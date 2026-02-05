ETV Bharat / state

સાણંદમાં હાઇપ્રોફાઇલ દારૂ-હુક્કાની પાર્ટીમાં પોલીસના દરોડા, નિર્વાણા ફાર્મ હાઉસમાં મહેફિલ માણતા 81 લોકો ઝડપાયા

સાણંદના ગોરજમાં નિર્વાણા ફાર્મ હાઉસમાં ચાલતી દારૂની મહેફિલનો પોલીસે પર્દાફાશ કરતા 81 લોકોને ઝડપી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

સાણંદમાં હાઇપ્રોફાઇલ દારૂ-હુક્કાની પાર્ટીમાં પોલીસના દરો
સાણંદમાં હાઇપ્રોફાઇલ દારૂ-હુક્કાની પાર્ટીમાં પોલીસના દરો (ETV Bharat Gujarat)
Published : February 5, 2026 at 2:18 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદ જિલ્લાના સાણંદના ગોરજ ગામમાં નિર્વાણા ફાર્મ હાઉસ પર યોજાયેલી દારૂની મહેફિલનો સાણંદ પોલીસે પર્દાફાશ કર્યો છે. ગુજરાતમાં દારૂબંધી હોવા છતાં ખુલ્લેઆમ યોજાયેલી દારૂની પાર્ટી પર પોલીસે દરોડા પાડી 81 લોકોને ઝડપી લીધા હતા.

સાણંદ નિર્વાણા ફાર્મ હાઉસમાં દારૂની મહેફિલનો પર્દાફાશ

પોલીસને મળેલી ગુપ્ત માહિતીના આધારે સાણંદના ગોરજ ગામમાં આવેલા નિર્વાણા ફાર્ણ હાઉસ પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. કાર્યવાહી દરમિયાન પોલીસને મોટી સંખ્યામાં લોકો દારૂ અને હુક્કાની મહેફિલ માણતા મળી આવ્યા હતા. પોલીસે કુલ 38 મહિલા અને 43 પુરૂષ એમ કરીને ટોટલ 81 લોકોની ધરપકડ કરી હતી. આ પાર્ટીનું આયોજન મુંબઇના રહેવાસી અમિત ગોપીલાલ પચેરીવાલ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

સાણંદમાં હાઇપ્રોફાઇલ દારૂ-હુક્કાની પાર્ટીમાં પોલીસના દરોડા (ETV Bharat Gujarat)

પ્રાથમિક તપાસ મુજબ અમિત પચેરીવાલે પોતાના સાઢુ આદર્શ અગ્રવાલના લગ્નજીવનની 25મી વર્ષગાંઠની ઉજવણી માટે આ ભવ્ય પાર્ટીનું આયોજન કર્યું હતું. આ માટે તેના મિત્ર રવી ગોરખપુરીયાના સફલ નિર્વાણા ગ્રીન્સ, પ્લોટ નં. 200 ખાતે મહિલા તથા પુરુષ મિત્રોને આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ મિત્ર રવી ગોરખપુરીયાના પ્લોટ નં. 200 ખાતે આ પાર્ટી યોજાઈ હતી, જેમાં પરપ્રાંતિય વિદેશી દારૂનો જથ્થો ગેરકાયદે રીતે લાવવામાં આવ્યો હતો. કોઈપણ પાસ કે પરમિટ વિના ખુલ્લેઆમ દારૂની મેજબાની કરવામાં આવી હતી અને સાથે હુક્કાની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી.

પોલીસે 2 કરોડ 91 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો

દરોડા દરમિયાન પોલીસે વિદેશી દારૂની સીલબંધ બોટલો, અર્ધ ભરેલી અને ખાલી બોટલો, દારૂ પીવાના ગ્લાસ, હુક્કા અને હુક્કાની ફ્લેવર્સ, 74 મોબાઈલ ફોન (કિં. રૂ. 26.30 લાખ) તેમજ 22 લક્ઝુરીયસ ફોરવ્હીલ વાહનો (કિં. રૂ. 2.65 કરોડ), સહીત કુલ રૂ. 2,91,84,250/-નો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.

"ગુજરાતમાં દારૂબંધી કાયદાનું કડક પાલન કરવામાં આવશે. કોઇપણ વ્યક્તિ ગેરકાયદેસર રીતે દારૂ લાવી કે પાર્ટીનું આયોજન કરશે તો તેમની સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આ કેસમાં દારૂના સપ્લાય નેટવર્ક અને અન્ય સંડોવાયેલા લોકો અંગે પણ વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે." ઓમપ્રકાશ જાટ, SP, અમદાવાદ ગ્રામ્ય

સાણંદ પોલીસે તમામ આરોપીઓ સામે પ્રોહિબિશન એક્ટની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે. હાલ પોલીસ દ્વારા દારૂ ક્યાંથી લાવવામાં આવ્યો, સપ્લાયર કોણ છે, ફાર્મ હાઉસના માલિકની ભૂમિકા શું છે અને આ પ્રકારની અન્ય પાર્ટીઓ સાથે કોઈ કડી છે કે નહીં તે તમામ દિશામાં વિગતવાર તપાસ ચાલુ છે.

