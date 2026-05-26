સુરતના કામરેજમાં મેડિકલ અધિકારી સાથે પોલીસના ક્લિનિક પર દરોડા, 5 નકલી ડોક્ટર પકડાયા
Published : May 26, 2026 at 4:56 PM IST
સુરત: રાજ્યના આરોગ્ય પ્રધાન પ્રફુલભાઈ પાનસેરીયાની કડક સૂચના બાદ સમગ્ર સુરત જિલ્લાનું આરોગ્ય તંત્ર અને પોલીસ પ્રશાસન હરકતમાં આવ્યું છે. આરોગ્ય મંત્રીના પોતાના જ વિસ્તારમાં ધમધમતા નકલી તબીબોના નેટવર્કનો કામરેજ પોલીસે પર્દાફાશ કર્યો છે. કોઈપણ પ્રકારની માન્ય ડિગ્રી કે પરવાના વગર લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ગંભીર ચેડાં કરતા 5 જેટલા બોગસ તબીબોને પોલીસે ઝડપી પાડી જેલભેગા કર્યા છે.
કામરેજ પોલીસ સ્ટેશનના પી.આઈ, આર. બી. ગોજીયા અને તેમની ટીમે બાતમીના આધારે મેડિકલ સ્ટાફના અધિકારીઓને સાથે રાખીને સંયુક્ત ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. પોલીસે કામરેજ વિસ્તારના હલધરુ રોડ અને ઓમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જેવા પરપ્રાંતિય મજૂરોની વધુ વસવાટ ધરાવતા વિસ્તારોમાં આવેલા અંદાજે 15 જેટલા ક્લિનિક્સ પર ઓચિંતો દરોડો પાડ્યો હતો. આ સઘન ચેકિંગ દરમિયાન 5 ક્લિનિક્સ સંપૂર્ણપણે બોગસ હોવાનું બહાર આવ્યું હતું.
લોકોના જીવ સાથે ખીલવાડ: માત્ર 12 પાસ અને કમ્પાઉન્ડર
પોલીસ તપાસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે કે પકડાયેલા નકલી તબીબો પાસે તબીબી પ્રેક્ટિસ માટેની કોઈ જ માન્ય લાયકાત નહોતી. પ્રાથમિક પૂછપરછમાં સામે આવ્યું છે કે, આ નકલી તબીબો મૂળ અન્ય રાજ્યોના વતની છે. તેઓ માત્ર 12 પાસ છે અથવા ભૂતકાળમાં ક્યાંક કમ્પાઉન્ડર તરીકે કામ કરી ચૂક્યા છે. છેલ્લા 10-12 દિવસથી જ તેમણે આ વિસ્તારમાં પોતાના ક્લિનિક શરૂ કર્યા હતા. થોડા રૂપિયા કમાઈ લેવાની ઘેલછામાં તેઓ નિર્દોષ અને ગરીબ દર્દીઓના જીવ જોખમમાં મૂકી રહ્યા હતા.
આ ક્લિનિક્સમાંથી પોલીસને એવી ગંભીર અને શેડ્યુલ પ્રકારની દવાઓનો જથ્થો મળી આવ્યો છે જે માત્ર એમ.બી.બી.એસ. અથવા ઓથોરાઈઝ્ડ ડોક્ટરના પ્રિસ્ક્રિપ્શન વગર દર્દીને આપી શકાતી નથી. પોલીસે આ તમામ દવાઓનો જથ્થો પણ જપ્ત કર્યો છે.
કામરેજ પોલીસ સ્ટેશનના પી.આઈ, આર. બી. ગોજીયાએ જણાવ્યું હતું કે, અમને બાતમી મળી હતી કે હલધરુ રોડ અને ઓમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વિસ્તારમાં, જ્યાં પરપ્રાંતિય મજૂરોની વસવાટ વધુ છે, ત્યાં ડિગ્રી વગરના નકલી ડોક્ટરો ક્લિનિક ખોલીને લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડાં કરી રહ્યા છે. આરોગ્ય વિભાગના અધિકારીઓને સાથે રાખી અમે 15 ક્લિનિક ચેક કર્યા, જેમાંથી 5 ડોક્ટરો નકલી મળ્યા છે. તેમની પાસેથી શેડ્યુલ ટાઈપની દવાઓ પણ મળી આવી છે જે અધિકૃત ડોક્ટર વિના ન આપી શકાય. આ પાંચેય ઈસમો વિરુદ્ધ 'મેડિકલ પ્રેક્ટિશનર એક્ટ' મુજબ ગુનો દાખલ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આવી કોઈપણ ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિ ચલાવી લેવાશે નહીં."
કામરેજ પોલીસે પકડાયેલા પાંચેય નકલી તબીબો સામે ગુજરાત મેડિકલ પ્રેક્ટિશનર્સ એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી તેમની ધરપકડ કરી છે. આ નકલી તબીબો અહીં ક્યારથી સક્રિય હતા અને તેમને દવાઓ સપ્લાય કરનાર નેટવર્ક કોણ છે, તે દિશામાં પોલીસે આગળની તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
