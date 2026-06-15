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જસદણના દેવપરામાં ગેરકાયદેસર ખાણ પર પોલીસનો દરોડા, બેલા કાપવાના 5 મશીન કબજે

જસદણ પંથકમાં લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા ગેરકાયદેસર ખનન સામે પોલીસે આખરે લાલ આંખ કરી છે.

જસદણના દેવપરામાં ગેરકાયદેસર ખાણ પર પોલીસનો દરોડા
જસદણના દેવપરામાં ગેરકાયદેસર ખાણ પર પોલીસનો દરોડા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 15, 2026 at 7:49 AM IST

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જસદણ: જસદણ પંથકમાં લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા ગેરકાયદેસર ખનન સામે પોલીસે આખરે લાલ આંખ કરી છે. જસદણના દેવપરામાં વર્ષોથી ધમધમતી બેલાની ગેરકાયદેસર ખાણ પર પોલીસે દરોડા પાડી 5 બેલા મશીન કબજે કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.

ભૂમાફિયાઓ પર પોલીસની લાલ આંખથી ફફડાટ

જસદણના દેવપરામાં વર્ષોથી ધમધમતી બેલાની ગેરકાયદેસર ખાણ પર પોલીસે બાતમીના આધારે સપાટો બોલાવી લાખો રૂપિયાનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. પોલીસે ખાણમાંથી બિનકાયદેસર રીતે બેલા કાપવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા 5 મશીન અને અન્ય સાધનો કબજે કર્યા હતા. પોલીસ અને ખાણ-ખનીજ વિભાગની સંયુક્ત તપાસમાં જો નિયમોનો ભંગ અને રોયલ્ટી ચોરી સાબિત થશે, તો ગુનેગારોને કરોડોનો દંડ ફટકારવાની કાર્યવાહી શરૂ થતાં ભૂમાફિયાઓમાં ભય પેસી ગયો છે.

જસદણના દેવપરામાં ગેરકાયદેસર ખાણ પર પોલીસનો દરોડા (ETV Bharat Gujarat)

આ મામલે સ્થાનિક સ્તરે અવારનવાર રજૂઆતો બાદ જસદણ પોલીસે આખરે સપાટો બોલાવ્યો હતો. પોલીસે ખાણકામ સાથે સંકળાયેલા દસ્તાવેજો અને જરૂરી મંજૂરીઓ છે કે નહીં તે દિશામાં તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો અને ફરિયાદ નોંધવા તેમજ દંડ ફટકારવા સહિતની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. હાલ કાગળો અને મંજૂરીઓની તપાસ ચાલી રહી છે. પોલીસે બેલા કાપવાના સાધનો કબજે લઇ ખાણ વિભાગને કાર્યવાહી સોંપી છે.

જસદણના ASP ડૉ. નવીન ચક્રવર્તીએ જણાવ્યું હતું કે, "ગેરકાયદેસર ચુના પથ્થર ખનન કરતા હોવાની બાતમી મળતા જસદણ પોલીસે દરોડા પાડ્યા હતા. પોતાના આર્થિક લાભ માટે સરકારી લીઝ કે રોયલ્ટી વગર ચુના પથ્થર બેલાનું ખનન કરી ચોરી કરવામાં આવતી હતી. પોલીસે ઘટનાસ્થળેથી 5 બેલા કાપવાના મશીન સહિતની સામગ્રી જપ્ત કરી છે અને તપાસ હાલ ચાલી રહી છે."

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