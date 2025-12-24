રાજસ્થાનના રેવદરમાં પોલીસની રેડ; ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને રાજસ્થાનના 23 જુગારીઓ ઝડપાયા
Published : December 24, 2025 at 6:42 PM IST
બનાસકાંઠા: રાજસ્થાન પોલીસે આંતરરાજ્ય ઓનલાઈન સટ્ટાના નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે. રાજસ્થાન પોલીસે ચોક્કસ બાતમીના આધારે સિરોહીના રેવદરમાં ખેતરમાં બનાવેલા મકાનમાં દરોડો પાડ્યો હતો. આ દરોડા દરમિયાન ગુજરાત રાજસ્થાન મહારાષ્ટ્રના કુલ 23 જેટલા જુગારીઓને ઝડપી લીધા છે સ્થળ પરથી લેપટોપ મોબાઈલ વાઈફાઈ બોક્સ સહિતના ઉપકરણો પણ પોલીસે જપ્ત કર્યા છે.
ગુજરાત મહારાષ્ટ્રમાંથી મોજ કરવા માટે અને જુગાર રમવા માટે લોકો રાજસ્થાન જતા હોય છે, ત્યારે રાજસ્થાન પોલીસે બાતમીના આધારે આંતરરાજ્ય ઓનલાઈન સટ્ટાના નેટવર્ક પર દરોડો પાડી મોટી કાર્યવાહી કરી છે. શિરોહી જિલ્લાના રેવદર તાલુકામાં ખેતરમાં બનાવેલા મકાનમાં જુગાર રમતો હોવાની બાતમી મળી હતી. જોકે આ બાતમીના આધારે જિલ્લા પોલીસવડાની સૂચના મુજબ રેડ કરવામાં આવી હતી અને આ રેડમાં રાજસ્થાન ગુજરાત મહારાષ્ટ્ર આમ ત્રણ રાજ્યોના 23 જેટલા જુગારીઓને સ્થળ પરથી ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે.
પોલીસે જુગાર રમવા માટેના ઉપકરણો લેપટોપ મોબાઈલ વાઈફાઈ બોક્સ સહિત સ્થળ પરથી હિસાબની ડાયરી અને રોકડ રકમ મળી મોટી માત્રામાં મુદ્દામાલ પણ જપ્ત કર્યો છે. પોલીસે આધુનિક ઉપકરણો અને ટેકનિકલ ડેટાના આધારે સમગ્ર મામલે તપાસ શરૂ કરી છે. પકડાયેલા 23 ગુજરાતીઓમાંથી બનાસકાંઠા પાટણ કચ્છ મહારાષ્ટ્રના લોકો છે. આ તમામ સામે રેવદર પોલીસ મથકે જુગારધારા હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે અને આગળની કાર્યવાહી પોલીસે હાથ ધરી છે.
ફર્જી સીમકાર્ડ રાખીને ગુપ્ત સ્થળોએ જુગારધામ ચલાવવામાં આવતું હોવાની બાતમીના આધારે પોલીસે આ સમગ્ર કાર્યવાહી કરી હતી મહત્વનું છે કે, રાજસ્થાન પોલીસે જુગારધામ ઉપર હવે કડકાઈ દાખવી છે, જે ગુજરાત અને અન્ય રાજ્યોમાંથી રાજસ્થાનમાં જુગાર રમવા માટે આવતા હોય છે તેમજ મોજ મસ્તી દારૂની મહેફિલો માણતા હોય છે. આવા લોકો સામે હવે પોલીસે લાલ આંખ કરી છે તેના ભાગરૂપે રેવદર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આ મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે જેમાં 23 જુગારીઓને ઝડપીને પોલીસે તમામ સામે ગુનો નોધી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
સિરોહી પોલીસવડા ડો. પ્યારેલાલ શિવરાનએ જણાવ્યું કે, બાતમીના આધારે અલગ અલગ ધીમો બનાવીને રેવદર નજીક ખેતરમાં બનાવેલા મકાન ઉપર રેડ કરવામાં આવી હતી જ્યાં 23 લોકો ઓનલાઈન સટ્ટો રમતા ઝડપાયા છે. પકડાયેલા તમામ લોકો બહારના છે જેમાં મોટાભાગના ગુજરાતના અલગ અલગ જિલ્લાઓના અને મહારાષ્ટ્રના છે તેમની પાસેથી 5 લેપટોપ 43 મોબાઈલ અને 23 કેલ્ક્યુલેટર પોલીસે જપ્ત કર્યા છે તેમજ 43,000 થી વધુની રોકડ રકમ જપ્ત કરવામાં આવી છે તમામ લોકો સામે રેવદર પોલીસ મથકે ગુનો નોધીને કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે.
