રાજકોટની સરાઝા હોટેલમાં હાઈપ્રોફાઈલ દારૂ પાર્ટીમાં ત્રાટકી પોલીસ, ખુલી શકે છે મોટા નામ
સરાઝા હોટેલમાં દારૂની મહેફિલમાં પોલીસે રેડ કરતા ડેકોરા ગ્રૂપના 150 લોકો બેન્ક્વેટ હોલમાં પુરાયા હતા.
Published : November 1, 2026 at 9:23 AM IST
રાજકોટઃ દારૂબંધીના ધજાગરા ઉડાડતો વધુ એક મોટો કિસ્સો રાજકોટ શહેરમાંથી સામે આવ્યો છે. શહેરના પોશ વિસ્તાર ગણાતા કાલાવડ રોડ પર આવેલી સુવિખ્યાત સરાઝા હોટેલમાં ચાલતી મોટા પાયે દારૂની મહેફિલ પર ઝોન-2 LCBની ટીમ અડધી રાત્રે ત્રાટકતા નાસભાગ મચી ગઈ હતી.
નિખિલની બર્થડે પાર્ટીના નામે દારૂની મહેફિલ
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, ડેકોરા ગ્રૂપના જાણીતા પરિવારના 40 વર્ષીય નિખિલ નામના યુવાનના જન્મદિવસ નિમિત્તે હોટેલના બીજા માળે આવેલા બેન્ક્વેટ હોલમાં ભવ્ય પાર્ટીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પાર્ટીમાં જમન ડેકોરા પરિવારના સભ્યો, તેમના સગા-સંબંધીઓ અને નજીકના મિત્રો સહિત 150થી વધુ લોકો હાજર હતા.
પોલીસને બાતમી મળી હતી કે, આ પાર્ટીમાં મોટા પાયે દારૂ અને બીયરની બોટલો રાખીને ખુલ્લેઆમ મદીરાપાન થઈ રહ્યું છે. બાતમીના આધારે ઝોન-2 DCP રાકેશ દેસાઈના માર્ગદર્શન હેઠળ LCB ઝોન-2 ના PSI ચુડાસમા સહિતની ટીમ રાત્રિના 1 વાગ્યાની આસપાસ સરાઝા હોટેલમાં ત્રાટકી હતી.
ટેબલ પર બ્રાન્ડેડ સ્કોચ અને બીયરના ગ્લાસ
એક પોલીસ અધિકારીએ નામ ન આપવાની શરતે જણાવ્યું હતું કે, જ્યારે ટીમ હોટલમાં પહોંચી ત્યારે દ્રશ્ય ચોંકાવનારું હતું. મોટાભાગના ટેબલ પર મોંઘી બ્રાન્ડેડ સ્કોચ વ્હીસ્કીની બોટલ ઉપરાંત બીયરના ટીન અને દારૂની બોટલો ખુલ્લી પડી હતી. કેટલાક ટેબલ પર તો ગ્લાસમાં દારૂ ભરીને રાખવામાં આવ્યો હતો.
પોલીસે તાત્કાલિક તમામ 150 લોકોને બેન્ક્વેટ હોલમાં જ બેસી જવા આદેશ આપ્યો હતો. પ્રાથમિક તપાસમાં 25 યુગલ એટલે કે 50 જેટલા યુવક-યુવતી દારૂ અથવા બીયર પીધેલી હાલતમાં હોવાની શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. પોલીસે બ્રેથ એનેલાઇઝરથી તપાસ શરૂ કરી છે.
રેડ કરનારી પોલીસની ટીમને ભલામણનો ફોન!
પોલીસે પોતાની ઓળખ આપતા જ ડેકોરા ગ્રૂપના કેટલાક સભ્યોએ પોલીસ અધિકારીઓ પર દબાણ લાવવાની કોશિશ કરી હતી. રાત્રિના 2 વાગ્યા સુધી ટોચના પોલીસ અધિકારીઓ પર ભલામણના ફોનનો મારો ચાલુ રહ્યો હતો, પરંતુ DCP રાકેશ દેસાઈની સૂચનાથી LCB ની ટીમ ટસની મસ થયા વિના કાર્યવાહી ચાલુ રાખી હતી.
બાળકોને નહીં લાવવાની પહેલાથી અપાઈ હતી સૂચના
આ દારૂની મહેફિલને લઈને વધુ એક ચોંકાવનારી વિગત એ સામે આવી છે કે, આ પાર્ટીમાં આવનારા દરેક યુગલને ખાસ સૂચના આપવામાં આવી હતી કે, બાળકોને સાથે લાવવાના નથી. તેથી બાળકો ધરાવતા લોકો બાળકોને ઘરે મૂકીને પાર્ટીમાં આવ્યા હતા.
રાજકોટ પોલીસના ઝોન -2ના DCP રાકેશ દેસાઈએ માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, કાલાવડ રોડ પર સરાઝા હોટેલમાં રાત્રિના 1 વાગ્યા બાદ દારૂની પાર્ટી અંગે દરોડો પાડવામાં આવ્યો છે. જમન ડેકોરા પરિવારના લોકો તેમજ તેમના સગા-સંબંધી અને મિત્રો આ પાર્ટીમાં સામેલ છે અને તમામને હાલના તબક્કે એક બેન્ક્વેટ હોલમાં રાખવામાં આવ્યા છે. વધુ તપાસ ચાલુ છે.
દારૂની મહેફિલમાં મોડેલને આમંત્રણ?
આ પાર્ટીમાં કેટલાક નામાંકિત લોકોને પણ આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, કેટલીક મોડેલ અને સી-ગ્રેડની હિરોઈનને પણ બોલાવવામાં આવી હોવાની માહિતી છે. તેમણે દારૂ પીધો છે કે કેમ, તેની ચકાસણી બ્રેથ એનેલાઇઝરથી કરવામાં આવી રહી છે.
એક રૂમમાંથી હુક્કા મળ્યા
પોલીસને ઘટનાસ્થળેથી હુક્કા પણ મળી આવ્યા છે. કેટલાક યુવાન-યુવતીઓ હુક્કો પી રહ્યા હોવાની માહિતી બહાર આવી છે. પોલીસે હુક્કાનો મુદ્દામાલ કબજે કરીને એફએસએલમાં મોકલવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે, જેથી તેમાં કોઈ પ્રતિબંધિત પદાર્થનો ઉપયોગ થયો છે કે કેમ તે જાણી શકાય. હાલ તમામ લોકોને બેન્ક્વેટ હોલમાં રાખીને પૂછપરછ અને દારૂ પીધાની તપાસ ચાલુ છે.
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