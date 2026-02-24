ETV Bharat / state

ભાવનગર: ફરીયાદકામાં દારૂના કટીંગ સમયે પોલીસના દરોડા, 600 બોટલ સાથે શખ્સ ઝડપાયો

ભાવનગરના ફરીયાદકા ગામમાં પ્રાયમરી હેલ્થ સેન્ટરની પાછળ દારૂના કટીંગ સમયે પોલીસે દરોડા પાડી 600 બોટલ ઝડપી પાડી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 24, 2026 at 1:16 PM IST

ભાવનગર: ભાવનગરના ફરીયાદકા ગામમાં પ્રાયમરી હેલ્થ સેન્ટરની પાછળ દારૂના કટીંગ સમયે પોલીસે દરોડા પાડી 600 બોટલ ઝડપી પાડી હતી. પોલીસે આ ઘટનામાં એક શખ્સની ધરપકડ કરી લાખોનો દારૂ જપ્ત કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

ભાવનગરમાં દારૂની 600 બોટલ ઝડપાઇ

ભાવનગર LCB પેટ્રોલિંગમાં હતી આ દરમિયાન બાતમી મળી હતી કે ભાવનગરના છેવાડે આવેલા ફરીયાદકા ગામમાં પ્રાયમરી હેલ્થ સેન્ટરની પાછળના ભાગમાં કાપેલા ડુંગરની ધારમાં દારૂનું કટીંગ થઇ રહ્યું છે. આ બાતમીને આધારે પોલીસે સ્થળ તપાસ કરતા ત્યા દારૂનું કટીંગ થતું હતું. આ દરમિયાન પોલીસે દરોડા પાડી સ્થળ ઉપરથી દારૂની કુલ 600 બોટલ જેની બજાર કિંમત 6 લાખ 60 હજાર જેટલી થાય છે મળી આવી હતી.

ભાવનગર LCB પોલીસે દારૂ કટીંગ કરવાના સ્થળ ઉપર 600 દારૂની બોટલની સાથે ભાવનગરના અક્ષર પાર્ક વિસ્તારમાં રહેતા હર્ષદ જાદવભાઇ રાંધાણીને ઝડપી લીધો હતો. પોલીસ દ્વારા તેની વધુ પૂછપરછ કરતા આ ગુનામાં વધુ બે શખ્સના નામ ખુલ્યા હતા જેમાં દીપક ધીરૂભાઇ મેર (રહે.હાદાનગર) અને રવિ ઉર્ફ ઠાકોર દિનેશભાઇ ચૌહાણ (રહે. નારી રોડ) બન્ને સામેલ હોય અને તેમને ઝડપવાના બાકી હોય ત્રણેય વિરૂદ્ધ ધોરણસરની કાર્યવાહી કરી છે.

ભાવનગર LCB પોલીસે 600 દારૂની બોટલ અને પકડાયેલા શખ્સ પાસેથી એક મોબાઇલ મળી કુલ 6 લાખ 70 હજારનો મુદ્દામાલ કબ્જે લીધો હતો. વરતેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં આ મામલે ધોરણસર ગુનો નોંધીને આગળની કાર્યવાહી LCB દ્વારા સોપવામાં આવી છે.

