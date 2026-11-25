સુરેન્દ્રનગર: ક્યાંક તસ્કરી તો ક્યાંક ખેતરમાં વાવણી...પોલીસે એકસાથે 5 સ્થળોએ દરોડા પાડી 7ને ઝડપ્યા, મોટી માત્રામાં ગાંજો કબ્જે કર્યો
જિલ્લાને નશામુક્ત બનાવવાના અભિયાન સાથે પોલીસની ગાંજાના વાવેતર અને વેચાણ કરનારઓ સામે કડક કાર્યવાહી
Published : November 25, 2026 at 11:02 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લામાં ગાંજાના વાવેતર અને વેચાણ પર પોલીસે વ્યાપક દરોડા પાડ્યા છે. આઈ.જી.ના આદેશથી સુરેન્દ્રનગરને નશામુક્ત કરવાના પ્રયાસો શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. જિલ્લાના 5 સ્થળોએ પોલીસે એક સાથે દરોડા પાડીને ગાંજાનો મોટો જથ્થો જપ્ત કર્યો છે. આ કાર્યવાહીમાં ગાંજાના વાવેતર અને વેચાણ કરતા 7 ઇસમોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પોલીસની આ કડક કાર્યવાહીથી ગાંજાના વેપારીઓમાં ફફડાટ ફેલાઈ ગયો છે.
ધજાળામાં બે સ્થળોએ દરોડા, કુલ 10 કિલો ગાંજો ઝડપાયો
આઈ.જી.ના આદેશ બાદ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસે નશામુક્ત જિલ્લો બનાવવા માટે ખાસ ઝુંબેશ શરૂ કરી છે. આ ઝુંબેશ અંતર્ગત જિલ્લાના વિવિધ વિસ્તારોમાં ગાંજાના વાવેતર અને વેચાણ અંગે બાતમી મેળવવામાં આવી હતી. બાતમીના આધારે પોલીસે 5 સ્થળોએ એક સાથે દરોડા પાડ્યા હતા. ધજાળા વિસ્તારમાં પોલીસે દરોડો પાડીને 4 કિલો ગાંજો ઝડપી પાડ્યો હતો. ધજાળામાં ગાંજાનું વેચાણ થતું હોવાની બાતમી મળતા પોલીસે વોચ ગોઠવી હતી. પોલીસને જોઈને આરોપીઓ નાસવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ પોલીસે તેમને ઝડપી પાડ્યા હતા. આ ઉપરાંત ધજાળામાં જ રાજારામ નામનો યુવક 6 કિલો ગાંજા સાથે ઝડપાયો હતો. તેની પાસેથી ગાંજો જપ્ત કરીને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
ચોટીલા અને આણંદપુરમાં ગાંજાના ખેતર મળી આવ્યા!
ચોટીલામાં પણ ગાંજાના વાવેતર પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. ચોટીલા નજીકના એક ખેતરમાં ગાંજાનું વાવેતર કરવામાં આવતું હોવાની બાતમી પોલીસને મળી હતી. પોલીસે ખેતરમાં દરોડો પાડીને 1.600 કિલો ગાંજાનો જથ્થો જપ્ત કર્યો હતો. ખેતરમાં ગાંજાના છોડનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું. પોલીસે છોડને કાપીને જપ્ત કર્યા હતા અને ખેતરમાલિક સામે ગુનો નોંધ્યો હતો. સુરેન્દ્રનગર બસ સ્ટેન્ડ નજીક પણ પોલીસે કાર્યવાહી કરી હતી. બસ સ્ટેન્ડ નજીક 44 ગ્રામ ગાંજા સાથે 2 ઇસમોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ બંને ઇસમો બસ સ્ટેન્ડ વિસ્તારમાં ગાંજાનું વેચાણ કરતા હોવાની બાતમી મળી હતી. પોલીસે છટકું ગોઠવીને બંનેને ઝડપી પાડ્યા હતા. તેમની પાસેથી ગાંજા ઉપરાંત રોકડ રકમ પણ મળી આવી હતી.
આણંદપુરમાં પણ ખેતરમાં ગાંજાનું વાવેતર ઝડપાયું હતું. આણંદપુરના એક ખેતરમાં ગાંજાનું વાવેતર થતું હોવાની બાતમી મળતા પોલીસે દરોડો પાડ્યો હતો. ખેતરમાંથી ગાંજાના છોડ મળી આવ્યા હતા. પોલીસે છોડ જપ્ત કરીને ખેતરમાલિકની ધરપકડ કરી હતી. પોલીસે તમામ આરોપીઓ સામે એનડીપીએસ એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. પોલીસ હવે આ ગાંજો ક્યાંથી લાવવામાં આવતો હતો અને કોને વેચવામાં આવતો હતો તે અંગે તપાસ કરી રહી છે.
ખેડૂતો સતત દેવામાં જતા હોવાના કારણે ગાંજાના વાવેતર તરફ વળ્યા
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના સાયલા અને ધજાડા અને ચોટીલાના અંતરિયાળ વિસ્તારના ગામોમાં ખેડૂતો સતત ખેતીમાં નુકસાન જતું હોવાના કારણે અને દેવામાં ડૂબી ગયા હોવાના કારણે ગાંજાના વાવેતર તરફ વળ્યા છે ત્યારે ત્રણ સ્થળો ઉપર જેમાં આણંદપુર ધજાળા અને ચોટીલા વિસ્તારોમાંથી ગાંજાનું વાવેતર ઝડપી પાડવામાં આવ્યું છે અને ગાંજાના ખેતર પણ ઝડપાયા છે અને ખેડૂતોની ધરપકડ પણ થઈ છે ત્યારે ખેડૂતોની ખેતી સતત નિષ્ફળ જતી હોય અને દેવાદાર બનતા જતા હોય જેને કારણે દેવામાંથી બહાર આવવા માટે અને આ પ્રકારની ખેતી તરફ વળતા હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે. દરોડા દરમિયાન બીજું કારણ સામે એ આવ્યું છે કે ગાંજાના વ્યસન હોય અને ગાંજાના વાવેતર કરવામાં આવ્યા હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે.
સુરેન્દ્રનગરના ઇન્ચાર્જ પોલીસ વડા વૈદિકા બિહાની દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે કોઈપણ સ્થળ ઉપર નસીલા પદાર્થનું વેચાણ થતું હોય તો તેની જાણ પોલીસને કરવા અપીલ છે અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં નશીલા પદાર્થનું વેચાણ અટકે તે માટે જિલ્લા પોલીસ પણ સતત વોચ રાખી રહી છે. ગાંજાનું વેચાણ હોય તો તેના ઉપર પણ હવે દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે અને કાર્યવાહી પણ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. કોઈપણ વ્યક્તિ માહિતી આપશે તો તેનું નામ મુક્ત રાખવામાં આવશે અને તેને પ્રોત્સાહન પણ આપવામાં આવશે ત્યારે જિલ્લામાં યુવાધન નશામુકત બને તે દિશામાં પોલીસ વિભાગ દ્વારા પ્રયત્ન હાથ ધરવામાં આવી રહ્યા છે.
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