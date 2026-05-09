નવસારીમાં દેહવ્યાપારના અડ્ડા પર પોલીસનો દરોડો, ત્રણ લલનાઓ સહિત 4 ઝડપાયા

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 9, 2026 at 1:59 PM IST

નવસારી: નવસારી જિલ્લામાં ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ પર કડક કાર્યવાહી કરવા પોલીસ એક્શન મોડમાં જોવા મળી રહી છે. શહેરના રેલ્વે સ્ટેશન સામે આવેલા ‘જનતા ગેસ્ટ હાઉસ’માં ચાલતા દેહવ્યાપારના અડ્ડા પર મહિલા પોલીસ અને જલાલપોર પોલીસની સંયુક્ત ટીમે ઓચિંતી રેડ પાડી મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. આ ઓપરેશન દરમિયાન પોલીસે કુલ 7 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા, જ્યારે સ્થળ પરથી રોકડ રકમ અને મોબાઈલ ફોન સહિત 1.25 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો હતો.

માહિતી અનુસાર નવસારી મહિલા પોલીસ સ્ટેશનના પી.આઈ. ને ખાનગી બાતમી મળી હતી કે રેલ્વે સ્ટેશન સામે આવેલા જનતા ગેસ્ટ હાઉસમાં બહારથી મહિલાઓને બોલાવી આર્થિક લાભ માટે દેહવ્યાપારનો ધંધો ચલાવવામાં આવી રહ્યો છે. બાતમીના આધારે મહિલા પોલીસ અને જલાલપોર પોલીસની ટીમે સંયુક્ત ઓપરેશન ગોઠવી ગેસ્ટ હાઉસ પર દરોડો પાડ્યો હતો.

પોલીસ રેડ દરમિયાન ગેસ્ટ હાઉસમાંથી દેહવ્યાપાર માટે આવેલી મહિલાઓ, ગ્રાહકો તેમજ સંચાલન સાથે સંકળાયેલા લોકોને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતા.

જલાલપોર પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એલ.જી. રાઠોડે માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, આરોપીઓ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે અને તેમને કોર્ટમાં રજૂ કરવાની તજવીજ કરવામાં આવી રહી છે.

પકડાયેલા આરોપીઓમાં ગેસ્ટ હાઉસના માલિક સલીમ ગુલામ રસુલ શેખ, મેનેજર ચંદ્રકાંત નગીનદાસ વોરા તેમજ ગ્રાહકો તરીકે ચંદ્રકાંતભાઈ બાબુભાઈ ટંડેલ અને હેમંતકુમાર મોહનભાઈ ટંડેલ સહિત ત્રણ મહિલાઓ નો સમાવેશ થાય છે. તમામ આરોપીઓ વિરુદ્ધ જલાલપોર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.

