ગીર સોમનાથ: કોડીનારના મૂળદ્વારકામાં પોલીસનું કોમ્બિંગ, હથિયાર મળતા દરગાહના મુંજાવર વિરુદ્ધ ગુનો નોંધાયો
કોડીનાર તાલુકાના મૂળદ્વારકા બંદર પર પોલીસે મેગા કોમ્બિંગ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું.
Published : November 16, 2025 at 8:26 PM IST
ગીર સોમનાથ: કોડીનાર તાલુકાના મૂળદ્વારકા બંદર પર પોલીસે મેગા કોમ્બિંગ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. તે દરમિયાન પોલીસને એક દરગાહની સામે આવેલા બે ઓરડાના મકાનમાંથી હથિયારો મળી આવતા દરગાહના મુંજાવર વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો.
દિલ્હી બોમ્બ બ્લાસ્ટને લઈ રાજ્યમાં હાઈ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. જેને પગલે ગીર સોમનાથ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક જયદીપસિંહ જાડેજાની સૂચના મુજબ 2 DYSP,6 PI,7 PSI,SOG,LCB તેમજ બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્ક્વોડ સહિત 120 થી વધુ પોલીસ કર્મીઓ દ્વારા કોડીનાર તાલુકાના મૂળ દ્વારકા બંદર પર વસવાટ કરતા વિસ્તારોમાં કોમ્બિંગ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું.
કોમ્બિંગ ઓપરેશન દરમિયાન SOG ટીમે મૂળદ્વારકા બંદર પર આવેલ હઝરત કરછી પીર બાબાની દરગાહમાં તપાસ હાથ કરતા દરગાહની સામે પશ્ચિમ બારના રહેણાંક મકાનમાંથી કુહાડી, કાટો, તલવાર, છરી સહિતના હથિયારો મળી આવ્યા હતા. આથી પોલીસે દરગાહના મુંજાવર અમીનશા ઇસ્માઇલશા કનોજીયા વિરુદ્ધ કોડીનાર પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ આગામી દિવસોમાં હજુ પણ સખત પેટ્રોલિંગ હાથ ધરવામાં આવશે.
આ અંગે ઉના વિભાગના DySP મહાદેવ ચૌધરીએ જણાવ્યું કે, આજે કોડિનાર પોલીસ સ્ટેશનના મૂળ દ્વારકા ખાતે મેગા કોમ્બિંગ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં 2 DYSP,6 PI,7 PSI,SOG,LCB તેમજ બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્ક્વોડ સહિત 120 થી વધુ પોલીસ કર્મીઓની 11 ટીમો બનાવાઈ હતી. આ ટીમોને અલગ-અલગ વિસ્તારો અપાયા હતા. જેમાં મૂળ દ્વારકામાં તમામ સ્થળે સઘન ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું છે, એમાં શંકાસ્પદ વિસ્તારોમાં ડોર ટુ ડોર કરવામાં આવ્યું છે. સાથે સાથે જે પાર્કિંગ એરિયામાં જે બોટ પાર્ક કરેલી હતી તેને પણ ચેક કરવામાં આવી છે. શંકાસ્પદ ઈસમો પણ ચેક કરવામાં આવ્યા છે. આ દરમિયાન એક ઈસમ પાસેથી બે હથિયાર મળી આવ્યા છે. જે ધારદાર હથિયારો ન રાખવાનું જાહેરનામું છે તે અનુસંધાને ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.
આ પણ વાંચો: