સુરતમાં નકલી શેમ્પૂ અને વોશિંગ પાવડર ફેક્ટરી પર પોલીસના દરોડા, લાખોનો મુદ્દામાલ જપ્ત
આ લોકો એવી રીતે પેકિંગ કરતા હતા કે ગ્રાહકને અસલ અને નકલ વચ્ચેનો ભેદ પારખવો મુશ્કેલ થઈ પડે.
Published : June 20, 2026 at 12:18 PM IST
સુરત: સુરત શહેરમાં નકલી પ્રોડક્ટ્સનું વેચાણ કરતું મોટું રેકેટ ઝડપાયું છે. બ્રાન્ડેડ કંપનીના નામે ગ્રાહકોને છેતરતા તત્વો પર ઉત્રાણ પોલીસે લાલ આંખ કરી છે. મોટા વરાછા વિસ્તારમાં ચાલી રહેલી નકલી શેમ્પૂ અને વોશિંગ પાવડરની ફેક્ટરી પર પોલીસે દરોડા પાડી લાખોનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.
ઘટનાની વિગત એવી છે કે, ઉત્રાણ પોલીસને બાતમી મળી હતી કે મોટા વરાછાથી આઉટર રિંગરોડ તરફના એક ગોડાઉનમાં ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ ચાલી રહી છે. પોલીસે કંપનીના મેનેજરોને સાથે રાખીને જ્યારે આ ગોડાઉન પર રેડ કરી, ત્યારે ત્યાંનું દ્રશ્ય જોઈને સૌ કોઈ ચોંકી ઉઠ્યા હતા. અહીં જાણીતી બ્રાન્ડ 'કેશ કિંગ' શેમ્પૂ અને 'એરિયલ' વોશિંગ પાવડરનું ડુપ્લીકેશન કરવામાં આવતું હતું.
પોલીસે ઘટનાસ્થળેથી હજારોની સંખ્યામાં નકલી ખાલી અને ભરેલી બોટલો, એરિયલ પાવડરના ડબ્બાઓ, ડુપ્લીકેટ સ્ટીકરો અને પેકિંગ મટીરિયલનો મોટો જથ્થો જપ્ત કર્યો છે.
આ લોકો એવી રીતે પેકિંગ કરતા હતા કે ગ્રાહકને અસલ અને નકલ વચ્ચેનો ભેદ પારખવો મુશ્કેલ થઈ પડે. પોલીસે સ્થળ પરથી ત્રણ ઈસમોની અટકાયત કરી છે અને આગળની તપાસ શરૂ કરી છે.
સુરતમાં અગાઉ મસાલા, ઘી અને સેનિટાઈઝરમાં નકલી કૌભાંડ સામે આવ્યા હતા, ત્યારે હવે રોજિંદા વપરાશની વસ્તુઓમાં પણ ભેળસેળ થતા લોકોના સ્વાસ્થ્ય સામે ગંભીર જોખમ ઉભું થયું છે. નકલી કેમિકલયુક્ત શેમ્પૂ અને પાવડર ગ્રાહકોની સ્કિન અને સ્વાસ્થ્યને કેટલું નુકસાન પહોંચાડી શકે છે તે ચિંતાનો વિષય છે.
હવે પોલીસ આ રેકેટના તાર ક્યાં સુધી જોડાયેલા છે અને આ માલ કયા-કયા વિસ્તારોમાં સપ્લાય કરવામાં આવ્યો હતો, તેની તપાસ કરી રહી છે. સુરતવાસીઓએ હવે ખરીદી કરતી વખતે વધુ સાવધ રહેવાની જરૂર છે.