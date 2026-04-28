જામનગર: ભયનો માહોલ ઉભો કરનારા શખ્સોને પોલીસે કાયદાનું ભાન કરાવ્યું, જાહેરમાં હાથ જોડી માફી મંગાવી
Published : April 28, 2026 at 9:27 AM IST
જામનગર: હાલાર પંથકમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ વધુ મજબૂત હોવાનો અહેસાસ કરાવતા એક કિસ્સામાં, જામનગર પોલીસે ખાખીનો ખોફ દેખાડ્યો છે. દિગ્જામ સર્કલ પાસે પોલીસ સાથે જીભાજોડી કરી, ધારદાર હથિયાર બતાવી ભયનો માહોલ ફેલાવનારા બે શખ્સોને પોલીસે કાયદાનું ભાન કરાવ્યું છે.
શું છે સમગ્ર ઘટના?
થોડા સમય પહેલા સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો વાયરલ થયો હતો, જેમાં જામનગરના દિગ્જામ સર્કલ પાસે બે શખ્સો હાથમાં ધારીયા જેવા ઘાતક હથિયારો લઈને રખડતા જોવા મળ્યા હતા. આટલું જ નહીં, જ્યારે ફરજ પરના પોલીસ કર્મચારીઓએ તેમને અટકાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે આ શખ્સોએ પોલીસ સાથે ઉદ્ધત વર્તન કરી, જીભાજોડી કરી હતી અને ખુલ્લેઆમ ધમકીઓ આપી હતી. આ ઘટનાનો વીડિયો વાયરલ થતા શહેરીજનોમાં ફાળ પડી હતી.
પોલીસની કડક કાર્યવાહી
આ ઘટનાને ગંભીરતાથી લઈને સીટી DySP જયવીરસિંહ ઝાલાના માર્ગદર્શન હેઠળ સીટી સી ડિવિઝન પોલીસે તાત્કાલિક એક્શન લીધુ હતું. પોલીસે તપાસ હાથ ધરી આ ગુનામાં સંડોવાયેલા બે શખ્સો શિબિર ઉર્ફે બેબો હસન ઉર્ફે જહાંગીર કરીમભાઇ શેખ (રહે. એકડેએક બાપુની દરગાહ પાસે)ની અટકાયત કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. આરોપીઓ વિરૂદ્ધ ફરજમાં રૂકાવટ તેમજ પ્રાથમિક તપાસમાં અન્ય એક વ્યક્તિ પાસેથી નાણાં પડાવ્યા હોવાનું ખુલતા બળજબરીથી પૈસા પડાવવા (Extortion) સહિતની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.
પોલીસે સરઘસ કાઢી જાહેરમાં માફી મંગાવી
પોલીસ કાફલો આ બંને આરોપીઓને જે સ્થળે તેમણે દાદાગીરી કરી હતી તે દિગ્જામ સર્કલ ખાતે લઈ ગયો હતો. પોલીસની કડક હાજરી વચ્ચે જે શખ્સો પહેલા હથિયાર ઉગામતા હતા, તેઓ હવે નરમ પડી ગયા હતા. આરોપીઓએ જાહેરમાં હાથ જોડીને પોતાની ભૂલ સ્વીકારી માફી માંગી હતી.
આ કાર્યવાહી દરમિયાન DySP ઝાલા સહિતનો પોલીસ કાફલો ખડેપગે રહ્યો હતો. જામનગર પોલીસના આ કડક વલણથી ગુનાહિત માનસ ધરાવતા તત્વોમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે. જામનગરની જનતાએ પોલીસની આ કામગીરીને બિરદાવી છે.
