએ ભવારલાલને ₹૫૦૦ના દરની ૧૦૦ નોટોનું બંડલ પધરાવી દીધું હતું. ભોળા વેપારીએ ઉપર-નીચેની નોટો જોઈને સંતોષ માન્યો હતો, પરંતુ બીજા દિવસે તપાસ કરતા તેમના હોશ ઊડી ગયા હતા. બંડલમાં માત્ર ઉપર અને નીચેની ૩ નોટો જ અસલી હતી, જ્યારે બાકીની ૯૭ નોટો એક જ સરખા સિરિયલ નંબરવાળી કલર પ્રિન્ટેડ નકલી નોટો હતી.

પોતાની સાથે છેતરપિંડી થઈ હોવાનો અહેસાસ થતાં જ ભવારલાલ ભાગરીયાએ સચિન પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક સાધ્યો હતો. દેશના અર્થતંત્રને ખોખલું કરવાના આ ષડયંત્રને સચિન પીઆઈ અને તેમની ટીમે ટોપ પ્રાયોરિટી આપી સીસીટીવી ફૂટેજ અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે ગણતરીના દિવસોમાં જ મુખ્ય ૪ આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા:

  • મોહમ્મદ ઉલ્ફત આલમ સતાર શેખ (ઉ.વ.૩૨)
  • નાઝીર અનુલ અંસારી (ઉ.વ.૩૩)
  • મો. રઇસ રસીદ સીદ્દીક (ઉ.વ.૪૯)
  • મોહમ્મદ જમાલ અબ્દુલ સતાર શેખ (ઉ.વ.૩૪)

પોલીસ જ્યારે મુખ્ય આરોપી મોહમ્મદ ઉલ્ફતના ઘરે દરોડો પાડવા પહોંચી, ત્યારે તેણે પકડાઈ જવાની બીકે ૨૦૫ જેટલી નકલી નોટો પાણીની ડોલમાં પલાળી દીધી હતી અને અમુક નોટો બાથરૂમમાં સળગાવી દીધી હતી. જોકે, પોલીસે અડધી બળેલી અને પલાળેલી નોટો કબ્જે કરી ગુનામાં પુરાવા નાશ કરવાની કલમનો ઉમેરો કર્યો છે.

પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે પકડાયેલા તમામ આરોપીઓ મૂળ ઝારખંડના ગીરેડી જિલ્લાના વતની છે અને હાલ સુરતના લિંબાયત વિસ્તારમાં રહેતા હતા. સ્થાનિક લોકોને શંકા ન જાય તે માટે તેઓ સિલાઈકામ અને ટેમ્પો ડ્રાઇવિંગ જેવા સામાન્ય વ્યવસાયો કરતા હતા. પરંતુ રાતોરાત અમીર બનવાની લ્હાયમાં તેમણે ઘરમાં જ સ્કેનર અને કલર પિ્રન્ટરની મદદથી નકલી નોટો છાપવાનું શાતિર આયોજન કર્યું હતું.

પોલીસે રિકવર કરેલો મુદ્દામાલ:

  • ₹૫૦૦ના દરની કુલ ૩૨૨ નકલી નોટો (ફેસ વેલ્યૂ ₹૧,૬૧,૦૦૦)
  • ગુનામાં વપરાયેલી બુલેટ બાઈક
  • ૪ નંગ મોબાઈલ ફોન
  • છેતરપિંડીથી ખરીદેલા બંને બકરા (સહી-સલામત રિકવર)

એસીપી સુનીલ તળદેએ સચિન પોલીસની આ પ્રશંસનીય કામગીરીને બિરદાવતા સુરતની જનતા અને નાના વેપારીઓને ખાસ અપીલ કરી છે. "જો કોઈ વ્યક્તિ આ ટોળકીની છેતરપિંડીનો ભોગ બન્યા હોય, તો તેઓએ ડર્યા વિના તાત્કાલિક સચિન પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કરવો."

હાલમાં પોલીસે ચારેય આરોપીઓની ધરપકડ કરી રિમાન્ડ મેળવવાની તજવીજ હાથ ધરી છે. આ નકલી નોટો છાપવા માટેનો ખાસ કાગળ, શાહી અને સોફ્ટવેર કોણે પૂરા પાડ્યા હતા અને આમાં કોઈ આંતરરાજ્ય મોટું નેટવર્ક સંડોવાયેલું છે કે કેમ, તે દિશામાં પોલીસે ઊંડી તપાસ શરૂ કરી છે.

TAGGED:

EID CUNNING GANG
CUNNING GANG FROM JHARKHAND
CIRCULATING FAKE CURRENCY
BUSTED CIRCULATING FAKE CURRENCY
POLICE SACHIN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.