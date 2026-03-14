કોસંબામાં ગેસની અછતની અફવાઓ પર પોલીસે લગાવી લગામ: 'પૂરતો સ્ટોક છે, અફવાઓથી દૂર રહો'
સોશિયલ મીડિયા પર ગેસ સિલિન્ડર ખૂટી પડ્યા હોવાના સમાચાર વાયરલ થતા પ્રજામાં ભારે ચિંતા અને દોડધામ જોવા મળી હતી
Published : March 14, 2026 at 9:11 PM IST
સુરત: જિલ્લાના કોસંબા વિસ્તારમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી સોશિયલ મીડિયા પર ગેસ સિલિન્ડર ખૂટી પડ્યા હોવાના સમાચાર વાયરલ થતા પ્રજામાં ભારે ચિંતા અને દોડધામ જોવા મળી હતી. જોકે, આ બાબતે કોસંબા પોલીસ દ્વારા તાત્કાલિક એક્શન લઈ પરિસ્થિતિ સ્પષ્ટ કરવામાં આવી છે.
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર ગેસ સિલિન્ડરનો સ્ટોક ખલાસ થઈ ગયો હોવાના ખોટા મેસેજ વહેતા થયા હતા. જેને પગલે અનેક લોકોમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો અને ગેસ એજન્સીઓ પર સિલિન્ડર મેળવવા માટે લોકોની ભીડ ઉમટવા લાગી હતી.
આ મામલે પરિસ્થિતિ વધુ ન વણસે તે માટે કોસંબા પોલીસ PI રાકેશ મારુ અને ગેસ એજન્સીના સંચાલકોએ સંયુક્ત રીતે નિવેદન આપ્યું છે. પોલીસે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે વિસ્તારમાં ગેસનો પૂરતો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે અને વિતરણ વ્યવસ્થા પણ રાબેતા મુજબ કાર્યરત છે.
"કોસંબા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર અને તાલુકાની જનતાને અપીલ છે કે નિલેશ ગેસ એજન્સી પાસે ગેસની બોટલોનો પૂરતો સ્ટોક છે. સોશિયલ મીડિયા કે અન્ય માધ્યમોથી ફેલાતી ગેરસમજ કે અફવાઓ પર ધ્યાન આપવું નહીં. વહીવટી તંત્ર પાસે પૂરતો જથ્થો છે અને શાંતિપૂર્ણ રીતે વિતરણ ચાલુ રહેશે."
- રાકેશ મારુ, PI, કોસંબા પોલીસ
ઉલ્લેખનીય છે કે, હાલ ખાડી દેશોમાં ચાલી રહેલી તણાવપૂર્ણ સ્થિતિને કારણે ઘણી જગ્યાએ રાંધણ ગેસની અછત વર્તાઈ રહી છે. આના કારણે લોકોના રસોડાની સાથે-સાથે વ્યાપાર-ધંધા પર પણ અસર દેખાઈ રહી છે. બીજી તરફ સરકાર તરફથી વારંવાર આશ્વાસન આપવામાં આવી રહ્યું છે કે, રાજ્યમાં ગેસનો પૂરતો સ્ટોક છે અને લોકોએ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી.
